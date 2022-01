Carmona “quiero saber porque el acuerdo entre los paradores y el ejecutivo no pasó por el Deliberante”

La edil Vanesa Carmona, del Frente de Todos, hizo un pedido de informes al gobierno municipal para conocer los detalles de un acta acuerdo que permitió el uso del espacio público de la playa, cerrar un vasto sector para usufructo de los paradores y en perjuicio del turismo en Las Grutas.

“Aquí hubo un acuerdo con protección política para que los paradores puedan hacer esos recitales, cuando ya la cosa se puso complicada, decidieron frenarlo, pero nunca un acta acuerdo puede tener un marco legal para la utilización de un espacio público como es la playa” indicó.

“Este verano nadie pudo bajar a la playa, a la zona de los paradores a disfrutar de una noche tranquila, porque estaba vedado para eventos, eso lo permitió este gobierno municipal, por eso pedimos el informe, espero nos respondan” señaló.

“Aquí no se puede pasar por encima de la norma, es necesario que se contemple también lo que padecen los vecinos del barrio Buchalaufquen de noche, es lamentable que siquiera puedan descansar, residentes o turistas, también dijeron que nunca multaron por no cumplir los pliegos, ni eso respetaron, hicieron lo que quisieron, porque aquí hubo un acuerdo de partes, avalado por el municipio”.

Manifestó que está de acuerdo que se realicen recitales en Las Grutas “pero no allí, dónde se realizaron, hay otros sitios, pero avanzar sobre la playa, incumpliendo leyes, ordenanzas, en contra incluso de lo que ocurre con los acantilados y su fragilidad, no permitiendo al visitante quedarse en ese lugar, sino que lo desplacen porque van a cerrar la playa para el uso privado, es inadmisible” comentó Carmona.

Respecto al presupuesto mencionó “yo creo que el mismo está dibujado, hay mucho para observar, tampoco tenemos los ejecutados, no sabemos dónde se pararon para armar gran parte del presupuesto, yo votaré en contra” además aseguró que no participará de la reunión con el intendente “no pienso avalar esto, me parece que no corresponde” concluyó.

