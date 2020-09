Artistas sanantonienses piden que la Casa de la Cultura de Las Grutas sea gestionada por la municipalidad

En la jornada de ayer enviaron una nota, con varias firmas, las cuales solicitan al ejecutivo comunal de San Antonio Oeste, específicamente a la dirección de cultura, que solo sea gestionado por la municipalidad, que el edificio se hizo para toda la comunidad del ejido sanantoniense.

En diálogo con Signos FM algunos de los firmantes indicaron que también quieren la oportunidad de poder mostrar sus creaciones en ese predio emplazado en la peatonal grutense.

Edgardo Funes mencionó “creo que el juego no fue abierto para todos y me parece que debemos señalar eso, porque aquí hay una alineación que no solo es cultural, sino también hay un sesgo político y me parece que también es muy grave que nos tilden de burgueses, no es así, entonces creo que acá se debe ser más amplios y no signados a una sola idea” agregó que “nosotros entregamos el proyecto y la nota como puede funcionar”

“Hay que sentarse a dialogar, el hecho es que la municipalidad misma debe tomar las riendas del lugar” sostuvo el músico.

Por su parte, Damián “el vaqueano” Morelli señaló “no tengo mucha relación con la actual directora de cultura porque poco la conozco, así que no sé cómo se maneja y cuál es la gestión, pero sería importante que se empiece a gestionar para aquellos que estamos padeciendo en esta crisis, hablo de los artistas específicamente, muchos artistas de nuestra zona han logrado mucho y han tenido premios, por eso sería importante que puedan mostrar su arte en el escenario en Las Grutas”.

“De que sirve a un artista tener un reconocimiento, sino podemos ser parte de lugares que posee el municipio y que todos tengamos las mismas posibilidades” afirmó.

Por su parte la artista Lidia Rosana Gómez expresó que “la gestión anterior fue totalmente inoperante, el centro Cultural de San Antonio está cerrado (desde hacen casi 5 años), se incendió el museo, la Casa de la Cultura de Las Grutas la cedieron a un grupo de personas, hoy ese lugar no cumple con las normas de uso de un espacio público, sin la posibilidad a tantos otros artistas, también puedan trabajar en ese espacio que es de todos”.

Richard Paz, en este sentido agregó “como artista local, de muchos años, pero nosotros nos dimos cuenta, el año pasado, que fue direccionado para un solo grupo, no tengo nada en contra de nadie, pero cuando se afecta algo, en este caso un lugar, deberían habernos convocados a todos, sin excepción, no hace falta ser parte de un colectivo para tener un lugar, por eso digo que aquí deben presentarse los proyectos, dialogar con todos, eso no se hizo desde el gobierno anterior y sería importante que ahora si se haga esto, que todos tengamos la posibilidad de ser parte de un lugar importante”.

“Tendremos que pensar que todos tengamos la posibilidad, que el arte no se empañe, que la política quede de lado, que la defensa sea desde el arte y no de la política” indicó el músico.