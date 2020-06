Aún sin respuestas (carta de lectores)

Ante la Falta de Respuestas inmediatas y Acorde a mi situación Particular por parte de Nuestras Autoridades Locales, la que he manifestado Anteriormente OBRA INCOMPLETA FONGAS2 ,tuve la necesidad de acudir a la Sala de Emergencias del Hospital Local, producto de los intensos Dolores en la Espalda, al haber atravesado una Cirugía de DISECTOMIA CERVICAL ANTERIOR Y COLOCACIÓN DE PLACA-CAJA, sumandole a esto UNA PARÁLISIS FACIAL, por las bajas temperaturas al NO contar con la Calefacción adecuada. Estos días de mucho Frío, los sostengo a Base de medicamentos… ya que tampoco me han Brindado Ayuda para poder Calefaccionarme hasta que solucionen dicho problema.

Sigo RECLAMANDO que por Derecho nos corresponden por estar Abonando y Seguimos Aguardando una Respuesta Formal, Concreta y a corto Plazo a mi Situación por Parte de LAS AUTORIDADES que nos Representan(Intendente, Concejo Deliberante, Defensoría Del Pueblo,etc.) Y NO PROMESAS IRRISORIAS.

Adjunto Certificado que acredita mi Estado de Salud.

Claudia Alvarez – 29.280.132

Todas la cartas, escritos u opiniones vertidas por terceros y/o lectores en el diario digital InformativoHoy no pertenecen a la línea editorial del medio de comunicación. Es mera responsabilidad de quienes la firman. Las mismas se plasman sin cortar, ni corregir.