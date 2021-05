Carta abierta al Ministro de Salud Pública Fabián Zgaib (Carta de Lectores)

Tal vez sea tiempo de preguntas y de respuestas sobre las políticas desarrolladas en estos meses de PANDEMIA/CUARENTENA. No sólo es tiempo sino también necesario diferenciar ambos conceptos. Asistimos a menudo a la descalificación cuando hablamos “irresponsablemente” sobre un tema tan sensible como la SALUD, en este tiempo de dramatismo e incertidumbre. Pero no por ello no nos merecemos alguna explicación.

Desde el 21 de agosto del año 2020 podemos encontrar información referida al uso de IBUPROFENO INHALADO para casos de Covid-19, sólo con buscar el Google. “Un tratamiento con ibuprofeno inhalado revirtió casos graves de COVID-19” (OSINSA) “Mientras un estudio espera ser aprobado por la ANMAT, avanza el uso compasivo de este fármaco administrado en nebulizaciones…”

1 de septiembre: (TELAM) “Cuatro provincias están tratando pacientes con coronavirus a través de ibuprofeno inhalado. Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y Jujuy.”

18 de septiembre: SALTA “Autorizan el tratamiento con ibuprofeno sódico inhalado como tratamiento para pacientes…como terapia de uso compasivo”

19 de sep: (EL DIARIO DE LA PAMPA) “Una farmacéutica pampeana produce ibuprofeno inhalado para pacientes con Covid” “La farmacéutica Patricia Nieto es de Guatraché y trabaja en Bahía Blanca…”

3 de octubre: MENDOZA “ El gobierno autorizó el uso de ibuprofeno inhalado…”

30 de octubre: (Diario primerafuente) “El Ministerio de Salud Pública de Tucumán investiga proyectos…” “Autorizan en TUCUMÁN del uso del ibuprofeno sódico en pacientes de Covid-19. “Ayer fue SALTA y esta mañana lo hizo la ministra de Salud Pública de la provincia, Rossana Chahla, quien firmó la correspondiente resolución… Ya que aún no cuenta con la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, mereció el dictado de una resolución 439 específica del Sistema Provincial de la Salud…”

15 de marzo 2021: (Télam) “Científicos demuestran la eficacia del ibuprofeno inhalado para tratar la COVID- 19” “La técnica inhibe e impide que el virus se replique. Participaron investigadores de la Universidad de Villa María, Córdoba. Esta terapia se utiliza en CÓRDOBA, BUENOS AIRES, MENDOZA, SANTA FE, LA RIOJA y JUJUY, aunque no está aprobado aún por la ANMAT… Se trata del primer trabajo de estas características que se realiza a nivel mundial y es la Argentina el primer país que lo desarrolla. Ariel Garro, bioquímico e investigador del Centro de Excelencia en Productos y Procesos Córdoba.”

En otro contexto: “Ésta fue una decisión política del gobernador (de La Rioja) Ricardo Quintela y del Ministro de Salud Juan Carlos Vergara.” “Este ibuprofeno no es el que se vende en las farmacias… porque está en etapa de estudio clínico” Carlos Laino, director del Centro de Investigación en Medicina Traslacional: “los primeros pasos comenzaron con un proyecto de investigación para utilización de ibuprofeno por vía inhalatoria para fibrosis quística. Hace 7 años se comenzó a hacer esta nueva fórmula farmacéutica.”

Como podrá usted apreciar en esta síntesis, hace casi un año se comenzó con estos tratamientos y se encuentra ampliamente probada su eficacia. Obviamente surgen interrogantes desde el sentido común, desde el razonamiento lógico. De la curiosidad de cualquier persona que se detiene a leer esta información:

A) Por qué no se abrió un debate para tratar este tema cuando la legisladora Marilín Gemignani propuso su tratamiento desde la Coordinación del Consejo de Pastores de Río Negro? B) Cómo es posible que casi en el mismo tiempo se haya “aprobado” el uso de vacunas que ni siquiera estaban autorizadas en sus países de origen. Hace unos 3 meses el Ministro de Defensa Agustín Rossi dijo en un reportaje: El personal voluntario para la prueba estará monitoreado durante 2 años por lo menos (paráfrasis). Quiere decir que las vacunas están aún en fase de prueba. C) Cómo se puede tratar de irresponsables a quienes queremos saber por qué se aduce a los protocolos de nación, sin permitir el debate, cuando vemos a diario la falta de idoneidad y de transparencia en el manejo de la información y de los recursos. Basta sólo escuchar los archivos de hace 6 meses cuando el ex ministro prometía 60, luego 51 millones de vacunas. Más tarde la falta de reconocimiento del “vacunatorio vip”, etc., etc.,. D) Alguien puede suponer que los científicos que estudian, producen y aplican este medicamento lo hacen con mala intención? Antes prefiero creer que buscan desde su experiencia y con rigor académico un paliativo para pacientes en estado crítico. E) Cuántos pacientes pudieron salvar sus vidas si, bajo el pleno ejercicio de su libertad y su entera responsabilidad, solicitaban la aplicación del Ibuprofeno Inhalado?

Opinar sobre SALUD sin previa información es seguramente irresponsable. Es una falta de respeto hacia quienes “quemaron sus pestañas” durante 6/8 años en una universidad. Es también falta de honestidad intelectual si se hacen afirmaciones teóricas.

Como cuando me devolvían un trabajo práctico por falta de respuestas, con el mismo interés y compromiso me volqué a la búsqueda de información para que vea que no tod@s nos conformamos sólo con mirar y lamentar estadísticas diarias. Humildemente opino que en mi QUERIDA PROVINCIA NO HUBO VOLUNTAD POLÍTICA PARA TRATAR ESTE TEMA, como sí la hubo en las citadas.-

Aída Irma VERBEKE – DNI: 10.675.920 (LAS GRUTAS)

