Barbieri “debemos discutir Las Grutas de los próximo 30 años, pero estamos estancados”

El prestador de servicio de buceo Claudio Barbieri, integrante del Emprotur, mencionó a InformativoHoy Radio tras esta última reunión del Emprotur del día lunes, la discusión que se planteó con la bajada náutica “Nosotros poseemos hoy, como se dice comúnmente “tener una carta náutica”, es decir, tener un concepto avanzado en papel, donde la bajada náutica es una gran posibilidad de elevar la calidad, este proyecto concentra a provincia, Nación y municipio, apoyando una idea que Las Grutas cuente con una bajada acorde a algunas circunstancias al lugar”.

“Cinco ingenieros relevaron diferentes lugares, de la relevación de los diferentes lugares, básicamente por la zona de Las Coloradas y La Paloma, sumando y restando, el lugar para esta nueva bajada sería en el sector del cañadón posterior a la séptima bajada, por ello vinieron a exponer su trabajo los profesionales, se hicieron los estudios de impacto ambiental con otros excelentes profesionales, el estudio es extenso y minucioso, pero ahora no sé qué está pasando, que me parece quizás hay alguien que no quiere que avance” dijo el buzo.

“Los autores del extenso estudio y proyecto de 150 páginas, vinieron, expusieron su trabajo, la verdad que al término de la reunión nadie preguntó nada. Ahora el secretario de Planeamiento, del municipio, nos comentó su interés en hacer alguna pregunta sobre el tema. Luego nos dijeron de un proyecto alternativo y eso nos sorprendió, porque para ello, hicimos uno de la magnitud que se realizó, entonces quizás no entendemos que hay detrás” señaló Barbieri.

“Nos convocaron para que puedan realmente preguntar, sacarse dudas, interpelarlo, criticarlo. No escuchamos ninguna crítica, no escuchamos nada. No entiendo, porque nadie comentó que había un proyecto alternativo. Ahora tenemos que esperar la próxima reunión y ojalá vengan con ese proyecto que mencionaron y ojalá alguno de los dos pueda seguir avanzando para comenzar con el cambio y la expansión que necesitamos” comentó el prestador.

“El tiempo sigue pasando y nada se define. El tema viene arrastrándose de la gestión anterior. Pasaron seis meses, pasaron ocho meses. Seguiremos aguardando. Espero, no creo, no sé a esta altura, que haya otros intereses de presentar otra propuesta y desechar la ya presentada. Por eso esperamos escuchar cómo será esa otra propuesta. Pero la realidad nos muestra que estamos empantanados. Dilatar también nos complica como destino de calidad que pretendemos” manifestó.

Este proyecto que presentaron desde el CFI, entraría en un marco de crédito del BID para el turismo. Pero bueno, es necesario entender que estamos discutiendo Las Grutas de los próximos 20, 30 y 40 años. Acá estamos discutiendo el futuro. No estamos discutiendo un turismo particular, que es el turismo náutico, en el cual nosotros tenemos condiciones naturales de excelencia, sino el turismo en general, la cual nosotros somo una parte de ella y seguimos peleando con bajada o sin bajada como hasta ahora, el problema o no del turismo náutico o la Ruta de Sol y Playas para que no sea solo 40 días. Lo que debemos discutir es oferta y demanda, el desarrollo del turismo. La gente va a ir a los lugares a hacer cosas, no se limita a solo a la playa, incluso la estamos limitando nosotros” finalizó. (Fotos Diario Río Negro)