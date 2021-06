Ayelén Spósito: “Habilitar que niños y niñas regresen a las aulas es una gran irresponsabilidad”

La diputada nacional por Río Negro decidió volver a su profesión e incorporarse al Hospital de San Antonio Oeste. La segunda ola de la pandemia atacó en forma virulenta, colapsó centros sanitarios y por ello Ayelén Spósito retomó su rol de médica, para reforzar el trabajo que realiza el equipo del personal en el nosocomio mencionado. “Esta situación es bastante angustiante, volver a trabajar -como doctora- a raíz del momento tan grave por la pandemia no es para nada agradable”, indicó la profesional.

La actual legisladora y facultativa señaló que “requirieron de mis servicios, lo hemos acordado con la dirección del Hospital, estoy realizando la revisión de casos positivos y haciendo toda la cadena epidemiológica de los casos que me van pasando, cargándolos en la página. Como en la primera ola y en esta segunda, siempre estoy a disposición del servicio sanitario, con la idea de poder acompañar”.

Ssostuvo que “estamos sin camas, ayer había disminuido aparentemente un poco, pero nuevamente se llenaron las camas con personas jóvenes internadas con neumonía bilateral, algo que se está repitiendo en toda la provincia” y agregó que es “realmente una situación preocupante y esperemos que comience a bajar la cantidad de contagios, es bastante angustiante con camillas armadas en los pasillos del hospital porque no tenemos otro lugar para acomodar a las personas. Ese es el panorama al igual que en muchos hospitales de Río Negro”.

Sobre cómo sucedió la llegada al nosocomio dijo que “la decisión ya estaba tomada desde el año pasado cuando comenzó la pandemia, tengo todo muy claro, sé cuál es mi rol como profesional de la salud y también cuál es mi papel como diputada nacional, se articulan ambas tareas, por la mañana hago los llamados a las personas que se les debe hacer el seguimiento y luego continúo con mi trabajo legislativo. Voy tratando de cubrir las dos cosas”.

Consultada Spósito, representante del Frente de Todos (FdT), sobre su mirada respecto a la actual política de salud que articula el gobierno de Río Negro, mencionó que “lo único que puedo llegar a destacar de la Provincia es cómo lleva adelante el plan de vacunación, porque llegan las vacunas y rápidamente se distribuyen a la población. El resto, estuvimos recorriendo varios hospitales provinciales donde vimos que no hubo ninguna inversión en ningún hospital”.

Criticó la habilitación de las clases presenciales en Bariloche, “donde sabemos que es uno de los lugares con más contagios, más muertes por la cantidad de contagios, habilitar que hoy los niños y las niñas regresen a las aulas es una gran irresponsabilidad. En eso me preocupa mucho la salud de los rionegrinos y rionegrinas”.

Al respecto de críticas del abogado del PRO, Suárez Colman, con respecto a la vacuna que recibió la diputada, de 35 años; Spósito en su defensa sostuvo que “fue una decisión de Salud Pública vacunar para el caso que colapsara el servicio sanitario y se necesite que yo vaya al hospital como pasa ahora, para hacer algún servicio, como quedó demostrado, esa es la respuesta para este señor”.

Ante la pregunta sobre conceptos de la oposición política hacia el manejo de la actual pandemia, refirió que “no toda la oposición es igual, tenemos una oposición responsable con la cual se puede debatir, lograr acuerdos para el bien de toda la población y después tenemos oposición que no se pone de acuerdo. Al principio fue que queríamos envenenar con la vacuna, hoy que las vacunas no llegan y así todo el tiempo en cuanto a la relación de este momento. Hay -a veces- una gran irresponsabilidad con informaciones que son falsas, oponiéndose a todo por oponerse, no construyen nada y no piensan en el bien de todos los argentinos y las argentinas”.

En defensa de la administración gubernamental nacional contó que “llegaron 11 millones, se compraron muchas más, este es un problema mundial con la llegada de las vacunas. Sin ir más lejos ayer llegaron más de 2 millones de vacunas al país y la próxima semana va a ser igual, entonces no es que las vacunas no llegan. Por supuesto que no es lo que esperábamos, pero las vacunas están llegando”.

Ayelén Spósito, médica y diputada nacional, aseguró que con las restricciones existieron “dos o tres días de confusión con respeto a la gente que quería trabajar, luego las personas se adaptaron. Se dijo que hubo muchos locales no esenciales, en San Antonio, que abrieron igual, realmente no lo he podido comprobar, fueron días de mucha tensión con comerciantes manifestándose, realmente no me hubiera gustado estar en el lugar del intendente en esta situación. De todas maneras la mayoría de las personas acataron las medidas, tanto nacionales como provinciales y esperamos ver los resultados”.

Por último hizo recomendaciones al decir: “usa barbijo, cumplí con el distanciamiento social de dos metros, no realices reuniones si no son indispensables, lavá tus manos constantemente o usa alcohol en gel, y ventila los ambientes. Por eso te recordamos que siempre vas a contar con nosotros y nosotras, pero necesitamos de tu ayuda, porque la salida de esta situación es colectiva”. (El Cordillerano)

