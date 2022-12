Carmona “desde el Concejo Deliberante nadie se expresó respecto a la situción de violencia vivida por una vecina”

La edil de la bancada del Frente de Todos, Vanesa Carmona, señaló que “no puede ser que nos manden a callar con un comunicado que además fue inconsulto”. La representante dijo que lo sucedido con María Linares “es sumamente grave desde lo jurídico e institucional”

La concejala Carmona mencionó que “el lunes debimos tratarlo en el seno del Concejo Deliberante, porque es una situación política, está involucrada la familia de un Concejal y debimos tener un debate para expresarnos” mencionó que “hay un silencio de aula”.

“Solo algunas expresiones por lo bajo, pero ninguna manifestación pública y personal al menos ante una situación muy grave que desde la familia de un concejal agreda violentamente a una vecina” indicó que “vergonzosamente no ha tenido tratamiento desde el deliberante”

“Hablo de lo que veo de afuera, porque no me dejaron ser parte del Consejo de la Mujer, justamente la presidenta de ese consejo es la compañera de bancada de Cayunao. La edil Marcela Dodero, fue a la casa de la víctima para avisarle que le dan un aporte de 20 mil pesos como gastos médicos, que no debía ser de esta naturaleza, porque la medicina en nuestro país es gratis, debió decir que este aporte es para solventar sus gastos porque fue golpeada por otra vecina, que es la esposa del concejal que ella acompaña políticamente” manifestó.

Agregó “con fondos públicos, de manera unilateral, con una nota posterior que no fue consensuada, sin salir a dar explicaciones y tratar de callar a todos mediante un comunicado porque dice que “instamos a que no se hable del tema” porque quieren callarnos, y porque el propio concejal no hizo el aporte del dinero y se permiten ellos usar plata de la comunidad, eso indigna” aseveró.

“Nadie habló, es lo que me llama la atención, ninguno de los concejales ni siquiera las que son mujeres, me da la sensación que hay una bajada de línea, una clara protección política” concluyó.

Audio de la entrevista con la concejal Vanesa Carmona en Marítima FM 102.5 mhz.

