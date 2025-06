Anuncian paro de UnTER tras receso invernal. El gobierno no pagará el bono a los docentes y descontará las jornadas de huelga

El Congreso del gremio resolvió una nueva medida de fuerza por 48 horas si el Gobierno no convoca a paritarias. En paralelo, se liquidaron los sueldos de junio con descuentos por el paro anterior y sin el bono de $40.000 que sí recibirán otros empleados estatales.

El conflicto entre el Gobierno de Río Negro y el gremio docente Unter sumó este martes un nuevo capítulo, con definiciones en ambos frentes. Por un lado, el Congreso Extraordinario del sindicato resolvió un paro de 48 horas para el regreso de las clases tras el receso invernal, en caso de que el Ejecutivo no presente una propuesta salarial superadora. Por otro, el Ministerio de Educación confirmó que liquidó los haberes de junio con descuentos por los paros de la semana pasada y que no abonará el bono extraordinario de $40.000 a los docentes.

La medida gremial fue votada por mayoría tras más de diez horas de deliberación en Valcheta, con la participación de representantes de las 18 seccionales. El sindicato ratificó su reclamo de una recomposición salarial real que tenga en cuenta la pérdida del poder adquisitivo y la evolución de la inflación, y exigió la «urgente convocatoria a paritarias».

La decisión se produjo luego de que el gremio rechazara la última oferta oficial, centrada en sumas fijas no remunerativas y no bonificables, entre ellas un bono de $40.000 para junio, y montos escalonados de hasta $40.000 para julio y $30.000 para agosto, según la antigüedad del trabajador.

Esta propuesta fue descartada por el sindicato, que denunció que no impacta en los aguinaldos ni en el salario docente de manera estructural. En respuesta, el Ejecutivo decidió no pagar el bono a los trabajadores de la Educación y aplicó descuentos por los paros realizados el martes 18 y miércoles 19 de junio.

Según datos oficiales, el 52% de los trabajadores asistieron a sus lugares de trabajo durante la primera jornada de huelga, mientras que la Unter aseguró un 85% de acatamiento. Con base en esas cifras, se estiman descuentos en los sueldos de al menos 9.300 docentes, lo que representa cerca del 41% del total provincial.

La decisión de no abonar el bono generó un fuerte malestar en la comunidad educativa, dado que el resto del personal del Poder Ejecutivo lo recibirá el próximo viernes 27 de junio, en coincidencia con el Día del Empleado Público, jornada que fue declarada no laborable. Ese día no habrá dictado de clases, aunque los docentes deberán participar en actividades institucionales en sus respectivas escuelas.

En ese contexto, el conflicto docente se encamina a profundizarse. Unter advirtió que, de no haber señales de diálogo en las próximas semanas, no iniciará el ciclo escolar posterior a las vacaciones y llevará a cabo nuevas medidas de fuerza.

Desde el Gobierno, en tanto, sostienen que la oferta realizada implicó un aumento del 68,53% al cargo testigo entre abril de 2024 y abril de 2025, por encima de la inflación interanual informada por el INDEC, y consideran que el sindicato adoptó una postura intransigente. Sin embargo, hasta el momento no hubo convocatoria a una nueva mesa de negociación.