Asumió Schachtel en la Unidad Básica y Noale reiteró sus críticas al sistema de agrupaciones

En la asunción de la nueva conducción de la Unidad Básica de San Antonio Oeste, el legislador por el FDT Luis Noale calificó como un error que cada agrupación tenga sus Unidades Básicas porque no permite la participación plena de los afiliados.

Noale mostró su disidencia con la nueva manera en que se llevó a cabo la elección interna en San Antonio Oeste y pidió que haya modificaciones para contener y que participen la totalidad de los afiliados.

Ese domingo de votación hubo afiliados que no eran adherentes a la UB y tuvieron que irse bastante molestos porque no podían votar. Se trataba de peronistas históricos que no aparecían en el padrón por no adherir a la agrupación que creó la UB a partir de la nueva Carta Orgánica.

“La carta fue modificada en una época con ciertas circunstancias con el voto de absolutamente todos los Congresales. Pero creo que si queremos tener un partido pujante debemos escuchar a todos los afiliados”, indicó.

Además agregó que en SAO “este sistema dejó en evidencia a algunos pseudo dirigentes que parecía que los seguía una marea de compañeros y a la hora de los bifes no podían juntar ni 20 adhesiones”.

Por otro lado dijo que tiene un gran respeto hacia Martin Soria, “fue el que me eligió para que en ese momento encabece la zona atlántica y yo soy un tipo leal, obviamente que muchas veces pienso y digo las cosas como uno lo va sintiendo y viendo en su territorio”.

En cuanto a la actualidad de PJ, Noale indicó que “se necesita el trabajo, el esfuerzo y la militancia de absolutamente todos los compañeros para poner de pie este partido que está destruido. Después de lo que pasó en las últimas elecciones me parece que es el esfuerzo de todos los compañeros, no puede quedar nadie afuera. Tenemos que estar todos adentro con nuestras diferencias y con nuestros aciertos”. (La Tecla Patagonia)

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA