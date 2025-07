Banacloy respaldó el nombramiento de Gualtieri y apuntó a la necesidad de un cambio estructural en la pesca

El ministro de Producción de Río Negro, Carlos Banacloy, defendió la designación de Gustavo Gualtieri al frente de la Subsecretaría de Pesca y remarcó que es una apuesta “inédita” del Gobierno para fortalecer el vínculo con el sector productivo local.

En declaraciones recientes, Banacloy destacó que la elección de Gualtieri responde a la intención del Gobierno provincial de integrar a referentes con conocimiento directo del sector: “Queríamos alguien que conozca el mar, que sepa lo que significa poner un barco en el agua, que venga de la actividad misma”, afirmó.

El ministro reconoció que en el pasado existieron cuestionamientos a funcionarios designados para el área, tanto a quienes provenían de otras provincias como a aquellos sin experiencia directa en la pesca. Mencionó específicamente el caso de la exsubsecretaria Jéssica Ressler, oriunda de San Antonio Oeste, quien fue también criticada por su falta de trayectoria en la actividad pesquera.

Sobre la nueva etapa que impulsa el Gobierno, Banacloy señaló que se busca dar protagonismo a los actores locales y al sector privado en la toma de decisiones, en sintonía con otras áreas como la agencia provincial de turismo. En ese sentido, consideró que la designación de Gualtieri es parte de una estrategia de mediano plazo para reactivar y ordenar el entramado productivo pesquero de San Antonio Oeste.

“El gran desafío es reconocer que el Estado no ha logrado responder a las demandas de la actividad. Hoy no quedó una planta en pie. Las que subsisten son de la provincia, salvo la empresa de la familia Pogliogeddu. Los inversores externos se retiraron y muchos trabajadores quedaron sin empleo”, expresó.

Además, Banacloy fue contundente al analizar el contexto actual: “Tenemos una cuota social de merluza y langostino, pero no se pesca ni se procesa porque no hay flota competitiva. No podemos repetir el error de obtener el recurso y no utilizarlo”, advirtió.

Según el ministro, uno de los principales objetivos de la gestión es lograr que el 100% de la cuota social sea pescada y procesada en San Antonio Oeste. “Tenemos que dejar de mirar el pasado y pensar en una estrategia distinta. Para eso necesitamos barcos preparados, no para el golfo, sino para ir a buscar esa pesca a zonas más profundas”, remarcó.

Finalmente, consideró que todos los actores del sector deben hacer una autocrítica: “La pesca está atravesando una crisis profunda. La zafra de langostino lleva dos meses sin iniciar. La situación macroeconómica no ayuda, pero tampoco podemos permitirnos seguir desaprovechando los recursos disponibles”, concluyó.