Carta Abierta a la Gobernadora: Las infancias, adolecencias y familias están abandonadas en Río Negro

Lxs abajo firmantes ponemos en conocimiento de Ud. la grave situación de niñeces y adolescencias de la provincia que no reciben adecuada asistencia y atención de la SENAF, Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, y le exigimos soluciones urgentes.

ASESINARON A SOFÍA EN FEBRERO DE 2019 POR INACCIÓN DE LA SENAF Y NO CAMBIÓ NADA

… tras reiterados oficios no hubo una respuesta de la SENAF hasta mediados de diciembre, cuando contestaron a través de una llamada telefónica “que recibieron todas las notificaciones pero el caso estaba en lista de espera”

ASESINARON A NAHIARA EN ABRIL DE 2020 Y TODO SIGUE IGUAL

Los organismos del Estado no articularon. El servicio de Salud Mental del Hospital Área Programa Los Menucos, tal como obliga la ley, realizó denuncia por violencia familiar en el marco de la ley 3040- 4241 en razón de sospechar que la niña sufría violencia familiar directa, pero a partir de esa denuncia nunca se activó un sistema de abordaje integral tal cual explicita la ley. ¿Cómo actuaron el Juzgado de Paz, la Comisaría de la Familia y la SIG? Agentes del Estado, en conocimiento de situaciones de vulneración de derechos de la niña no hicieron nada. La SENAF informó haber intervenido sobre cuestiones vinculadas al control médico de la niña cuando el Hospital pidió su actuación; pero no tomó conocimiento de la existencia de violencia hacia la niña, tampoco advirtió indicadores que evidencien violencia física ni dimensionó la urgencia de intervención ante lo que se había denunciado como situaciones de violencia familiar.

DESALOJAN A FAMILIAS DE UN BARRIO POPULAR EN CATRIEL Y LA SENAF NO INTERVIENE

El 30 de junio de 2021 desalojan un Barrio Popular en Catriel cuando las infancias estaban durmiendo. Les niñes vieron cómo tiraban abajo sus casas y luego las quemaban. El Poder Judicial, el DPA y la Municipalidad de Catriel fueron los responsables del desalojo que estuvo a cargo del Poder Judicial, de la Policía de Río Negro y del COER. Preguntada la titular de la SENAF en una radio local por qué no había habido presencia de personal de esa secretaría, ni en esa circunstancia ni los días posteriores, contesta desconociendo la ley que fija sus responsabilidades o mintiendo, que no le correspondía intervenir, que no tiene la SENAF incumbencia en esas situaciones sino solo “para cuestiones de familia”.

LE PREGUNTAMOS:

¿Cómo se califica todo esto? ¿Puede ser tolerado? ¿No se siente Ud. responsable debiendo ser, como cabeza del Estado, garante de los Derechos Humanos y de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños, Niñes y Adolescentes, que se están vulnerando constantemente?

¿Qué modificaciones y transformaciones ordenó para que la SENAF no resulte cómplice de asesinatos? ¿Qué supervisión realizó cuando constató que la SENAF no cumplió con su trabajo? ¿Qué dispositivos agregó a la SENAF para demostrarle a la ciudadanía que es eficiente y eficaz? ¿Por qué no le pidió la renuncia a la responsable de la SENAF ante estos crímenes? ¿Por qué sigue bancando a una funcionaria que es incapaz, que es negacionista y no se hace cargo de sus irresponsabilidades y de los reiterados incumplimientos a la ley 4109?

¿Sabe Ud. que hay varios cientos de situaciones presentadas en las sedes de la SENAF que se hallan “en lista de espera”?

¿Sabe precisamente cuántos sujetos de derecho hay hoy en esas listas de espera “sin derechos” que pueden ser otra Sofía, otra Nahiara?

¿Sabe Ud. distinguir entre “UNA URGENCIA” y una situación que no es urgente? ¿Hay algo que no sea urgente cuando está comprometida la integridad de niñes y adolescentes cuyos derechos están siendo vulnerados?

¿Sabe Ud. que su funcionaria, en la vulneración colectiva de los derechos de las niñeces de Catriel omitió deliberadamente decir que la ley aplica a “toda situación, a toda infancia” siendo responsables las personas adultas de protegerlas, omisión premeditada “para zafar” de la condena comunitaria por la falta de presencia de la SENAF? ¿No es motivo suficiente para prescindir de sus servicios el que no quiera asumir que falló en sus funciones, que mienta en un medio de comunicación y encubra la inacción de sus agentes? ¿Existen protocolos de actuación cuando hay desalojos? Si no existen, es su obligación ordenar que se elaboren. Y si existen ¿Por qué no se activaron? Y luego de esta situación angustiante ¿acaso la SENAF no tiene la obligación de hacer un acompañamiento postraumático a las niñeces, adolescencias y familias?

¿Sabe Ud. que no hay articulación interinstitucional y que además las autoridades en general desalientan la participación de lxs referentes de los organismos en espacios de articulación y evaluación para no hacerse cargo de las carencias y déficit existentes?

¿Sabe Ud. que no se cumple con la Ley cuando, ante una denuncia, no se activa un Sistema de Abordaje Integral, fundamental para comprender la complejidad de la situación y actuar rápidamente tomando las primeras medidas preventivas, para luego coordinar acciones con otros organismos, realizar evaluaciones con los equipos técnicos y definir articuladamente estrategias de atención y protección necesarias?

¿Sabe Ud. que en la SENAF se está utilizando para las revinculaciones el concepto del SAP, Síndrome de Alienación Parental, falso síndrome negado y cancelado por todas las instituciones científicas especializadas? ¿Que esas revinculaciones forzosas están poco fundamentadas, sin la realización de oportunos diagnósticos y sin la incorporación de la perspectiva de género?

¿Sabe Ud. que a pesar de que la F de la SENAF corresponde a “familia”, a las mujeres muchas veces únicas responsables de los hogares, se las juzga, se las maltrata, no se les cree y se las culpabiliza, sin un enfoque integral que contextualizaría su situación vulnerable y sin incorporar la perspectiva de género?

¿Sabe Ud. cuántas localidades de la provincia no cuentan con un SAT?

¿Recuerda Ud. que prometió convocar a Foros Juveniles?

¿Por qué Ud. está demorando la puesta en marcha de los mecanismos para la necesaria designación del/a Defensor/a/e de los Derechos de Niñes y Adolescentes?

¿Sabe Ud. que no funciona la COPRETI, Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil?

¿Sabe Ud. que en el presupuesto para la SENAF en 2022 las sumas asignadas a políticas de género son un 96% menores a las del 2021?

¿Sabe Ud. que su anunciada transversalización de la perspectiva de género, en el presupuesto de la SENAF no se halla reflejada para 2022, salvo en la Atención telefónica para contención y orientación de niños, niñas y adolescentes?

¿Sabe Ud. que los programas preventivo-promocionales de la SENAF “Acompañamiento a las infancias”, “Promoción y prevención comunitaria” y “Diseño y planificación de políticas públicas de niñez y adolescencia” no fueron etiquetados en el presupuesto 2022 siendo la etiqueta “PPG”, la que se usa como metodología para el diseño y monitoreo de los presupuestos con perspectiva de género y diversidad?

¿Sabe Ud. que acciones como “Apoyo a la crianza”, “Prevención del grooming” y “Prevención del abuso sexual infantil”, no fueron etiquetadas (PPG) cuando son programas claves para los cambios culturales necesarios en materia de género?

¿Sabe Ud. cómo calificar a un gobierno que persiste, aun después de dos crímenes que conmovieron a la ciudadanía, en prácticas negligentes y apañando una presencia del Estado totalmente deficitaria?

¿Sabe Ud. que el gobierno incurre en un alevoso engaño a la ciudadanía cuando enuncia programas en los presupuestos que luego nunca ejecuta ni pone en marcha?

¿Sabe Ud. que no se invirtió un solo peso, a octubre de 2021, en el Programa “Acompañamiento a las infancias trans”? Gobierno discriminador

¿Sabe Ud. que solo se invirtió el 11% del presupuesto asignado, a octubre de 2021, a la “Prevención del suicidio adolescente”? Gobierno insensible

¿Sabe Ud. que se utilizó el 55% de la partida presupuestaria a octubre de 2021 para “Atención telefónica para contención y orientación de niños, niñas y adolescentes”? Gobierno segregacionista

¿Sabe Ud. que no se invirtió un solo peso, a octubre de 2021, en “Prevención del Grooming”? Gobierno cómplice

¿Sabe Ud. que no se invirtió un solo peso, a octubre de 2021 para la “Prevención del abuso sexual y maltrato”? Gobierno abusador

¿Sabe Ud. que no se invirtió un solo peso, a octubre de 2021 para la “Promoción de la autonomía progresiva”? Gobierno castrador

¿Sabe Ud. que solo se invirtió un 2,47%, a octubre de 2021 para el “Apoyo a la crianza en espacios de primera infancia”? Gobierno mentiroso

¿Sabe Ud. que se invirtió la mitad del presupuesto, a octubre de 2021 para la “Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil”? Gobierno explotador

¿Sabe Ud. que no se invirtió un solo peso, a octubre de 2021 para el “Acompañamiento a las Maternidades y Paternidades tempranas”? Gobierno canalla

¿Sabe Ud. que les trabajadorxs de la SENAF han sufrido una marcada precarización de las condiciones laborales y salariales? No queremos escuchar que una parte de la explicación de ese estado se deba a la “feminización” de esta área de trabajo. Gobierno opresor

¿Sabe Ud. que se llega a la situación límite en la que el Poder Judicial intima al pago de multas por las demoras excesivas en que incurre la SENAF en el envío de informes y que en algunos casos las estaría ejecutando, situación que demora la resolución de conflictos dolorosos? Gobierno malgastador de los fondos públicos

¿Sabe Ud. que se ha pagado un “plus pandemia” solo para lxs trabajadorxs de la SENAF de algunas localidades violando el principio de “igual remuneración por igual trabajo”? Gobierno discriminador

¿Sabe Ud. la razón por la cual el valor de las Guardias Pasivas de la SENAF no está equiparado a las de otros organismos estatales? Gobierno miserable

¿Sabe Ud. si se han realizado mapeos responsables para la distribución de los programas que se asignan a cada sede?

¿Sabe Ud. que aún no se implementó el Programa Más Guardias para el que se realizó una capacitación en el mes de enero?

¿Sabe Ud. que se ha perdido del escalafón la figura del/a Coordinador/a transformándolo en un cargo político?

Usted sabe que no se puede ser juez y parte… entonces ¿Por qué la secretaria de la SENAF Roxana Méndez presidió y vuelve a presidir el CONIAR cuando debería excusarse de ejercer la presidencia?

USTED ES RESPONSABLE DE LA INEFICIENCIA DE LA SENAF LA SENAF EJERCE VIOLENCIA INSTITUCIONAL LA SENAF VIOLA LOS DERECHOS DE NIÑES, ADOLESCENTES Y FAMILIAS LA SENAF AÚN ANCLA EN EL PARADIGMA ADULTOCENTRISTA Y NO INCORPORA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DE LA DIVERSIDAD LA SENAF NATURALIZA PRÁCTICAS INSTITUCIONALES VIOLENTAS E INJUSTAS SE SUB EJECUTAN LOS PRESUPUESTOS QUE SE ASIGNAN A LOS PROGRAMAS LAS AUTORIDADES DICEN “NO HAY RECURSOS”,”NO HAY PLATA” EXISTEN CONDICIONES EDILICIAS Y ESPACIOS DEPLORABLES TANTO PARA QUIENES TRABAJAN COMO PARA NIÑES, ADOLESCENTES Y FAMILIAS LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN NO ESTÁN ACTUALIZADOS ¿Sabe Ud. que existen malos desempeños? MUCHAS VECES SE USAN LOS PROTOCOLOS DESACTUALIZADOS Y CONTRADICTORIOS COMO ESCUDO PARA NO HACERSE CARGO AÚN PERDURAN PREJUICIOS Y SUPUESTOS SEXISTAS QUE SESGAN LOS ABORDAJES: CULPABILIZAN A LAS MADRES, FAVORECEN A LOS PADRES Y A LAS FAMILIAS PATERNALES Y PROMUEVEN RIESGOSAS REVINCULACIONES FORZOSAS ENTRE NIÑES CON SUS ABUSADORES Y MALTRATADORES NO HAY FORMACIÓN DE LXS PROFESIONALES PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DE LA DIVERSIDAD NO SE ESCUCHAN LO SUFICIENTE A LAS NIÑECES Y A LAS ADOLESCENCIAS NI SE HACEN ABORDAJES INTEGRALES LXS PROFESIONALES NO SIEMPRE RESPONDEN A LOS OFICIOS CON CELERIDAD Y EN MUCHAS OCASIONES LOS INFORMES SON DEFICIENTES NO SIEMPRE LXS PROFESIONALES EMPLEAN LENGUAJE CLARO Y SENCILLO CON LAS FAMILIAS Y NO POCAS VECES SE PRODUCEN SITUACIONES INTIMIDATORIAS



