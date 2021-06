Ayelén Spósito: “creo en un país igualitario y diverso, en un país transfeminista”

Recibió media sanción el proyecto de ley de Cupo Laboral Travesti/Trans, iniciativa que garantiza derechos laborales a un colectivo que ha sido vulnerado y estigmatizado durante años. La diputada rionegrina tuvo una destacada intervención, en la que planteó la necesidad de pensar en una reparación destinada a quienes esta ley llega tarde y reivindicó la necesidad de avanzar con el proyecto de su autoría de Ley Integral Trans, para no sólo garantizar los derechos laborales sino también a una infancia y a una vejez digna.

“Antes que nada quiero preguntarme ¿dónde está Tehuel de la Torre? Y pedir por su aparición con vida ya y que cada uno, cada una y cada une de los que estamos sentados en una banca nos hagamos la misma pregunta”, comenzó planteando la diputada Ayelén Spósito.

La representante del Frente de Todos afirmó que “hoy sin dudas estamos dando un gran paso, generando más derechos, quizás para algunes no signifique nada, pero para muches de nosotres y muches de los argentines es un día histórico. Este proyecto es una demanda de las organizaciones de la sociedad civil, como el Frente por la Igualdad del Movimiento Evita, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (ATTA), la Federación Argentina de Gays, Lesbianas y Transexuales (FGBT) y tantas otras que militan en sus territorios a los largo y a lo ancho del país”.

“En mi provincia, Río Negro, esta misma normativa fue sancionada y aprobada en San Antonio Oeste, Viedma, Cinco Saltos, Cipolletti, Bariloche, Río Colorado, Luis Beltrán, Allen, las Facultades de Ciencias de la Educación y de Derechos y Ciencias Sociales, así como también en otras 18 provincias, un total de 84 municipios y cinco Universidades Nacionales, incluida la Universidad Nacional del Comahue, Universidad que pertenece a Río Negro y Neuquén”, señaló Spósito.

También sostuvo que “hay datos tristes que nos atraviesan y que forman parte de la realidad de nuestro país, solo en enero y febrero de 2021 fueron asesinadas 70 femeneidades travestis y trans en nuestro país, un dato que nos duele a todas, todos y todes, y en estos momentos es imposible no recordar a las dirigentes travestis y trans como Pía Baudracco, Lohana Berkins y Diana Sacayán y tantas otras compañeras que fueron víctimas de la violencia social y el desamparo estatal”. Spósito también reconoció “a las compañeras que hoy están y siguen levantando esas banderas y, con permiso de todes les presentes, nombrar a mi compañera y hermana de la vida Ornela Infante, hoy directora nacional de Políticas contra la Discriminación del INADI, y como le dije hace unos años en ese Concejo Deliberante cuando sancionábamos la ordenanza de cupo laboral, “gracias, gracias por pertenecer a nuestra organización, gracias por transformar la política rionegrina, gracias por estar y caminar juntas cada territorio que vamos recorriendo”. Y como a ella, celebrar a todas, todos y todes los que están presentes hoy, vivas y libres. Este proyecto es sin dudas un gran paso que busca dar respuestas a un sector de la población trans”.

“Acompañó esta iniciativa desde lo más profundo de mis convicciones, pero también quiero expresar la necesidad de acompañar una normativa que pueda abarcar a todas las personas trans, travestis y no binaries, por eso he presentado la Ley Integral Trans, ley que no solo busca garantizar el derecho al trabajo, sino a una infancia y a una vejez digna, como Estado no puedo más que pedir disculpas a todas aquellas personas a las que la ley no logra alcanzar porque el daño ya está hecho, porque fueron años de tortura los que vivieron nuestras hermanas trans y travestis, criminalizadas por el Estado, patologizadas por el sistema médico y estigmatizadas por la sociedad. Nuevamente como Estado estamos llegando tarde, pero estamos llegando. Y sólo podemos pensar en una reparación para aquellas que son las últimas de la fila, aquellas para las que el sistema laboral seguirá siendo expulsivo y que para nosotras, las, les y los militantes del Movimiento Evita, hay que empezar por las y los últimos de la fila. Mi voto será positivo porque creo en un país igualitario y diverso, en un país transfeminista, y porque quiero un país libre de violencias, y porque vamos a ir por una ley integral para todes nosotres”, concluyó la diputada Ayelén Spósito.

