Bajada Náutica en Las Grutas “a mí no me van a venir a correr el escritorio” dijo Casadei

El intendente Adrián Casadei se refirió sobre la bajada náutica “el expediente me llegó recién el día 12 de mayo, lo ingresaron esta semana”.

Señaló que no coincide con un comunicado del consejo asesor del Emprotur “no entiendo que dicen que esta semana tenemos que dar el visto bueno, a mi no me van a venir a correr el escritorio así” aseguró.

“Estas cosas hay que analizarlas, hay que revisarlas, recién empezamos a leerla, tenemos que ver la propuesta, las alternativas” agregó además “tenemos que estar más serenos, tranquilos, debemos hacer un debate, la forma de construir en el lugar, si hay otra alternativa”.

“Me parece que el sector privado debía preguntar antes si estaba el expediente en el municipio, ahora que entró, vemos en realidad un extenso proyecto a revisarlo y estudiarlo”.

“A mi nadie me presionada de nada, acá vamos hacer como corresponde y como se debe, hacerlo como debe hacerse según está establecido”.

Indicó además “esto empezó el año pasado, bastante apurado, cuando pregunté por el expediente no estaba, yo entiendo las ansiedades y no tengo un preconcepto de nada, entiendo que hay muchas cosas aquí, pero no se puede imponer nada, si es un buen proyecto bienvenido sea, si tenemos la posibilidad de modificarlo también”.

Por su parte el ingeniero Mario Dalmasso mencionó “este proyecto, esta documentación recién ingresó esta semana, es sabido que cualquier proyecto que se inicie, debe ingresar por la secretaría de planificación y ser analizado completo, además por la complejidad y la trascendencia que tiene, es algo que es lógico, que se lo analice minuciosamente”.

“Nosotros ya habíamos pensado que la tercera bajada, sea una bajada de seguridad y no una bajada náutica, en eso estamos de acuerdo, pero respecto al proyecto estamos con ganas de avanzar, pero recién empezamos a observarlo” definió.

“Desde la secretaría que llevo adelante, vemos obviamente con buenos ojos la propuesta de cambio que ellos hicieron con esta iniciativa, seguramente que observaron en conjunto con operadores náuticos que es necesario tener un lugar nuevo, alternativo, la discusión arranca cuando presentamos la propuesta de reconvertir más turística la tercera bajada” explicó el funcionario.

“Hay que analizarlo, en el consejo asesor de planificación, con la autoridad de aplicación de ambiente, son instancias a desarrollar, cualquier proyecto que se trabaje en un frente costero, debe tener todo los pasos correspondientes, no es de un día para otro” finalizó.