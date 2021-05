CARTA ABIERTA DESDE MULTISECTORIAL DE MUJERES Y DISIDENCIAS SAO/LG y PUERTO DEL ESTE

Esta carta abierta es un grito desesperado, a las personas que están a cargo de las instituciones:

A la Jueza Dra. Karina Vanesa Kozaczuk del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, Minería y Familia N°9.

A la Dra. Giannina Olivieri. Jueza de Paz.

A la Dra. Mariela Coy, Fiscal Adjunta a cargo de la Fiscalía Descentralizada SAO.

Al Dr. Jorge Alejandro Perez Pieroni, de Defensoría de Pobres y Ausente N° 3

A la Dra.Gabriela Yaltone, Defensoría de Pobres y Ausente N° 3.

A la Dra. M. Daniela Gálatro, Defensora de Menores e Incapaces.

A Comisario Jefe Gabriell A. Yanca a cargo de la Comisaría nro. 10 de San Antonio Oeste.

A Comisario Marcelo Railef a cargo de Comisaría nro. 29 de Las Grutas.

Al Comisario Ricardo Chepur, Comisaría nro. 62 Puerto del Este

A la Subinspectora Marisa Ruiz a cargo de la Comisaría de la Familia.

A Lic. María José Pazos, a cargo del SAT (Servicio de Atención Territorial para la Atención de las Violencias por Razones de Género, Desarrollo Social).

A Lic. Gustavo Hubert, Coordinador Técnico SENAF (Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia).

A Dr. Gustavo Arbues, Fiscal General a cargo de la fiscalía descentralizada SAO.

Necesitamos que se lleven adelante con URGENCIA las acciones correspondientes para romper el círculo de violencia que rodea a las víctimas; porque no sólo nos violentan nuestras ex parejas, sino también las instituciones y sus funcionarixs cuando se incumplen los términos de las leyes que rigen en la Provincia de Río Negro para la Atención Integral de la Violencia de Género:

LEY N° D 3040 y su modificatoria L. N° 4241.

LEY N° 4650 de adhesión a L. N° 26.485 (Nacional) NO ESTÁ REGLAMENTADA.

LEY N° 4845 OBSERVATORIO DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES (NO FUNCIONA)

LEY N° 4948 SISTEMA DE ALERTA Y MONITOREO ANTIPÁNICO RIONEGRINO.

LEY N° 4897 BOTÓN ANTIPÁNICO DISPOSITIVO DUAL.

Y OTRAS…

ESTAS SON LEYES BÁSICAS Y FUNDAMENTALES QUE SE ESTÁN INCUMPLIENDO. ESO SIGNIFICA SOLAMENTE VIOLENCIA INSTITUCIONAL:

CUANDO:

No nos toman TODAS las denuncias por violencia. Te dicen “ya lo denunciaste ayer” sin importar que se trate de un nuevo hecho. Siendo el registro de cada nueva denuncia, la prueba fundamental de la reincidencia en los actos de violencia.

En muchos casos no toman las denuncias como tales, nos hacen creer que la tomaron pero en realidad hicieron una exposición de los hechos. La exposición civil no es una denuncia ni civil ni penal, no resulta prueba fehaciente de la veracidad de los hechos, por lo tanto no tiene validez judicial. Como ciudadanas/os tenemos el derecho a hacer denuncias o a hacer exposiciones. Y es obligación de funcionarios y funcionarias, tomarlas. Luego las autoridades competentes definirán los pasos correspondientes de acuerdo a la Ley.

Al momento de hacer la denuncia nos piden pruebas de la agresión, golpes o moretones visibles. La Ley N° 3040 es explícita y debe ser tomada por los dichos de la denunciante y sin ningún tipo de prueba o evaluación, con el objetivo de hacer cesar los hechos de violencia, las medidas y evaluación de la situación corresponde a instancias superiores. Dan por válido sólo la agresión física sin considerar todos los tipos de violencia que existen tal como está en el texto de todas las leyes de referencia.

Citan a audiencia a ambas partes el mismo día, en el mismo momento; exponiendo a la víctima a que se cruce con su agresor.

Para asistir a las audiencias, las madres que deben concurrir con sus hijos e hijas no cuentan con un espacio adecuado para el cuidado de los mismos con personal a cargo, siendo inapropiada la presencia de los menores en las audiencias.

