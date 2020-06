Carta abierta al Intendente Adrián Casadei (carta de lectores)

Hola buen Domingo para todas y todos soy el Comisario Inspector en Situación de Retiro Voluntario César Omar Potás, quiero dirigirme públicamente esta vez al Sr. Intendente Municipal Dn. Adrián CASADEI, para poder en este orden: 1) Felicitarlo públicamente. 2) Pedirle al Sr. Intendente una intermediación, para que tenga a bien retransmitirle él un mensaje a la Sra. Gobernadora, de parte del colectivo de Policías en actividad, “Retirados” y “Pensionadas” Policiales, a la Sra Gobernadora. 3) Para aclarar cosas importantes a la comunidad, respecto de algunas afirmaciones mías en la carta abierta de ayer. 4) Demostrar lo que dije ayer, respecto a que el Ministro de Seguridad Provincial Gastón Perez Esteban, y que el Jefe de Policía Comisario General Daniel Jara, en ese rol que ocupan, son dos Funcionarios inútiles para el cumplimiento de tan altos cargos, y por esa razón nunca le dieron solución a los reclamos de mayor seguridad de la comunidad de Las Grutas, al igual que no solucionan tantas problemáticas en tantos otros lugares, bien podría hablarles con conocimiento de causas, de todos los problemas de inseguridad que existen en Bariloche, Viedma, General Roca, Cipolletti y tantos otros lugares, pero no lo voy a hacer acá hoy en honor a la brevedad. Y en el caso de Daniel Jara además de ser un Funcionario inútil es un cobarde. Hoy se los voy a explicar en detalle! 5) Ponerme a disposición del Sr. Intendente Adrián Casadei, para colaborar en su gestión GRATUITAMENTE , con ideas pro-activas en materia de “Seguridad Ciudadana”, desde la óptica que compete a su gestión Municipal. AVISO IMPORTANTE : Esta carta de hoy va a ser más corta que la de ayer, no quiero seguir recibiendo cargadas, me dicen que soy aburrido para escribir!. Es cierto que la de ayer fue una muy larga carta, pero son tantos los problemas irresueltos que tenemos, y eran tantas las cosas que tenía para decir, que se me dificultó enormemente resumir los pensamientos. Igual, a mi favor, convengamos en que podrían verle el lado positivo: les dejé un buen material de lectura, aunque sea para que lean esa carta “por capítulos”, eso los podría mantener entretenidos en esta situación de aislamiento social que vamos pasando!. Traten de verle el lado amable a estas cartas largas o sea pónganle un poco de onda a la lectura también!. PASO AL TEXTO : 1°) FELICITARLO AL INTENDENTE PUBLICAMENTE : Todo el colectivo de policías activos, “Retirados” y “Pensionadas” Policiales, creemos que Usted, Sr. Casadei, estuvo y está a la altura de las circunstancias y de esta hora histórica, esto lo expresamos por muchas razones de las distintas políticas municipales que viene implementando, pero también por su gestión a nivel local, de la pandemia del “Covid-19” y todas las medidas de prevención que viene adoptando, las que inició incluso desde antes que a nivel Nacional se decretara la cuarentena. Con esto también se podrá visualizar, que la carta abierta de ayer no persigue encubiertamente fines políticos. Nosotros sólo queremos contar los problemas que nos aquejan, y estamos pidiendo ayuda. Nada más que eso. Y nada menos . Así como yo de igual modo puedo opinar libremente , y sin estar siendo manejado por alguien ni hacer algo a pedido de nadie, que considero y es mi opinión, que el Sr. Javier IUD, de haber sido Intendente en esta hora histórica, también hubiera estado a la altura de las circunstancias, suponiendo que él hubiera decidido continuar su carrera política. Porque ambos –Iud y Casadei- son personas capacitadas, y que se han preocupado en prepararse y capacitarse para gestionar un Gobierno Municipal. Así que nada me impide reconocerle a Usted Sr. Casadei, que en lo personal me resulta Ud. un Funcionario totalmente capacitado para la función, que todos vemos que lo está demostrando . Y nada me impide decirle que en todas las consideraciones sobre “JSRN” que realicé ayer, a Usted lo separo y lo dejo al margen, de todas aquellas críticas que hice hacia “JSRN”. Aclaro que no pretendo quedar bien con su persona, y que no busco rédito alguno, tampoco ando buscando trabajo eso lo van a poder concluir luego de leer esta carta!. 2°) PEDIRLE AL SR. INTENDENTE UNA INTERMEDIACION, PARA QUE TENGA A BIEN RETRANSMITIRLE ÉL, UN MENSAJE A LA SRA. GOBERNADORA, DE PARTE DEL COLECTIVO DE POLICIAS EN ACTIVIDAD, “RETIRADOS” Y “PENSIONADAS ”: Le pido Sr. Intendente, que vía whatsapp Usted le pudiera enviar al teléfono que utiliza la Sra. Gobernadora, la “Carta Abierta” que le hice a ella ayer, y la “Carta Abierta” que le estoy dirigiendo hoy a Usted. El mensaje para ella es muy sencillo: “Señora Gobernadora, queremos que sepa que el problema y enojo no es con Usted, nosotros venimos con mucha bronca desde antes del inicio de su gestión. La bronca es por todo el ninguneo y la postergación, a que nos sometió Alberto Weretilneck desde “JSRN” durante tantos años, actitud de desidia y destrato que redobló “El Alberto” junto al Ministro de Seguridad y al Jefe de Policía Provincial, durante estos últimos cuatro o cinco años. No queremos mezclar las cosas pero tampoco que las mezclen. Tenemos alguna esperanza en la gestión suya, Sra Arabela, quizás merced a su trabajo de acá para adelante, que es hacia adonde queremos mirar, pueda ser que nunca tengamos que llegar a instalar una “Carpa de la Vergüenza Policial”, y ojalá así sea, porque Usted no es Weretilneck, y además Usted es MUJER, seguramente tendrá otra sensibilidad y otro criterio para atender nuestros reclamos, que son JUSTOS. Nosotros queremos ser positivos, y no queremos ser una piedra o una molestia en su gestión de Gobierno. Nada más nos tendrían que prestar un poco de atención. Aprovechando para aclarar que no queremos que nos tomen como sus enemigos, no somos enemigos de nadie, ni tampoco tenemos intencionalidad política. Nosotros rogamos que a Usted le vaya bien, porque en ese caso a todos nos va a ir bien. Creemos que Usted todavía no pudo desplegar su propio Gobierno, todo quedó postergado por el “Covid-19”, pero eso no debería ser impedimento para que por lo menos nos atiendan, como pasó días atrás en Viedma. ¿No le parece?. Y decirle que pretendemos que se pueda ocupar personalmente, para solucionar de a poco las distintas problemáticas de nuestro colectivo policial, porque flaco favor le va a generar la permanencia entre Usted y nosotros, del Ministro de Seguridad y el Jefe de Policía que Usted mantiene en sus cargos hasta hoy, que fueron Funcionarios por Ud heredados de la gestión anterior “Del Alberto”, dado que ellos dos nunca hicieron nada BUENO por nosotros, más que versearnos y patear siempre todo para más adelante. Y sí que ellos se ocuparon de perjudicarnos en muchísimos aspectos, incluso con pasadas y actuales persecuciones administrativas y disciplinarias, tal como bien lo expliqué en la carta abierta de ayer. Señora Arabela: Sólo somos personas que estamos luchando, muy pacíficamente, por lo que por derecho nos corresponde. Y queremos trabajar junto a Usted de cara al futuro, respecto de todas estas problemáticas nuestras”. 