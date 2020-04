Carta al Procurador de la provincia de Río Negro por el seguimiento de la pandemia de Coronavirus en las unidades penitenciarias. Se adjunta la carta.

De nuestra mayor consideración nos dirigimos a Ud. en relación a la pandemia Covid-19 y la incidencia de la misma en los lugares de encierro.

Sabido es que las cárceles en la Provincia de Rio Negro no cumplen con los estándares mínimos a los fines de que las mismas puedan ser consideradas aptas para el alojamiento de presos. Las mismas no cuentan con una infraestructura adecuada para alojamiento. Recreación. Trabajo. Educación. Etc.

Todos los penales de la provincia se encuentran en estado se sobrepoblación entre detenidos con prisión preventiva y condenados.

Dentro de los establecimientos penitenciarios no existe una diferenciación edilicia en cuanto a condenados e inocentes con prisión preventiva.

No se cumple con el cupo fijado por diferentes habeas Corpus. Ni con la cantidad de plazas que debería haber dentro de un establecimiento carcelario para la resocialización de quienes allí se encuentran alojados. Por lo que difícilmente puede respetarse distancias entre personas alojadas y personal que allí cumple funciones.

En la inteligencia de que las cárceles no pueden ni deben ser depósitos de personas. En miras de que la pena privativa de la libertad no restringe más derechos que la libertad ambulatoria y nunca el derecho a la salud integral de los presos en los condenados y mucho menos aún en inocentes con prisión preventiva.

No desentendiéndonos de la realidad de nuestras cárceles las cuales no son como reza nuestra Constitución “sanas y limpias”. Donde no se puede cumplir con la higiene necesaria recomendada para prevenir la propagación del virus.

Haciéndonos eco de las recomendaciones del subcomité de las naciones unidas para la prevención de la tortura. De las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La oficina del alto comisionado de derechos humanos de la ONU. Y del Comité nacional de prevención de la tortura.

Solicitamos a Ud. Que de manera urgente y antes de que tengamos que lamentar situaciones que podrían desbordar el sistema carcelario de la provincia mande a los fiscales Y defensores que se encuentran a su cargo a revisar todas las prisiones preventivas decretadas hoy vigentes. Evaluando en cada caso si los riesgos por los cuales las mismas fueron solicitadas y decretadas siguen aún vigentes y en su caso solicitar su cese y/o la morigeración de las mismas. Evaluando en cada caso otras medidas alternativas a la prisión preventiva poniendo especial énfasis en la situación de salud que nos toca vivir Y el riesgo que implica el estar detenidos en un penal y/o comisaria para la salud psicofísica de aquellos.

Solicitamos que no se olvide del caso de Choele Choel. Tomando como ejemplo para prevenir que se pueda replicar dicha situación en otras cárceles donde el número de personas alojadas supera en demasía el número del penal de Choele Choel.-

Sin mas y a la espera de una pronta y favorable respuesta en pos de la vida y la salud psicofísica de las personas detenidas en la Provincia de Río Negro. Saluda a Ud. Atte.-

Ayerlen Sposito, Diputada Nacional

Silvia Horne, ex integrante del Mecanismo Provincial contra la Tortura y DN m.c.-

Hornella Infante, INADI

Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro.-

APDH, Regional Bariloche.-

Multisectorial contra la Represión, de San Carlos de Bariloche.-

CTA de los Trabajadores de Río Negro.-

UNTER Bariloche