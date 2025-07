Ariel Rivero, candidato a senador por Río Negro Primero: “El momento de cambiar en serio es ahora”

Ariel Rivero, dirigente político rionegrino con una extensa trayectoria en la vida pública provincial, confirmó su candidatura a senador nacional por el partido provincial Primero Río Negro.

En una entrevista Rivero compartió sus reflexiones sobre la situación de la provincia, el contexto nacional, su experiencia como funcionario y su visión sobre el futuro. Con un discurso crítico hacia el modelo actual de gestión y una propuesta de transformación profunda, el exintendente, legislador y vicegobernador busca representar en el Congreso los intereses de los rionegrinos.

“Este modelo no da para más”

Rivero comenzó destacando las dificultades actuales para hacer política. “Creo que es un escenario difícil. Hay muchas cosas que lesionan permanentemente la política. Y la verdad es que ha costado mucho esfuerzo volver a poner a la Argentina en un lugar expectante en la región y en el mundo”, señaló.

Con respecto a su camino político más reciente, recordó su candidatura a gobernador en el marco de La Libertad Avanza, espacio con el que tuvo cercanía pero del cual hoy se mantiene diferenciado. “Fui candidato a gobernador en el espacio de Javier Milei, pero después no pude competir para diputado nacional porque no tenía partido de distrito. Eso fue muy triste porque habíamos hecho un gran esfuerzo”, explicó.

Tras ese revés, Rivero se dedicó a la construcción de una fuerza propia. Así nació Primero Río Negro, con más de 2700 afiliaciones en un proceso que calificó como transparente. “Logramos el partido distrito. Y siempre digo: si el juez no hubiera sido Grecca, la Libertad Avanza no se habría armado en Río Negro. Fue un proceso lamentable, con afiliaciones truchas”, afirmó con dureza.

Una estructura con identidad propia

Ya con partido consolidado, Rivero afirma que Primero Río Negro es hoy una estructura fuerte. “En 2023 teníamos poca estructura. Hoy tenemos una importante y caminamos la provincia convencidos de que hay que cambiar el modelo actual. Río Negro tiene los mismos problemas de siempre. Lo dijimos en campaña: si se vota lo mismo, el resultado será el mismo. Y hoy estamos viendo eso”, declaró.

Desde su rol como dirigente opositor, enfatizó la necesidad de pensar la provincia como rica y no como una con carencias permanentes. “Hay que hacerle entender a los rionegrinos que es necesario cambiar este modelo. Hay recursos, hay producción, hay potencial, pero el problema es el desorden”.

Experiencia y compromiso

En un tono directo y firme, Rivero puso en valor su experiencia política. “He sido intendente, legislador, vicegobernador. Tengo la experiencia para representar a los rionegrinos sin obsecuencia. Porque de eso se trata: los dirigentes no deben ser obsecuentes. Argentina no va a cambiar en un año y medio, pero sí ha mejorado en algunas cosas”, manifestó.

En esa línea, subrayó que quienes vayan al Congreso deben tener como única prioridad los intereses de la provincia. “No podemos ir a hacer papelones. Fue vergonzoso lo que pasó entre Soria y Bella Verde. Eso le hace mal a la política”, remarcó, aludiendo al cruce entre los representantes actuales por acusaciones de corrupción.

“El Estado rionegrino está desordenado”

Rivero no escatimó críticas al actual gobierno provincial. Afirmó que uno de los principales problemas es el gasto público desordenado. “Río Negro gasta mal porque no hay territorio, no se sabe dónde gastar. Si ordenáramos la provincia, podríamos defender lo que produce. Pero si vamos todos los meses a pedir plata para pagar sueldos, es muy difícil”, sostuvo.

En este sentido, apuntó contra el modelo de gestión del gobernador Alberto Weretilneck. “Este modelo podría funcionar con un 30% menos de gasto. Ese ahorro debería ir a salud, educación y seguridad. Hoy tenemos sueños de nuestros hijos de trabajar en el Estado porque no hay otra alternativa. Eso se debe romper con desarrollo e inversión”, propuso.

Una provincia rica, con servicios pobres

Rivero ejemplificó el desfasaje entre el potencial económico y la precariedad en los servicios. “En el Puerto del Este recién ahora tienen un móvil policial nuevo. Hay una sola médica, una ambulancia. No hay gas. ¿Cómo se piensa atender a las empresas que vendrán con la logística del gasoducto?”, cuestionó.

