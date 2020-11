Cámara de Armadores refuta las declaraciones vertidas por el SOMU

COMUNICADO. Nuevamente la Cámara de Armadores y Productores Pesqueros de Río Negro (C.Ar.Pro.Pes) viene a refutar las maliciosas, falaces y absurdas declaraciones vertidas por el Sindicato Obrero de Marineros Unidos (SOMU) – Delegación San Antonio Oeste.Varios pasajes del comunicado en responde son el reflejo de la mala fe gremial que utiliza las instituciones locales a su antojo y en contrasentido a los fines que las mismas deben alcanzar, prestándose las mismas en algunos casos a tal fin. –

Quienes han referido que esta entidad empresaria busca generar un “golpe institucional, mal ejecutado, por un grupo de personas alejadas de la realidad, y cegadas por intereses espurios” que reflejan la “falta de respeto a las autoridades” y que quieren “erosionar la confianza pública en la intendencia y el gobierno provincial”, son los mismos que días atrás, arrojaron elementos contra el edificio donde funciona el Honorable Concejo Deliberante de San Antonio Oeste, pretendiendo con esto amedrentar a los ediles y llevar una negociación paritaria al ámbito legislativo. –

Nobleza obliga, momentos más tarde, los delegados locales fueron a pedir las disculpas del caso, por haber “ensuciado parte del frente del edificio” y siendo atendidos por los concejales, se les hizo saber que no es esta la vía. –

Esta práctica es recurrente en el SOMU – Delegación San Antonio Oeste que, ahora en el marco de una paritaria, atribuye acciones golpistas a los mismos que han aceptado el arbitraje voluntario ofrecido por la provincia y que, según se informara por medios locales, podría haber tenido al Intendente Adrián Casadei como árbitro.

En todo caso, quienes buscaron y buscan alterar la paz social son los mismos representantes que antes de aceptar la vía del arbitraje, quisieron fijar condiciones para el desarrollo de la misma, pretendiendo marcar el terreno al gobierno provincial, limitándole las facultades, y que, luego de no conseguir su objetivo, rechazaron el arbitraje. –

Quienes son delegados actualmente del SOMU y utilizan términos como “pseudompresarios” y señalan que esta parte no está la altura de las circunstancias, deben tener bien en claro que los que hoy están sentados como contraparte, son los mismos que en repetidas notas ingresadas y reuniones coordinadas por el Gobierno Provincial hemos sostenido el fomento de una flota genuinamente rionegrina, con barcos provinciales y con marineros locales. Estos empresarios han impulsado la protección de los puestos locales en los ámbitos correspondientes. En consecuencia, toda descalificación que los dos delegados gremiales tengan para con las empresas rionegrinas, nacen desde la propia falta de respeto a la pesca local. –

Por otro lado, resulta un insulto a la Intendencia y a la Gobernación querer hacerle creer a la comunidad que la confianza pública del mandatario municipal y del gobierno provincial queda sujeta al resultado de una negociación colectiva. Muy por el contrario, el acompañamiento de la población se ve reflejada en las urnas y su sostenimiento depende de las gestiones que realicen en beneficio tanto de la ciudad como de la provincia, y no del resultado de una paritaria. –

Así, atribuir al sector empresario pesquero una facultad tal como la de diezmar la confianza pública, es un intento desesperado del sindicato que busca confundir a la comunidad, a las autoridades, y peor aún, a sus representados. –

Dicho esto, vale aclarar que la imposibilidad de alcanzar un acuerdo en la actividad pesquera en el marco de una negociación donde las notas de aceptación de arbitraje y rechazo de cada parte, así como de las propuestas efectuadas en el curso de la negociación colectiva en su totalidad obran en el expediente correspondiente, de ningún modo son el reflejo de un accionar políticamente agraviante o golpista.

Al contrario, C.Ar.Pro.Pes ha respetado cada ámbito de negociación en las vías institucionales propias, sin chicanas ni mentiras a los funcionarios ni atribuirles palabras que nunca manifestaron tal como el SOMU – Delegación San Antonio Oeste tuvo la osadía de hacer con la Secretaría de Trabajo Delegación local. –

Es un contrasentido que quienes se han negado a respetar las vías institucionales hoy se proclamen defensores de las mismas, cuando sus actos hablan por sí solos. –

Otro acto de su incorrecto proceder es el de transmitir a sus bases ya sea haciendo referencia a dichos del Intendente local- el alcance de un acuerdo que no fue presentado, no fue aceptado, no fue rubricado, no fue ingresado en el ámbito competente y, por lo tanto, no fue consensuado ni homologado. Consecuentemente, esta Cámara y las empresas locales no reniegan del acuerdo alcanzado porque en ningún momento existió.

A la vez, a esta actividad le quieren meter por la ventana un aumento del 54% no pactado, mientras que a los empleados municipales se les otorgó un 30% con un bono. A esta actividad le han rechazado un incremento superior al de cualquier otro rubro. A esta actividad en este puerto se le exige más que en otras plazas. A esta actividad se la está intentando llevar a la ruina. –

Lamentamos que el intendente, en su carácter de representante local y de letrado, haya prestado su consentimiento a tal maniobra. –

Resaltamos que, la imposición de un incremento como el que pretende la parte sindical obligará a las embarcaciones a trabajar a pérdida por cada cajón de pescado superiores a las originadas por tener los buques amarrados y sin producción. –

Asimismo, quienes han socavado la paz social son los representantes gremiales que actuaron con precocidad y trasladaron un acuerdo inexistente, realizando también una movilización masiva, violando los protocolos de salud dispuestos en el marco de la pandemia COVID-19, arriesgando la salud de los trabajadores y de la comunidad. –

Esos son los quasirepresentantes que se arrogan el título de defensores de la democracia y de la tranquilidad de la sociedad que en un año con indicadores económicos sumamente pésimos ha impulsado el freno de una de las principales actividades productivas locales con un paro general por tiempo indeterminado, ha puesto en peligro la salud pública con movilizaciones riesgosas, ha rubricado un acuerdo de dudosa validez con una empresa de forma aislada por fuera de la paritaria, en contra de los propios actos del SOMU – Delegación San Antonio Oeste donde ha convocado a esta entidad para acordar el incremento a aplicarse en la marinería local y ha pretendido fijar las condiciones en el eventual arbitraje. –

Por último, si es real la voluntad del SOMU – Delegación San Antonio Oeste de obrar responsablemente y conservar la paz social, que C.Ar.Pro.Pes ha merituado en sus propuestas para evitar mayor conflictividad, entonces instamos a que la entidad gremial ordene levantamiento del paro y se retome la actividad, negociando en el ámbito correspondiente con trabajadores y empresas en funcionamiento. De no hacerlo, entonces sus palabras son una cáscara vacía, así como su vocación democrática. – (C.Ar.Pro.Pes)