3°) ACLARAR COSAS IMPORTANTES A LA COMUNIDAD, RESPECTO DE ALGUNAS AFIRMACIONES MIAS SOBRE “JSRN” EN LA CARTA ABIERTA DE AYER : Decir simplemente, que la mayoría de las consideraciones negativas de ayer, respecto del Gobierno de “JSRN”, se referían a nivel del “Gobierno Provincial”. Y en un 99% de esas consideraciones negativas, iban dirigidas a la gestión “Del Alberto”. Porque todos los problemas estructurales que padece el Balneario Las Grutas, todavía existen por falta de gestión Provincial y de inversiones Provinciales, del gobierno “Del Alberto”, que por ejemplo y entre otras falsas promesas, pasó en seis distintas campañas electorales por el Balneario, prometiendo un nuevo hospital y nueva planta depuradora de líquidos cloacales, que todavía no existen; pese a lo cual muchísima gente de Las Grutas lo sigue votando y valorando positivamente. Eso es lo que me llama la atención y a eso me refería. Mal podría adjudicarle yo mucha responsabilidad al Gobierno de la Sra Arabella, porque recién está arrancando, es más casi diría que ni siquiera pudo desplegar la gestión que tenía en mente, por causa de la pandemia del “Covid-19”. 4°) DEMOSTRAR LO QUE DIJE AYER, RESPECTO A QUE EL MINISTRO DE SEGURIDAD GASTON PEREZ ESTEBAN, Y QUE EL JEFE DE POLICIA COMISARIO GENERAL DANIEL JARA, EN ESE ROL QUE OCUPAN, SON DOS INUTILES PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAN ALTOS CARGOS, Y POR ESA RAZON NUNCA LE PUDIERON DAR SOLUCION A LOS RECLAMOS DE MAYOR SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE LAS GRUTAS : Además de considerarlo a Daniel Jara, como máxima autoridad Policial, como un cobarde. Es un cobarde, primero porque como ya expliqué ayer, si tiene problemas conmigo los debería haber solucionado conmigo. No tiene por qué desquitarse con mi hija, como lo está haciendo, re-victimizándola laboralmente, por el sólo hecho de ser ella “HIJA DE”. Y es un cobarde, porque no se animó días atrás, a salir de su cómodo despacho del edificio de la Jefatura Policial, para atender a los pobres policías “Retirados” y “Pensionadas” que pedían a los gritos desde la calle, para que él saliera a atenderlos y charlar con ellos. Ya sabemos que algún alto Jefe Policial lo agredió una vez con golpes de puño, por cuestiones insólitas generadas por el propio Daniel Jara. Ya sabemos que en otras oportunidades, otros altos Jefes lo corrieron dentro de oficinas, para boxearlo, debido a malos tratos verbales como los que acostumbra Daniel Jara realizar a los subordinados; tratándose esos de intentos de agresiones hacia su persona, que alguien en esas oportunidades felizmente impidió. Ya sabemos que perdió hace rato el mando y toda autoridad ética y moral dentro de la Fuerza, en el rol de máxima autoridad policial que es, y que mayormente los policías en actividad cumplen sus órdenes, por temor a los sumarios y las sanciones (qué terrible clase de liderazgo que ejerce Daniel Jara, para mantener pisada la cabeza de los policías). Pero no había motivo para que días atrás se demostrara tan cobarde, porque el otro día lo que tenía afuera de su despacho, en la calle “Roca” de Viedma, frente a Jefatura, era una manifestación pacífica! Esos “Retirados” y “Pensionadas” sólo querían transmitirle sus preocupaciones. ¿Por qué no los atendió? ¿Será que les tiene miedo?. Y en ese caso: ¿miedo a qué?. Si aquello pretendía ser una charla de unos policías (“Los manifestantes”) con otro policía (Daniel Jara). ¿A qué le teme?. ¿Y por qué este llamativo silencio, que todavía no se manifestó absolutamente al respecto, aunque sea a través de un comunicado oficial, o a través de los medios de prensa?. Ahora bien, cuando digo que Daniel Jara y que el Ministro Gastón Pérez Esteban son dos inútiles, lo voy a fundamentar en el hecho de que pudiendo haber ideado y gestionado ellos muchas distintas herramientas, para arrimar soluciones DE FONDO al reclamo de los vecinos del Balneario Las Grutas, San Antonio Oeste y zona de influencia, nunca hicieron nada