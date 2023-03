Carmona en el lanzamiento de Horne con el acompañamiento de M.E. Soria

Silvia Horne lanzó su candidatura a gobernadora con un Círculo Italiano colmado. La concejal Vanesa Carmona, actual candidata a intendente del Frente «Vamos con Todos» estuvo con la ex diputada nacional y la reciente triunfadora en Roca María Emilia Soria.

El Frente Vamos con Todos hizo su lanzamiento de campaña en el Círculo Italiano de Cipolletti, en un acto encabezado por Silvia Horne y Leandro Costa Brutten, candidatos a gobernadora y vice, con la participación de los candidatos a legisladores e intendentes y la presencia de María Emilia Soria, reelecta hace una semana con el 60 por ciento de los votos en Roca, quien hizo una encendida convocatoria a la militancia para trabajar por un nuevo triunfo en las elecciones provinciales del 16 de abril. Participó también, en representación del gobierno nacional, Fernando “Chino” Navarro, Secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Los integrantes de la fórmula y los principales candidatos hicieron fuertes críticas a Alberto Weretilneck por el compromiso financiero de la provincia a partir del Plan Castello, la política social, la ausencia de incentivos a la producción y el postergamiento de los empleados públicos y el abandono de la salud y educación pública.

“Bariloche está arriba de un lago y los vecinos del Alto tienen que comprar el agua, lo mismo pasa en San Antonio Oeste y El Bolsón, nosotros nos comprometemos a llevar el agua potable a cada barrio de Río Negro, va a ser una prioridad de nuestro gobierno”, afirmó Silvia Horne.



Muchas de estas obras de infraestructura estuvieron comprometidas en el Plan Castello, a partir del endeudamiento tomado en el segundo mandato de Alberto Weretilneck. Costa Brutten anticipó que impulsarán la creación de una comisión investigadora en la Legislatura porque “hay obras que salieron tres veces más, hay obras que no se hicieron y hay plata que no aparece”.

En otro párrafo de su discurso, Silvia Horne sostuvo que “Río Negro tuvo el mejor hospital público de la Argentina en el año ‘73, el sistema existe, sin embargo a pesar de los recursos inmensos que pone la salud pública nacional, que nos permite tener hoy tomógrafos, lectores digitales, toda aparatología de última generación, sin embargo el hospital público es una calamidad, hay hospitales que no tienen personal, las guardias están atiborradas, no tenemos suficiente cantidad de profesionales porque lo han vaciado, y cuando se vacía la salud pública es porque alguien engorda, alguien crece, entonces aquí viene la transferencia de los recursos del pueblo al sector que acumula la mayor riqueza. Vamos a meter mano en la salud pública, es otra de nuestras prioridades”.

En el plano productivo, Horne destacó que “Cipolletti era una de las zonas productivas del Alto Valle, quedan 15 o 20 productores, hemos tenido más de 200. Esos productores hoy están acorralados porque el gobierno provincial no les brinda acceso al crédito. Hay una decisión del gobierno provincial de desalentar la producción. Nosotros queremos producir alimentos, queremos que nuestros vecinos de Bariloche también puedan disfrutar la fruta del Alto Valle y para eso vamos a generar las condiciones necesarias para que circulen los alimentos en la provincia. Sabemos lo duro y difícil que es el acceso a los alimentos”.

En otro tramo de su discurso, la candidata a gobernadora dijo “nos preocupa muchísimo la falta de políticas activas contra la violencia que sufrimos las mujeres. Río Negro ha tenido sucesivamente organismos que no han hecho nada, se acumulan las parvas de expendientes y cuando llega el femicidio, ya es tarde. Le vamos a dar a las promotoras contra la violencia de género el rol que tienen que tener, las vamos a ayudar en su formación, le vamos a brindar herramientas, vamos a establecer canales de comunicación para que los municipios y la provincia pueda hacer uso de la llegada que tienen las compañeras a las barriadas, a los comedores y a los merenderos”.

“Empezamos a contagiar esperanza el día que salimos a decir que el Frente de Todos iba a jugar fuerte en esta elección, hoy esa esperanza va creciendo y el mensaje que vamos a dar es que el peronismo va a llegar a la Casa de Gobierno de Río Negro. Vamos a ir con nuestra mujeres, con nuestros trabajadores, con nuestros pibes, con nuestros jóvenes, con nuestros adultos”, afirmó.

También reivindicó el reclamo que viene realizando el personal retirado de la Policía provincial y anunció que atenderán la demanda en caso de llegar al gobierno y destacó que “la deuda es inmensa, todos los trabajadores de la administración pública, la seguridad, la salud, la educación, perciben la mayor parte de su sueldo como no remunerativo, son sumas en negro, esos aumentos no impactan en el ANSES, no impactan en la obra social, tenemos que gradualmente darle una solución a esa deuda, tenemos que poner a todos los trabajadores de la administración pública como corresponde, bajo las leyes, acá nos e trata de precarizar, los ahorros hay que hacer los otro lado, nunca con los trabajadores y trabajadoras”.

María Emilia Soria, reelecta por el 60% de los votos el pasado domingo como intendenta de Roca, brindó un encendido apoyo a Silvia Horne y al resto de los candidatos del Frente Vamos con Todos. “Nos quieren convencer que es normal que en las escuelas de Río Negro haya nidos de murciélagos, que está bien que en el hospital no haya medicamento para nuestros vecinos, que es normal que los empleados públicos tengan más de la mitad del sueldo en negro y que es normal que después tengan que cortar las rutas porque no llegan con el sueldo a fin de mes”, afirmó. Convocó a la militancia a salir convencidos a trabajar por el triunfo en el mes de abril. “El pueblo una vez más nos eligió porque sabe que nosotros decimos la verdad, sabe que nosotros no claudicamos y tenemos el equipo para levantar a Río Negro”, concluyó.

También tomaron la palabra quienes encabezan la lista de legisladores, Ayelén Spósito, José Luis Berros y Magdalena Odarda, y el candidato a intendente de Cipolletti, Antonio Barahona.

Vamos con Todos es la lista con mayor representación sindical. El ex secretario general de SITRAJUR y actual legislador y secretario de Interior de la Federación Judicial Argentina, Pablo Barreno, es el candidato a intendente de Viedma. Gustavo Rolon, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio y delegado de la CGT Atlántica, encabeza la lista de legisladores circuitales; la ex secretaria general de Unter Sandra Schieroni y la docente y secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA de Río Negro, Barbara Palumbo, integran la lista de legisladores por representación población. También en esta lista se encuentra Joaquin Berrud, dirigente estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología.

