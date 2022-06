ASSPUR pide 154 mil pesos de básico “no debemos estar debajo de la canasta básica”

La secretaria general de la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR), Cesira Mullaly, afirmó que “necesitamos salarios dignos para no seguir esclavizados con las horas extras y las guardias”, señalando que la mejora debe permitir que ningún trabajador esté por debajo del valor de la canasta básica, que hoy está en los 154 mil pesos.

Indicó que “nosotros no estamos planteando aumentos segmentados, el incremento del valor del punto de guardia, el aumento de la hora extra, el aumento de la jefatura”, sino un incremento salarial real, ya que “hoy gran parte del personal de salud está no sólo por debajo de la canasta básica sino del nivel de pobreza”.

“Sabemos que para llegar de los 85 mil en que está hoy el salarial inicial a los 154 mil hay un trecho muy importante que no se va a obtener de un día para el otro, pero para ello es imprescindible que ASSPUR esté en la negociación”, aseveró.

Señaló que, con mandato de las asambleas, 51 delegados de ASSPUR decidieron permanecer en estado de alerta y asamblea permanente hasta este jueves en que se concrete la reunión de la Mesa de Salud, y pausar las medidas de acción directa esperando “que haya una propuesta que las bases puedan considerar”.

“Queremos una actualización salarial y por supuesto el reconocimiento sindical que implica la permanencia de esta Mesa que se ha conformado, además de otras cuestiones que se vayan negociando y trabajando en el marco de las negociaciones”, explicó.

Dijo que “la paritaria sectorial es el objetivo y para ello esta Mesa puede ser el inicio, lo entendemos como un buen síntoma, hay que ver cómo continúa y qué marco se le da porque la informalidad no es suficiente”.

Respecto a la última propuesta salarial que dio el gobierno, señaló que “fue un aumento segmentado hacia el sector médico, donde se inyectó la mayor cantidad de dinero, unos 1200 trabajadores, y el resto se trató de un aumento casi insignificante. Al sector médico se le inyectó un 23% o un 26% con esta disposición y para el resto un aumento no remunerativo y no bonificable del 8%, entonces aquí lo que hay que hacer es equiparar esos porcentajes, y de ahí en adelante la institucionalización de esta mesa sectorial”.

Recordó que “el costo de la canasta básica está en 154 mil pesos y hoy gran parte del personal de salud está no sólo por debajo de la canasta básica sino del nivel de pobreza, con lo cual nuestra consigna es ningún trabajador por debajo de la canasta básica”.

Respecto a un eventual desgaste de las medidas de fuerza que se llevaron adelante las últimas tres semanas, de acuerdo a la visión del gobierno, explicó a APP Mullaly que “desgaste no hubo, todo lo contrario, un impulso a seguir luchando, porque se podía resolver pero no quisieron resolver; tampoco hubo fragmentación hacia el interior de las asambleas que es lo que se buscó con esa propuesta de aumento segmentado, muy por el contrario, el apoyo de los compañeros médicos ha sido continuado en todo el territorio”.

Ratificó que ASSPUR surgió “por la sensación de falta de representatividad que había con ATE y UPCN, no había voz legítima del sector salud hacia las negociaciones salariales, no tenemos una relación rota con esos gremios, directamente no hay una relación; igualmente celebramos la presencia de los otros sindicatos en la Mesa, cuando hablamos de una paritaria sectorial no hablamos exclusivamente de ASSPUR, los otros gremios tienen sus afiliados en el sector que le otorgan representatividad, ahora en la legitimidad del reclamo la titularidad es indiscutible de ASSPUR no hay duda”. (APP)

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA