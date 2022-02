Carmona votó contra el presupuesto “encontré inconsistencias en lo que presentó el ejecutivo”

La edil del FDT fue la única que votó en contra el presupuesto municipal y señaló a InformativoHoy que “nunca la oposición fue convocada para planificar y conformar un presupuesto para los vecinos y las vecinas”. Indicó que el presupuesto debe ser participativo.

“Nosotros vemos que este presupuesto como una tomada de pelo, por ejemplo, el artículo 7 que votaron está contraviniendo el artículo 149 y 150 de la carta orgánica, faculta incorporar al presupuesto solo comunicando los la incorporación o bien incrementar los créditos, es algo inaudito, pero que este gobierno nos tiene acostumbrado” manifestó la edila que “legislar sobre el presupuesto y decidir sobre el mismo es facultad indeleble del poder legislativo de la comuna y no solo enviar una nota diciéndolo” afirmó.

Respecto a la ausencia de los ejecutados dijo que desde el 2019 no se tiene uno para analizar “obviamente que los requerí, en septiembre del 2021, pero con fecha del 19 de octubre el tribunal de cuentas me responde que solo pueden enviar lo que aparece en el sistema SAFIM, aunque señalaron la implementación del sistema no es plena y lo que implica que no es obligación para los funcionarios, por lo que creo que la información que nos dicen no es confiable”.

Brindó varios datos respecto a las erogaciones de los contratados y profesionales que incorporan en algunos casos eventualmente, pero indicó que “muchos con sueldos muy importantes” a esto dijo que el presupuesto para las juntas vecinales es solo de 250 mil pesos “recibirán poco más de tres mil pesos cada junta vecinal, es mísero lo que presupuestaron para algo que es muy importante y que funcionen, porque deben hacerlo en concordancia con el ejecutivo para eso tienen una persona de enlace con ellos”

“Yo veo varias inconsistencias en este presupuesto, muy parecido al anterior, dónde finalmente llegó a ser una sombra de lo que votaron, tampoco lo había refrendado en esa oportunidad porque sucedió lo que sabía, que finalmente hubo decenas de cambios de partidas que terminó siendo una ordenanza distinta a la que se votó” señaló Carmona.

“Pero si analizamos finamente las obras públicas y el financiamiento del mismo, obtener tantos millones por venta de tierra es una utopía, ellos esperanzan en la venta millonaria de tierras públicas, la verdad que es un rosario de buenas intenciones y un buen juego de palabras” aseveró la concejala del FDT.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA