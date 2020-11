Arbitraje para solucionar el conflicto gremial: Armadores aceptaron y el SOMU lo rechazó

Tras el fracaso de las negociaciones, con una conciliación obligatoria en el medio, la Cámara de Armadores de San Antonio aceptó la propuesta de la secretaría de trabajo rionegrina, esta citó a las partes para establecer un arbitraje.

La provincia tomó esta decisión porque ambas partes no concuerdan en las posturas.

Por su parte el SOMU rechazó este arbitraje, ya que objetaron los valores que establecen para la negociación y no son las esperadas por el gremio.

Patricio Calfuquir mencionó a Signos FM que “uno de los dueños de barco, que no está en la cámara, firmó un acta acuerdo con el sindicato” respecto al rechazo del arbitraje “es patear para adelante” dijo además que todo esto es seguir dilatando.

“Las embarcaciones van a salir a medida que vayan firmando, es lo que decidió la asamblea, embarcación que no firma no sale” agregó “no todos los empresarios son de igual corte. Algunos han entendido y reconocen que no es posible, ni responsable explotar al trabajador. Con ellos se han mantenido charlas y se han firmado acuerdos” indicó el sindicalista.

“Repito que no acataremos el arbitraje porque seguimos con la negociación y no menos del 54%, no vamos aceptar, como lo están haciendo los que rubrican los acuerdos, algunos que no están en esa cámara” sostuvo.

Concluyó que tienen el acompañamiento de la CGT Zona Atlántica y que los gremios de la zona están apoyando su reclamo.

José Iparraguirre, integrante de la Cámara de Armadores de los buques pesqueros que operan en la jurisdicción marítima rionegrina, señaló a Marítima FM que en la diferencia que mantienen con el gremio de los tripulantes SOMU, no se le está diciendo a la gente la verdad “se trabó la negociación, en la última reunión en trabajo se llevó una propuesta de un 47% aproximadamente, estábamos muy cerca del acuerdo y en la última propuesta el SOMU cambió la escala, entonces en ese cambio el aumento es mucho más de lo que podemos pagar”.

“Un único barco lo firmó y me parece que no es lo que firmaron fue desde el desconocimiento” señaló.

Andrés Cerda mencionó a Signos FM que “no se llegó a ningún acuerdo, pero desde la Cámara siempre priorizamos el diálogo, todo lo que hicimos es una progresión en los ofrecimientos, pero estamos pasando una situación económica crítica, a pesar de eso ofrecimos el monto que más pudimos ofrecer”

“Nos presentamos en todas las audiencias, lo hemos plasmado todo por escrito e incluso nos sometimos al arbitraje donde solicitamos elabore los informes correspondientes de las propuestas y quien corresponda arbitrar sepa bien todo lo que hemos ofrecido”

“Casi todas las empresas se nuclearon a la Cámara, lo que haya hecho el otro armador es problema de él, el tema es que, si va a cumplirlo, porque es mucho y también le cambiaron el coeficiente de las liquidaciones, es muy alto que además no creemos que pueda cumplir, es lo que nosotros queremos hacer” aseveró.