También se refirió al hospital de Sierra Grande, a la falta de infraestructura educativa y de salud en Campo Grande y a la carencia de aparatología en hospitales cabecera como el de Cipolletti. “En Campo Grande dan clases en tráiler. La inseguridad es grave. Estamos en el límite con Neuquén, por la Ruta 69, que no se arregla”, mencionó.

Críticas al sistema de seguridad

El candidato a senador propuso una mirada innovadora sobre la seguridad. “En vez de 100 efectivos nuevos por año en El Bolsón, ¿por qué no 100 cámaras, patrulleros, centros de monitoreo? Hay que usar tecnología. Todavía vemos policías caminando cuando podríamos prevenir delitos en tiempo real”, reclamó.

A su vez, cuestionó la falta de capacitación y logística en la fuerza. “Hay que innovar. El modelo de seguridad que tenemos es de hace 30 años. Y el delito avanza”, advirtió.

Salud y educación: prioridades abandonadas

En cuanto a la salud, Rivero planteó la necesidad de un sistema público-privado con hospitales bien equipados. “Hay que terminar con esto de que vas al hospital y te derivan automáticamente. Tenemos que tener hospitales de verdad, con aparatología”, explicó.

En educación, fue contundente: “Los chicos salen de séptimo grado y no saben leer ni interpretar un texto. Tenemos que volver a las bases. No seremos Dinamarca, pero sí podemos preparar a los niños en lo esencial. Además, recuperar las escuelas técnicas y de oficios para formar mano de obra local”.

Un llamado a la acción

Para Rivero, el problema de fondo es la falta de información y territorio por parte del Estado. “La gente no conoce a los ministros. Eso es porque no están en el territorio. Se toman decisiones desde un escritorio, sin datos. En mi modelo de provincia volvería el agente sanitario, esa figura que conocía el barrio, la casa, los problemas”, propuso.

Agregó que el desorden beneficia a los pícaros. “Hay que saber en qué se gasta. Hoy se gasta sin control. La prioridad tiene que ser clara: salud, educación, seguridad”, insistió.

El desarrollo, una deuda histórica

El desarrollo económico también estuvo en el centro del mensaje del candidato. “Desde 2011 vengo hablando de Vaca Muerta. Nadie se preparó. Hoy pasa lo mismo en la costa atlántica. Si no dotamos de infraestructura, educación y prevención, vamos a tener los mismos problemas”, alertó.

“Tenemos que estar a la altura del crecimiento. Si no, la riqueza se va y los problemas quedan”, sintetizó.

La importancia del poder

Sobre el final, Rivero fue directo sobre su objetivo político. “Yo quiero poder. Porque sin poder no se puede transformar nada. Algunos le tienen miedo a esa palabra. Yo no. Quiero gobernar para cambiar de verdad”, enfatizó.

Recordó que como vicegobernador fue el único que eliminó los gastos reservados de los legisladores en la historia democrática de Río Negro. Y se diferenció del resto de los dirigentes. “Yo tengo ficha limpia. No tengo causas judiciales. No tengo nada que esconder. Mi currículum tiene gestión, no escándalos”, dijo.

El pedido a la ciudadanía

Rivero también se refirió al escenario electoral y la atomización del espacio que alguna vez orbitó en torno a Javier Milei. “No tengo nada que ver con el kirchnerismo ni con algunos dirigentes que hoy están en La Libertad Avanza. Yo vengo del peronismo, pero cuando no compartí más el rumbo, me fui. No me acomodé”, remarcó.

Pidió especialmente a los jóvenes que participen: “Les pido que vayan a votar. Es la única herramienta que tenemos para cambiar. No subestimemos al electorado. La gente sabe lo que quiere”.

Finalmente, se refirió al rol de los municipios: “Ya no se puede esperar que la provincia o Nación tapen los baches municipales. Los intendentes tienen que gastar bien, priorizar servicios, hacer obras. Yo lo hice como intendente, sin ayuda nacional ni provincial”.

Un mensaje de esperanza y decisión

Cerrando la entrevista, Rivero expresó su apoyo a Karina Avaca, su referente local en San Antonio Oeste, y reafirmó su compromiso con la provincia. “Estoy orgulloso de lo que estamos construyendo. Creo en el diálogo, en los consensos y en la transformación desde la política”, afirmó.

A sus 57 años, se define como un político con experiencia, convicción y coraje. “El momento justo es ahora. Río Negro necesita un cambio en serio. No más discursos, no más catarsis. Es tiempo de tomar decisiones valientes para construir una provincia que esté a la altura de su potencial”, concluyó.