POR TODO ESTO, EXIGIMOS:

EL DESPLAZAMIENTO DE LA LIC. ROXANA MÉNDEZ LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ACORDES CON LA SITUACIÓN CRÍTICA DE INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS ABANDONADAS POR EL ESTADO MAYOR PRESUPUESTO Y QUE SEAN EJECUTADAS LAS PARTIDAS ASIGNADAS A LOS PROGRAMAS QUE SE PROMETEN LLEVAR ADELANTE MÁS PROFESIONALES CAPACITADXS CAPACITACIONES PERMANENTES PARA EL PERSONAL PONER EN VALOR UN TRABAJO DE SEMEJANTE RESPONSABILIDAD, JERARQUIZÁNDOLO Y MEJORANDO SU REMUNERACIÓN



ADHIEREN Y FIRMAN:

Agrupación Interlocal de Mujeres y Diversidades de Río Negro

Observatorio de Violencias de Género de Allen

Nuevo Encuentro de Allen

Infancias Arcoiris de Viedma

Casa de la Mujer de Gral. Fernández Oro

La Patria es el Otro – UB de Allen

CONYA – Ing. Huergo

Agrupación Celeste y Blanca del PJ – V. Regina

Asamblea Feminista de Cinco Saltos

Mujeres Evita de Gral. Enrique Godoy

Partido Frente Grande de Río Negro

Mujeres del Frente Grande

Agrupación Acción Peronista del PJ de Catriel

Corriente Nacional Lohana Berkins del PC de Río Negro

Consejo Local de las Mujeres de Villa Regina

Consejo Local de las Mujeres Diversas de General Roca

Partido Comunista de Río Negro

Frente Patria Grande de Villa Regina

Asociación MuGeReS de Villa Regina

Mujeres Diversas de Viedma y Patagones

Alquimia Doulas del Sur de Gral. Roca

Asociación de Trans y Trabajadorxs Sexuales por la Disidencia Sexual ATTS

Asociación Civil Quillagua de Gral. Roca

Empoderadas del Sur de Gral. Roca

Frente Social La Nueva Independencia de Gral. Roca

Colectivo de Transmasculinidades de Fiske

Red por la Identidad Fiske

Agrupación Celeste y Blanca PJ V. Regina

Kolina de Catriel

Kolina de Villa Regina

Frente Patria Grande de V. Regina

Consejo de la Niñez y Adolescencia de Gral. Roca

Acción Peronista de Gral. Roca

Frente por la ESI de Bariloche

UnTER Seccional Villa Regina

UnTER Seccional General Roca

UnTER Central

Kolina de Río Negro

Mujeres Evita de Gral. Enrique Godoy

Asamblea NI UNA MENOS de Cipolletti

Marea Feminismo Popular y Disidente de Cipolletti

CTA T de Regional Alto Valle Este

Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro

Sectorial Mujeres Región Sur

Mujeres Autoconvocadas de Maquinchao

Acción Peronista de Roca

La Leonardo Favio de Roca

Trasmutantes Disidencias de El Bolsón

Colectivo LGBTI+ de Viedma-Patagones

NI UNA MENOS de Jacobacci

Partido PARTE de Villa Regina

Nueva Militancia de Villa Regina

Unidad Básica Tres Banderas de Bariloche

La Salamandra Pluricultural de Viedma

Asociación Civil Mujeres Empoderadas de SAO-LG

Liga Argentina por los Derechos Humanos en Patagonia

Multisectorial de Mujeres de Catriel

Mujeres Evita de Río Negro

Concejal Richard Llanqueleo FdT de Valcheta

Concejala Zulma Romero FdT de Viedma

Concejala Paola Rolo FdT de Ing. Huergo

Concejala Lic. Gabriela Martín UCR de Ing. Huergo

Concejal Daniel Martínez FdT de Ing. Huergo

Concejala Vanesa Carmona FdT de SAO

Concejala Valeria Cayuqueo FdT de Sierra Grande

Concejala Natalia Vergara FdT de Villa Regina

Concejala Mónica Meiriño FdT de Río Colorado

Concejala Valeria Vega FdT de Gral. Enrique Godoy

Concejala Nancy Marín FdT de Mainqué

Concejala Viviana Maida FdT de Cervantes

Concejala Verónica Paniceres FdT de General Roca

Concejala Florencia Álvarez FdT de Chichinales

Concejal Gastón Echechuri FdT de Comallo

Concejala Beatriz Rodríguez FdT de Gral. Fernández Oro

Concejala Paola Lorena Castro FdT de General Conesa

Concejala Roxana Ferreyra FdT de Bariloche

Concejal Joel Córdoba del FdT de Jacobacci

Concejala Malena Migliarini del FdT de Sierra Colorada

Concejala Julieta Wallace FdT de Bariloche

Carina Pita – Legisladora FdT mandato cumplido

Susana Dieguez – Legisladora FdT mandato cumplido

Silvia Horne – Legisladora FdT provincial y nacional mandatos cumplidos

Legisladora Daniela Salzotto FdT y Vicepresidenta Mesa Coordinadora Defensoría Nacional de Niñez

Legisladora María Inés Grandoso Kolina RN en el FdT

Rocío Carrasco FdT Tribunal de Cuentas de Gral. Enrique Godoy

Bárbara Palumbo Secret. Gral. de CTA T AVO y Secret. de Género de CTA T de Río Negro

Nancy Ailigo Secretaria de Género de CTA T Regional Atlántica

Alberto Palacios Secretario Gral. La Patria es el Otro de Allen

Beatriz Rodríguez Secretaria UB Lealtad Peronista de Viedma

Claudio García Referente Patagonia Norte del SUPASO

Bloque del FdT del Concejo Deliberante de General Roca

Tania Pebe Secretaria del BloqueFdT de SAO

Andrea Contreras DNI 27094603 Cinco Saltos integrante de la Liga Argentina por los DDHH en la Patagonia