al respecto. Y voy a ser muy concreto, porque hay mucho por hacer, ya que los problemas de inseguridad de este sector de la zona atlántica, por decirlo así, son estructurales, y se mantienen por la desidia la falta de interés del Gobierno Provincial “Del Alberto” y de la gestión de Pérez Esteban y Daniel Jara, al frente del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, respectivamente. Señora Gobernadora: ojalá Usted se de cuenta que los tiene que reemplazar, por personas idóneas para tan altos cargos. De otro modo se va a ver perjudicada su gestión. Miren! Yo desde Septiembre de 2012 a Marzo de 2013, fui Comisario Jefe de la Comisaría 29° Las Grutas. Y de ahí hasta Octubre de 2014, fui Jefe de Zona de esta región atlántica. Así que conozco de lo que estoy hablando. En el rol de Jefe de Zona de esta región Atlántica, hice muchos proyectos acá y los gestioné en Viedma. Algunos los pude llevar a buen puerto (creación de la Brigada Rural, de la “División Sanidad Policial”, de la “Brigada de Investigaciones Zonal”, hice reflotar la sección “Canes” que otros policías antes que yo, muchos años antes ya habían creado, logré habilitar el edificio para funcionamiento de la Jefatura de Zona y de la Brigada de Investigaciones sobre calle “Brown” a la vuelta de la Comisaría 10°). Pero otros proyectos, mucho más importantes y que hubieran servido para solucionar problemas de fondo , me los cajonearon en Viedma, nunca los autorizaron desde Jefatura. Como por ejemplo un proyecto que presenté, para la habilitación de una “Escuela de Aspirantes a Agentes Policiales de Seguridad General”, que en ese momento yo pretendía que funcionara en Las Grutas, entre Marzo y Diciembre de cada año (se le iba a posibilitar una salida laboral a muchos jóvenes de la zona , y finalmente íbamos a poder incrementar notablemente el “Recurso Humano” de cada Comisaría, y de cada Unidad Especial como Criminalística, Brigada Rural, etc). O como por ejemplo otro proyecto que también presenté a mis Superiores en aquel momento: proyecto de creación en San Antonio Oeste, de una nueva “Unidad Regional”. Es decir que le propuse a la Jefatura de Policía, que subieran la categoría de la actual “Jefatura de Zona”, y que pasara a funcionar como “Unidad Regional Séptima” (que se iba a sumar a las otras seis existentes en la Provincia, en Viedma, General Roca, San Carlos de Bariloche, Choele Choel, Cipolletti, y Los Menucos). Todavía recuerdo que Daniel Jara, siendo Director de Seguridad (integrante de la Plana Mayor, que podría haberle dado mucho impulso a esa propuesta de creación de una nueva Unidad Regional en San Antonio Oeste), me ninguneaba esos proyectos, y me cargaba delante de otros, diciendo que yo era un soñador, y que también estaba buscando una “changa” para quedarme en San Antonio un años más, pero ya como “Jefe de Regional”. Después Jara fue Subjefe y luego Jefe de Policía hasta el día de hoy. Y fíjense que ni desde el Ministerio de Seguridad, ni desde la Jefatura Policial, al día de hoy se han preocupado por aprobar esos proyectos, o por proponer en estos años ideas similares, que serían gran parte de la solución de los problemas de inseguridad. Miren! Con una escuela de Agentes de Policía en Las Grutas, en poco más de un años podrían sumarse 20 policías ya fijos a la Comisaría de Las Grutas, 20 policías a la Comisaría de San Antonio Oeste, 6 policías a la Subcomisaría del Puerto, y 4 o 5 policías nuevos a cada Unidad Especial, como la Brigada Rural, Caminera, Criminalística, Brigada de Investigaciones, Comisaría de la Familia de SAO, 2 más a la Sección Canes, etc. Que eso es, mínimamente, la cantidad de policías que hoy a todos ellos les hacen falta, para poder planificar debidamente las distintas tareas prevencionales. Ahora, si en Viedma no tienen esto en claro, estamos complicados. Lo mismo que el otro gran proyecto: la creación de la “Unidad Regional Séptima” en San Antonio Oeste. Su implementación no es meramente declarativa. Me parece oportuno explicarles a todos que la actual Jefatura de Zona de esta región atlántica (de ella dependen los Comisarios y todos los policías desde el Puerto del Este pasando por SAO, Las Grutas, Sierra Grande con Valcheta y sus respectivos Destacamentos dependientes), esta Jefatura de Zona SAO no maneja FONDOS monetarios. Porque todo, absolutamente todo lo que necesiten las Comisarías y demás Unidades de esta región atlántica, el Jefe de Zona SAO debe gestionarlos en Viedma, ya que todos aquí dependen de los FONDOS DE FUNCIONAMIENTO, que tiene asignados el Jefe de la Unidad Regional Primera de Viedma. Y créanme cuando les digo que, más allá de todo el tramiterío burocrático que hay que realizar acá, para acceder a la compra de repuestos de patrulleros y otras necesidades, esos fondos siempre están “SIN FONDOS”, porque la plata que maneja el Jefe de Regional de Viedma, apenas le alcanza para cubrir las necesidades de todas las Comisarías y Destacamentos de la propia ciudad de Viedma!. Así las cosas, qué bueno sería crear en San Antonio Oeste esta “Unidad Regional Séptima”. Unica estructura policial que legalmente le permitiría luego, a la Jefatura de Policía, asignarle FONDOS DE FUNCIONAMIENTO propios, para que estén disponibles acá en San Antonio Oeste, y desde acá se le brinden soluciones INMEDIATAS, a las necesidades de las Comisarías, Subcomisarías y Destacamentos de esta región atlántica. También, la creación de la “Unidad Regional Séptima”, implicaría que en lo que hoy es una simple “Jefatura de Zona Atlántica SAO”, designarían a un Comisario Mayor como Jefe de Regional, que tendría dos Comisarios Inspectores a su servicio, uno como 2do Jefe de Regional, otro como “Jefe de Zona”, con lo cual habría una mejor coordinación y también un mejor control de los servicios que prestan las Comisarías, Subcomisarías y Destacamentos; además por convertirse la “Jefatura de Zona Atlántica SAO” en “Unidad Regional Séptima”, debería nombrarse un abogado como “Asesor Letrado” de la nueva “Unidad Regional Séptima”, y se podría ampliar la parte de los médicos y los psicólogos de la denominada “Sanidad Policial” en San Antonio Oeste, gracias a la creación de la nueva estructura de esta “Unidad Regional Séptima” de la que tanto les estoy hablando. Bueno, estas dos ideas, tendrían mucho valor hoy en día, si finalmente al Jefe de Policía o al Ministro de Seguridad Provincial, se le empezaran a caer algunas buenas ideas de la cabeza, y tuvieran las ganas de implementarlas. Les aseguro que estos dos proyectos traerían GRANDES soluciones en real beneficio de la comunidad, por ejemplo para con Los Grutenses. Es evidente que ante el estado de abandono actual, es por eso que aparecen ideas motivadas por la presión popular , yo por ejemplo no tengo dudas que el gobierno LOCAL de “JSRN”, tiene las mejores intenciones, con este proyecto que anunciaron, de construir un Destacamento en el Barrio “Peumauyén” de Las Grutas. Lo que tienen que tener en cuenta, es que la verdadera solución, por ejemplo en Las Grutas, es sumarles VEINTE policías más, que ya se queden definitivos, fijos, por sobre la actual dotación de la Comisaría 29°. Y que si algún día terminan de construir ese futuro Destacamento en el “Peumayén”, que no le saquen policías a otras comisarías de por acá, para llevar policías a ese nuevo Destacamento, porque eso que siempre hacen desde la Jefatura de Policía, es desvestir a un santo, para vestir a otro!. Hay muchas ideas que desde el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, podrían implementar en esta región atlántica, para llevarle tranquilidad a la comunidad, y para que la Sra Gobernadora no tenga que venir después a apagar incendios, por la falta de trabajo serio de los dos citados Funcionarios, que mantiene al frente de la “Seguridad” en su gobierno. Yo acá simplemente estoy reiterando estos dos proyectos que alguna vez presenté, a los que el Gobierno “Del Alberto” ni Fabián Gatti ni Daniel Jara, le dieron importancia alguna, en aquellas circunstancias ni hasta la fecha actual, y los reitero porque considero que serían dos pilares fundamentales, para ir logrando soluciones de fondo Y PERMANENTES, que tanto reclama la comunidad. 5°) PONERME A DISPOSICION DEL SR. INTENDENTE ADRIAN CASADEI, PARA COLABORAR EN SU GESTION GRATUITAMENTE, CON IDEAS PRO-ACTIVAS EN MATERIA DE “SEGURIDAD CIUDADANA”, DESDE LA OPTICA QUE COMPETE A CUALQUIER GESTION MUNICIPAL : Sr. Casadei, si puedo resultarle de utilidad, ya sabe donde encontrarme. Puedo entregarle DESINTERESADAMENTE en manos, si me lo permite, un “Programa Integral de Seguridad Ciudadana Municipal”, a título gratuito y como un simple aporte a su gestión como un ciudadano de la localidad. Reitero que no busco beneficios ni busco trabajo. Sería una forma de demostrarle a la Sra Gobernadora y a toda la comunidad, que no somos enemigos de nadie, que no somos opositores políticos de nadie, y que nuestra intención, la intención del colectivo de policías activos, “Retirados” y “Pensionadas” Policiales, es poder integrarnos cada vez más con la comunidad a la cual pertenecemos, y colaborar en lo que podamos. Le adelanto sencillamente, que ese “Programa Integral de Seguridad Ciudadana Municipal” elaborado por quien le escribe, contiene gran cantidad de ideas pro-activas, pero que mayormente tienen que ver con cuestiones sociales y comunitarias, amén de algunas iniciativas que involucran obviamente también, a la Fuerza de Seguridad Provincial en nuestras localidades. Como una muestra de su contenido, una de las ideas, tiene que ver con que pueda Ud redoblar esfuerzos durante su gestión, cuando la evolución de la prevención de la pandemia del “Covid-19” lo permita, para invertir en “DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO”, por un lado, que pueda desde su Gobierno apoyar incluso económicamente, a la creación de una “Liga de Fútbol Regional Atlántica”, en lo que desde hace rato vienen trabajando muchos dirigentes deportivos locales, cosa que Usted conoce en detalle por ser uno de los primeros interesados ese interesante proyecto. Por otro lado, que los dos torneos anuales actuales “Fútbol Infantil Municipal” que se desarrollan en el paseo “Modesto CACHO Ponce”, se dupliquen en la cantidad de fechas de duración. En tercer lugar, que se le diera muchísimo apoyo al “Fútbol Barrial”. En cuarto lugar, siempre dentro de la misma iniciativa de la que estoy hablando, que se sostenga y refuercen las distintas escuelas deportivas municipales (de natación, etc etc), y a otras organizaciones deportivas relacionadas a las bicicletas, deportes náuticos de diversa índole, etc etc ¿Todo ello para qué?. Para que con el esfuerzo de muchos, y el decidido apoyo Municipal, mantengamos a nuestros niños, a nuestros pre-adolecentes, adolescentes y adultos, permanentemente involucrados y conectados con el desarrollo individual y colectivo de actividades deportivas, entre los meses de Marzo hasta Diciembre, cada año. Que esto también debe interpretarse como una medida de prevención, en materia de “Seguridad Ciudadana Municipal”. No los aburro más, queda a disposición y se despide cordialmente: César Omar Potás, Comisario Inspector en Situación de Retiro Voluntario.

