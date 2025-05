Bloque Compromiso Ciudadano “fue un acto de imprudencia institucional”

El bloque Compromiso Ciudadano emitió un comunicado en el que expresa su profunda preocupación por la intervención realizada en una cantera judicialmente inhabilitada desde 2014, la cual contiene residuos con plomo y otros metales pesados. La acción, reconocida como un «error» por el Ejecutivo Municipal, ha sido calificada como una grave falta de control y criterio institucional.

Según el comunicado, el ingreso al sitio contaminado se realizó sin estudios previos, análisis técnicos actualizados o autorización correspondiente, lo que representa un acto de «imprudencia institucional». Además, se criticó la extracción y traslado de material contaminado a zonas habitadas, un riesgo que, aunque no visible, es real y potencialmente peligroso para la salud de la comunidad.

Compromiso Ciudadano destacó que, si bien se espera que los niveles de exposición no alcancen umbrales críticos, la ausencia de consecuencias inmediatas no minimiza la gravedad del acto ni la negligencia en el procedimiento. El bloque insistió en que la salud pública no puede estar sujeta a decisiones carentes de sustento técnico o legal, y señaló que existen responsables políticos y operativos que deben rendir cuentas.

El comunicado también reafirmó el apoyo a la Comisión Multisectorial por la Problemática del Plomo, que lleva años trabajando en la remediación de pasivos ambientales en la ciudad. Asimismo, se exigió la intervención urgente de las autoridades provinciales competentes, como el Ministerio de Energía y Ambiente y el área de Minería, cuya inacción tras conocerse los hechos fue calificada como «alarmante».

Compromiso Ciudadano advirtió que este incidente no es aislado, sino un reflejo de la falta de control, planificación y responsabilidad del gobierno municipal. El bloque ya ha presentado herramientas institucionales para exigir respuestas, sanciones y garantías que eviten futuras negligencias. Además, rechazó que los costos económicos de esta situación recaigan sobre los contribuyentes, demandando que sean asumidos por quienes actuaron fuera del marco legal y técnico.

Finalmente, el bloque solicitó una Interpelación para que el funcionario a cargo responda de manera clara y documentada, subrayando que este paso es esencial para la rendición de cuentas, la prevención de nuevos errores y la protección de la salud pública.

El comunicado lleva la firma de los ediles Jovita González y Alejandro Araño.