Graciela Cancelleri DNI 10279910 – Allen

María Cecilia Cancelleri DNI 13545376 – Allen

María Eugenia Abuin DNI 13098884 – Allen

Paula Tamara Fernández DNI 28501127 – V. Regina

Alejandra Gentili DNI 16692787 – Roca

María Cristina Hernández DNI 11303353 – Roca

María Inés Coronel DNI 16713513 – Roca

Rosana Ameri DNI 16692787 – Roca

Norma Piucill DNI 11441459 – Roca

Olga Beatriz Mansilla DNI 18493612 – V. Regina

Paula Tamara Fernández DNI 28501127 – V. Regina

Gabriela Miele DNI 17033448 – Viedma

Rosa Ester Chavez Curumil DNI 19060886 – V. Regina

Roberto Orlando Díaz DNI 13873476 – Cipolletti

Raúl Prytula DNI 8215368 – El Bolsón

Alicia Noemí Pizzi DNI 20689960 – V. Regina

Patricia Noemí Fernández DNI 14338016 – V. Regina

Beatriz Puente DNI 6676535 – V. Regina

Cristina Barragán DNI 11612155 – Cinco Saltos

Mirta Isabel Rodríguez DNI 6391130 – Cipolletti

Norma Vera DNI 10442880 – V. Regina

Ana Elena Bianchi DNI 5953182 – V. Regina

Martha Eliza Lembeye DNI 4403681 – V. Regina

Silvia Poliakoff DNI 11203372 – SAO-LG

Nicolás Navarrete DNI 3747461 – Allen

Mónica Beatriz Argangelo DNI 13779322 – Allen

Gustavo Omar Orea DNI 24140008 – Allen

Catherine Dye DNI 18811156 – SAO-LG

Ana María Barone DNI 4736815 – Viedma

Mirta Gladys Penchulef DNI 16644352 – V. Regina

María Cristina Bay DNI 10183765 – V. Regina

Andrea Roda DNI 21471670 – Roca

Alejandra Marchan Chandía DNI28393812 – Roca

Daniela González DNI 31358581 – Roca

Guillermo Lopumo DNI 23262764 – Cipolletti

Teresa Cardona DNI 16868886 – Catriel

Cecilia Magalí Pita DNI 22053223 – Cipolletti

Alicia Mónica Mier DNI 12226300 – Viedma

Ana María Lehner DNI 3928282 – Viedma

Cristina Ebelia Martín DNI 10031575 – Bariloche

María Noemí Bringue DNI 11113239 – El Cóndor

Mirta Brilló DNI 5978133 – El Cóndor

Jorge Tassara DNI 5485375 – El Cóndor

Jorge Palacios DNI 11540295 – El Cóndor

Diana Delucci DNI 14205330 – Viedma

Angélica Tello DNI 28516076 – V. Regina

Verónica Tofoni DNI 26548115 – V. Regina

Yanina Miranda DNI 28516205 – V. Regina

Oscar Leocata Santilli DNI 20324966 – V. Regina

Andrea Fabiana Troncoso DNI 23856567 – V. Regina

Mónica Hernández DNI 16140601 – V. Regina

María Eugenia Rayó DNI 29287700 – V. Regina

Gabriela Alquezar DNI 14627420 – Bariloche

Alberto José Cacopardo DNI 5090878 – Roca

David Terrizzano DNI 25006357 – Las Grutas

Diego Luzzatto DNI 23157643 – Las Grutas

Carlos Raúl Fontanals DNI 8604511 – Allen

Ignacio Fontanals DNI37850129 – Allen

Mailén Oxalde DNI 32358877 – Cipolletti

Yesica Rifo DNI 29679382 – Cipolletti

Lorena Valdez DNI 26525576 – Cipolletti

María Victoria Alfonso DNI 25670301 – Cipolletti

María Celeste Zapata DNI 34223461 – Cipolletti

Estela Tresa Scorolli DNI 20565535 – Cipolletti

Tatiana Canale DNI 26476892 – Roca

Luana Huenchual DNI 40320482 – Roca

Ivana Laura Zilvestein DNI 17371977 – Roca

Nicolás Maldonado DNI27091191 – Roca

Norma Campos DNI 13175770 – Roca

Carlina Amalia Mellao DNI 20450165 – Roca

Andrea Alejandra Mancardo DNI 23257636 – Roca

Paula Luciana Manzano DNI 30740395 – Gral. Fernández Oro

Héctor Luis Giannini DNI 13092626 – Cipolletti

María Mirta Barahona DNI 16644425 – V. Regina

Estela Cáceres DNI 26575047 – Comallo

Luciano Delgado Sempe DNI 29161980 – Roca

Pamela Hernández DNI 28781061 – Roca

Valeria hAeso DNI 33917335 – Roca

Cecilia Osovnikar DNI 34403729 – SAO-LG

Marianela Leal DNI 36390933 – SAO-LG

Claudia Marcela Salazar Muñoz DNI 92541464 – SAO-LG

Saúl Aramburu DNI 34403610 – SAO-LG

Cecilia Belén Aguirre DNI 37035945 – SAO-LG

Dominga R. Elifonzo DNI 17046958 – Roca

María Lorena Rayó DNI 23467866 – V. Regina

Sofía Wanda Ailén DNI 45210023 – V. Regina

Ana María Acuña DNI 12786517 – Luis Beltrán

Jorge Rubén Yáñez DNI 30385104 – El Bolsón

María Carolina Martín DNI 23944583 – El Bolsón

Nora Noemí Moreno DNI 17425731 – El Bolsón

Aivin Rayén Kedak DNI 30608707 – El Bolsón

Federico Antonio Ruiz DNI 37663510 – El Bolsón

Maximiliano Hugo Adrián Roldán DNI 34128710

Marisel Painero DNI 37693694 – El Bolsón

Maura Firmapaz DNI 35276637 – Las Grutas

María Alejandra Della Vedova DNI 26251896 – SAO-LG

Elena Estela Husbelrg DNI 3960402 – Allen

Ana María Tralamil DNI 21811425 – V. Regina

María Elena Parma Sosa DNI 22307457 – Catriel

Marianela Gastaldi DNI 31063641 – SAO-LG

María Laura Lucía DNI 30342895 – Roca

María Daniela Cares DNI 33042643 – Roca

Haydee Bustos DNI 17006270 – Roca

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA