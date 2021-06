Atravesar la pandemia padeciendo por la luz, un drama sin respuesta del barrio “Latinoamérica” de Las Grutas

Alrededor de 20 familias del barrio Latinoamérica de Las Grutas, se encuentran atravesando los más duro de la pandemia, sin electricidad y en días comienza el invierno. Los vecinos presentaron notas en reclamo a las áreas municipales solicitando la regulación de sus terrenos para la colocación de los servicios esenciales, que hacen a mejorar su calidad de vidas, la emergencia sanitaria y social – económica no da tregua a los sectores más vulnerables.

Los tiempos administrativos son lentos, a comparación de las necesidades más urgentes de las familias, los distintos trámites presentados para poder acceder a los servicios básicos como la luz, son las carpetas para las pre adjudicación de tierras y cuentan con la certificación del RENABAP, este último documento acredita el domicilio en los barrios populares para solicitar los servicios básicos.

Informativohoy, en diálogo con los vecinos y vecinas del barrio Latinoamérica, mencionaron que presentaron el reclamo de su actual situación al Delegado Municipal de Las Grutas, Nicolás Carassale y a la Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano de San Antonio Oeste, Mario Dalmasso donde indicaron; […] “Por medio de la presente, tenemos la necesidad urgente de hacerle llegar nuestro pedido. Somos 20 vecinos del barrio, originalmente llamado “Latinoamérica”, ubicado entre las calles: Pozo Salado, Lomitas del Jahuel y Cerro Tronado de las Grutas; viviendo aquí hace ya 8 años”.

“Desde hace tiempo venimos con la necesidad de tener nuestra tierra y pagar por ellas para así poder contar con servicios públicos en nuestras casas, como el agua, la luz y el gas. Al llegar el invierno se ve la imperante necesidad de tener electricidad, debido a varios factores además de la calefacción. Vivimos en tiempos de pandemia en el cual el contexto exige estar en las casas y hacer uso de lo virtual sobre todo para la educación de nuestros hijos e hijas, incluso la de los mayores que han tomado la decisión de terminar sus estudios. Para nosotros, el estar en casa implica muchas cosas a las cuales no estamos pudiendo acceder ni garantizar a nuestras familias, como un lugar calentito para estar, el alimento que escasea por la falta de trabajo y muchas mamás que hacen venta de comidas para costear su economía; todo esto implicaría mínimo una casa con servicios básicos. Bueno esto es a lo cual no estamos pudiendo acceder. La pandemia ha puesto en evidencia las carencias en las cuales vivimos, siendo ya un barrio legitimado por el tiempo y esfuerzo que hemos puesto. Pero nunca alcanza porque todos estos años hemos trabajado en soledad, el estado no ha podido acompañar nuestras necesidades y solo hemos escuchado promesas y más promesas. En el verano con la falta de agua y en el invierno por la falta de luz y gas y no solo eso, sino que nos ponemos en riesgo debido a la precariedad en la que se encuentra nuestro tendido eléctrico. Ya tuvimos la desgracia de asistir a una vecina que perdió parte de su casa por un incendio, debido a tener que hacer uso de velas con sus niños y vecinas electrocutadas”.

“Somos los primeros en saber el riesgo que corremos lo hemos vivido y lo vivimos día a día y hemos puesto trabajo cabeza voluntades y esfuerzo a todo lo que hemos podido construir, pero hay límites. Por eso hoy tenemos la urgente necesidad de solicitar el tendido eléctrico, se viene el invierno, la leña no alcanza y las casas hoy están más habitadas que nunca por esta pandemia”.

“Esperamos que usted pueda hacer eco de nuestra necesidad, con todas las autoridades que sea necesario y así poder pasar un invierno seguro, en el cual podamos acceder a un derecho, pero sobre todo garantizarles a nuestros hijos e hijas casas seguras y calentitas en esta pandemia. Deseamos que su respuesta sea lo antes posible para que nuestro deseo pueda ser una realidad”.

“Abajo firmantes vecinos y vecinas del barrio “Latinoamérica” […]