Los organismos e instituciones trabajan desarticuladamente, con escasa o sin comunicación inmediata, enlenteciendo los procesos judiciales y, finalmente, desfavoreciendo a las víctimas. En algunos casos, con consecuencias irreversibles y/o fatales. No hacen una historicidad del caso y contextos, teniendo en cuenta solamente hechos actuales que son mucho más complejos si se hiciera un abordaje integral.

No facilitan el acceso a los PROYECTOS Y PROGRAMAS NACIONALES para la asistencia económica, social u otras, agilizando trámites y aportando desde la Provincia los recursos para la ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE GÉNERO.

Defensores Oficiales no comunican las distintas instancias y estrategias del proceso judicial a las personas atendidas. No informan en qué estado está el juicio, qué estrategias se elegirán en nuestra defensa, ni los pasos a seguir en el proceso, y toman decisiones sin tener en cuenta nuestras necesidades. En casi todas las ocasiones se manejan con vocabulario sexista, discriminatorio y sin perspectiva de género. Se limita el acceso a la justicia, se revictimiza y agudizan las situaciones de riesgo.

Las medidas cautelares que se toman no tienen en cuenta el contexto y la gravedad de cada caso. Por ejemplo, promoviendo la revinculación de les niñes con progenitores violentos, con evaluaciones de riesgo deficientes.

Cuando se toman medidas de custodia, que tendrían como objetivo resguardar a la víctima, terminan siendo una acción en su contra, vulnerando todos sus derechos: a la intimidad, a la libre circulación, generando una situación de privación de la libertad ya que debe dar cuenta de todos sus movimientos, de con quién se vincula, etc. Mientras que, quien cometió el delito goza de toda su libertad e impunidad.

No se le da el curso correspondiente al riesgo, cuando se burocratiza el proceso de denuncias por incumplimiento de las medidas perimetrales, obligando a las víctimas a asumir su propia protección sin facilitar el control de su cumplimiento. Ir a las comisarías, hacer todo tipo de trámites y no tipificar los incumplimientos como delitos, tal como marcan las leyes. Notifican a los agresores sin proteger a las víctimas.

No dejan ingresar al acompañante de la víctima sino acredita vínculo familiar, ocasionalmente excusándose en el protocolo por Covid, cuando somos las propias personas víctimas afectadas las que producimos los acompañamientos en situaciones de crisis, ante la ausencia de dispositivos de contención para esos momentos.

Se revictimiza con la presencia de custodias para las víctimas no tomando medidas de restricción de movimientos o de control hacia los agresores. No se implementa adecuada y oportunamente el Dispositivo Dual (botón anti-pánico y localizador territorial al agresor), demorando su aplicación y dejando en estado de indefensión a las víctimas.

Los tiempos institucionales no son los tiempos de las víctimas. Y en general las denuncias que llegan a instituciones como SENAF o SAT, son abordadas con meses de postergación. Las instituciones se encuentran saturadas , desbordadas y muchas veces viciadas por falta de perspectiva de género en los abordajes e intervenciones. Muchas veces, más de lo deseado, éstos llegan tarde y mal, cuando las víctimas de violencia se convierten en víctimas de femicidio o algunas deciden quitarse la vida antes de que alguna de estas instituciones llegue siquiera a intervenir.

.

Ante esta cruel realidad EXIGIMOS:

Que se apliquen las medidas cautelares que la víctima necesita y solicita desde el primer momento en que se denuncia. Por ejemplo: acompañamiento terapéutico y económico, cuota alimentaria provisoria cuando hay NNyA (Niñas, Niños y Adolescentes), suspensión de revinculaciones del agresor con lxs NNyA, custodia.

Que la custodia policial sea para el agresor y no la víctima (Violencia de género: juez ordenó custodia policial sobre un agresor liberado http://www.planbnoticias.com.ar/…/violencia-de-genero…/).

Que ante la gravedad del caso se solicite con inmediatez la habilitación del sistema DUAL, agilizando los tiempos para su implementación.

Que las instituciones intervinientes trabajen en forma articulada e inmediata, evitando además la revictimización. (http://www.planbnoticias.com.ar/…/nadia-lucero-no…/)

Que se realicen Informes de riesgo y evaluaciones constantes ante el cambio de circunstancias y hechos o incidentes nuevos.

