B95, el ave que llegó a la luna por amor a Patricia

(Por Mime Mascaró – Historia ilustrada por Damián De Amicis) El playero rojizo B95 voló por más de 20 años, superando la expectativa de vida de su especie. Sumados los kms. de su viaje, podría decirse que llegó y volvió de la Luna. La ciencia se pregunta cómo y porqué.Nosotros sospechamos que la respuesta está en otro plano: todo se trata de una fabulosa historia de amor.

Al nombrar al asteroide donde vivía B612, el Principito se aseguró que su historia sobreviviera al desamor, al olvido de los hombres. Patricia González, la científica de San Antonio Oeste en Río Negro, al llamar B95 al playero rojizo de su historia, logró lo mismo.

B95 es un ave que fue anillada por primera vez por la bióloga en 1995 en Río Grande. Con el transcurrir de las décadas, sorprendentemente investigadora y ave se volverían a encontrar en varias ocasiones, dejando al descubierto la historia de un pájaro extraordinario que lleva volados más 600.000 kms, una travesía que bien podría haberlo llevado y traído de vuelta de la luna.

De las últimas aves migrantes de larga distancia, la úlltima. Un ave que superó la expectativa de vida de su propia especie, simplemente, por volverla a ver.

No te mueras sin decirme a dónde vas

B95 fue avistado por última vez en 2015 por los investigadores Guy Morrison y Luis Benegas en Río Grande. Las posibilidades de que actualmente esté vivo son pocas, y de que, en caso de estarlo, se lo pueda divisar, infinitas menos. No sólo porque las bandadas de aves vuelan en grupo de a miles, -lo que dificulta la identificación de seres particulares dentro de cada población-; sino porque la última vez que fue divisado, su anillado identificador sobrevivía en condiciones muy precarias debido al desgaste natural del paso del tiempo.

Sin embargo Patricia, lo sigue viendo.

Lo escencial, invisible a los ojos

“Lo cierto es que vive entre nosotros. Todo el tiempo pasa algo con B95, todo el tiempo está inspirando a alguien.” Nos cuenta Patricia.

Con el tiempo B95 se transformó en arte, en literatura, en obras de teatro, en su propia biografía (Moonbird de Phillip Hoose)y hasta fue nombrado embajador natural de Río Grande.

“Hace poco ,en el marco de un Festival Internacional, instalaron una escultura de él en una playa de Australia; en Río Grande se está realizando un concurso para la construcción de un monumento en su honor. En Holanda conocí a la artista visual norteamericana Alexandra Munster quien me regaló una pieza creada por ella inspirada en B95. Hace mucho tiempo atrás un grupo de teatro de Méjico hizo una obra inspirada en B95 y 2 días antes del estreno, en la calle de este pueblo, se encontraron con una van con una foto en el parabrisas trasero de B95, y la chapa patente era de Argentina. ¿Cómo explicas todo eso? Hay muchas sincronicidades. Estas cuestiones que no tienen explicación. B95 está lleno de estas cosas. (…). Theunis Piersma, uno de mis amigos investigadores, que ha ganado el premio Espinoza en Holanda por sus trabajos con las aves playeras; hacía tiempo que había comprado el libro de la biografía de B95. Hacía tiempo que lo esperaba y resulta que llega justamente los días en los que yo estoy parando en su casa. Y convengamos que mientras yo estoy acá me escribiste vos para la entrevista…”.

Entonces ¿Cómo pasa todo eso? ¿Cómo yo lo veo? ¿Cómo lo presencio? Como que B95 está ahí para seguir dando mensajes.

Amado Inmortal

Las explicaciones para esta rara avis, son muchas; en su mayoría cifradas en rigurosos términos científicos. Nosotros encontramos otra razón. La que, precisamente, se aleja de la razón: B95 ha superado los estándares de su propia especie por amor. Él simplemente quiere volver a quien lo hizo eterno. Desde 2015, no se ha vuelto a divisar a B95, y sin embargo Patricia no se lamenta :”De hecho me gusta que sea así. Porque nos da una esperanza. La esperanza de saber que sigue volando entre nosotros para siempre”. (www.mejorinformado.com)