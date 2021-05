Cambios en la Junta Vecinal en Saco Viejo en SAE tras la renuncia de Illodo

Sr Secretario de la Junta Promotora Vecinal Saco Viejo Contador Diego Passannante De mi mayor consideración.

Por la presente me dirijo a usted y a la totalidad de la Comisión Directiva de la JVPSV para presentar mi RENUNCIA INDECLINABLE al cargo de Presidente de la misma, estando a disposición toda la documentación que tengo en mi poder.

Los motivos que me llevaron a esta decisión, están sostenidos en varias razones. Entre otras, el no haber logrado avanzar en los objetivos que me propuse; especialmente el compromiso asumido con los vecinos, relacionado a gestionar eficientemente la provisión de agua cruda con un caudal suficiente y completar el alumbrado del acceso al barrio para lo cual se entregaron los postes tubing (comprados por los vecinos) al Secretario de Servicios Públicos en diciembre sin tener ningún resultado favorable al día de hoy tras varios reclamos.

No obstante, lo que creo más grave es la falta total de consideración del ejecutivo y legislativo municipal para atender nuestros reclamos, que hace imposible poder llevar una conducción vecinal razonable. Hemos sufrido muchas desidias injustificadas y un gran desamparo al momento de convocarnos a participar de las cuestiones comunales. No tenemos en este municipio un referente de juntas vecinales que tenga contacto estrecho con nosotros, y además el Delegado del Puerto nos ignora totalmente faltando gravemente a las ordenanzas vigentes, con el consentimiento del propio Intendente Municipal.

Considero que ésta no es la manera de relacionarse con las instituciones vecinales y sostengo que nuestra junta fue castigada por el gobierno municipal por defender firmemente los intereses del barrio.

Lamentablemente me retiro sin poder escribir nuestra historia, nuestros comienzos y nuestro trabajo en el libro de actas, ya que el Gobierno incumpliendo su obligación, jamás nos los entrego.

Me voy con la tranquilidad de que nunca dude un segundo a la hora de tomar una decisión con la plena aprobación de la CD. Pero también me retiro acongojado por no haber podido vencer la demagogia e impertinencia institucional a la que nos tienen acostumbrado los funcionarios públicos.

Para finalizar les pido disculpas a los vecinos y agradezco a los miembros de CD en su totalidad; especialmente a aquellos que me acompañaron desinteresadamente y se comprometieron trabajando activamente para tratar de llevar adelante nuestro proyecto barrial.

Hago votos para que quien tome la posta, tenga la fortaleza que yo perdí y le de continuidad a esta Junta Vecinal para no perder la razón de ser de lo que procuramos impulsar, y sobre todas las cosas, no se doblegue ante la desidia e incompetencia de los funcionarios públicos.

Sin más les envió a todos los vecinos y miembros de CD un afectuoso saludo y el agradecimiento correspondiente. (Firma Marcelo F Illodo)