Que las víctimas puedan decidir y elegir un defensor o defensora ya sea dentro de las posibilidades que brinda el estado, como por fuera del mismo haciéndose cargo el estado de dicho patrocinio.

Exigimos que todas las instituciones y organismos hagan cumplir la Ley Micaela capacitándose y aplicándola en todas sus intervenciones.

Que se reglamente en la provincia de Rio Negro la Ley 4650 que adhiere en su totalidad a la Ley Nacional 26485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito que se desarrollan sus relaciones interpersonales, en su totalidad. Ya que no sólo la violencia se da en el plano intrafamiliar.

Una línea telefónica local de atención a la víctima, que cuente con operadoras que recepcionen las consultas, guíen en el recorrido, y garanticen la efectividad de las mismas (denuncias, acompañamiento terapéutico, etc). Para que sea efectivo, el funcionamiento debería ser de 24hs.

La declaración provincial y nacional de la Emergencia por Violencias por Razones de Género.

¿Cómo habrá justicia cuando es el propio Estado, en cada inacción que relatamos y a través de sus instituciones incumpliendo las leyes que promulgan, las que obstaculizan, quebrantan y manipulan a cada víctima de violencia?

DE ACUERDO A LOS TRATADOS INTERNACIONALES, NUESTRO PAÍS ES UN ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES NNYA. POR ELLO CONSIDERAMOS QUE TODAS LAS NECESIDADES DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO, SON PRIORIDADES PORQUE DEFIENDEN NUESTRO DERECHO A LA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

ESTAMOS EN EMERGENCIA Y EL ESTADO ES RESPONSABLE!!!

Multisectorial de Mujeres y Disidencias de las localidades de San Antonio Oeste y Las Grutas.

Adhesiones: Irreverenta Colectiva, La Rueca, F.E.Mns, Asociación Civil Mujeres Empoderadas, Zomo Newen CTA, Mujeres Universitarias Autoconvocadas, Grupo de Teatro ‘Grupa Betty’, Colectivo Cultural Les Mirones, Grupo de Teatro Bancate la Pelusa, Crudo Humor en Bruto, Vuela el Pez, Ola Violeta Sierra Grande, Mujeres Autoconvocadas de UnTER Sao/LG/Sae, Adunc ESCIMAR, Agrupación Interlocal de Mujeres y Diversidades de la Provincia de Río Negro, CTA de los Trabajadores Zona Atlántica, ONG Desafíos y Compromisos La Pampa, Grupo de Teatro La Bacanal, Mujeres Evita Adolfo Alsina, Promotoras Territoriales de Género Micaela García Adolfo Alsina, Mujeres del Grupo Promotor de la Multisectorial por el Plomo, Colectivo Cultural La Caracola, MuroMar, AMMURA Río Negro, UTEP Evita, Mujeres de la Asamblea por la Tierra y el Agua LG, ATE Mujeres y Disidencias, CTA Autonoma San Antonio Oeste, Mujeres Evita, SOMOSESTO (Artistas visuales autoconvocades LG y SAO), Diputada Nacional Ayelén Spósito, Mujeres Evita Río Negro, Puerta Violeta ONG Trelew, CTA A Viedma, Nuevo Encuentro, Relmu Ñamku, Confederación de pueblos y mujeres indígenas de Argentina, Cole Ecofeminista 9 de Agosto de Viedma, Partido Socialista Río Negro, Espacio de Mujeres y Disidencias del Movimiento Resistencia Popular, Murga Cornalitos Kamikaze, Ni Una Menos Beltrán, Red Dramatiza Río Negro, Sin medios producciones, Autoconvocadas Mauquinchao, Marcela Dodero concejala de Frente de Todos, Las Peumas agrupación barrial de mujeres, Jardín N° 8 Huellitas del Sur de Sao, Cannabis Terapéutico San Antonio Las Grutas, Vanesa Carmona concejala de Frente de Todos, Legislador Luis Noale, Bloque de Consejales del Frente de Todos, Las Rojas Neuquén, La Colectiva Comarcal Ni Una Menos El Bolsón, Multisectorial de Mujeres de Catriel.

