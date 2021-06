Carta de lectores: ¿YO? …YO, ARGENTINO (ayer y hoy)

En más de una oportunidad he manifestado mi razonamiento en el sentido de que los argentinos en general exhibimos una notable capacidad de justificación y/o eximición de responsabilidad, atribuyéndole a la dirigencia política el origen de todos los males.

No es necesario enumerar los desarreglos, desatinos y desaciertos que incluyen un altísimo grado de corrupción que la clase política ha mostrado en su accionar, más así tampoco hay que desconocer que esa dirigencia no tuvo su origen por generación espontánea o como quien dice, no nació de un repollo.

Esa dirigencia surge de una sociedad, de una comunidad, de una ciudadanía en la cual se formaron y de la cual resultaron electos. Y ésa misma sociedad, comunidad o ciudadanía tiene un porcentaje también elevadísimo de falta de apego a la ley o dicho en términos precisos, directamente de transgresión o violación de las leyes.

Sólo los diferencia (a políticos y ciudadanos), una cuestión de cantidad, por así decirlo. En otras palabras, quien evita una cola porque tiene un amigo, quien no respeta leyes de tránsito, quien elude controles a sabiendas de estar en infracción, quien oculta o no declara en aduanas lo que sabe es necesario declarar, quien vende por un kilo lo que en realidad es 900 gramos, quien solicita estudios innecesarios para facturar más, quien esconde un delito para absolver a un acusado que es realmente culpable, etc. etc. en fin, quienes incurren en éstas y otros tantas transgresiones a la ley, una vez electos y ya siendo parte de la clase política, lo repetirán con la misma naturalidad con la que actuaron antes.

La diferencia, la calidad o tipificación del delito. No se convierten ni se transforman, simplemente potencian las oportunidades para hacerlo en mayor escala. No se es un “poco” honesto o un “poco” deshonesto. Se es o no se es. Entonces uno puede preguntarse si la ciudadanía (no toda) se comporta así porque la dirigencia política (no toda) es corrupta, o bien si la dirigencia política (no toda) es la representación de una sociedad corrupta (no toda). De un tiempo a esta parte he prestado atención a este dilema e invariablemente y en un porcentaje diría total, se atribuye sólo a los políticos el mal de los argentinos. Los ciudadanos no nos hacemos cargo de absolutamente nada.

En ese sentido y siguiendo el hilo de lo anteriormente expuesto con un ejemplo actual, la pandemia expone una clara evidencia de ello. El manejo político de la misma tiene sus matices claros y también oscuros. No es motivo de esta nota el análisis del mismo. Lo que quiero referir es nuestra intervención como ciudadanos. Entonces y en atención al aumento escalofriante de contagios, el gobierno implementa nuevamente medidas restrictivas cuyo objetivo final es la DISMINUCIÓN de la CIRCULACIÓN de personas para a su vez disminuir los casos.

Se sugiere y, desde salud se ruega, no salir en los horarios permitidos más que para lo estrictamente esencial (compra de medicamentos, compras para el hogar reducidas a la menor cantidad de salidas posibles, o problemas de salud). ¿Qué hace la ciudadanía? (no toda): toma el horario permitido para hacer lo que se le venga en ganas.

Existe una suerte de creencia en que hay una imposición de castigo por parte de las autoridades, mediante el cual nos harían sufrir al punto de que el sojuzgamiento les cause placer y por tanto una flexibilización nos habilitaría a devolverles con la misma moneda, desobedeciendo toda sugerencia.

No estoy hablando de quienes padecen la falta de ingresos y necesitan salir a ganarse el sustento (parte de la solución a esto engrosarían los matices oscuros del gobierno), sino de quienes, no teniendo este tipo de problemas, dedican esos horarios, e incluso más allá de los horarios permitidos, a cuestiones no esenciales y, que invariablemente responderán siempre que se les pregunte: “yo?… Yo me cuido” agregando: “además no tengo síntomas” ignorando la posibilidad de ser portadores sanos. Y si indagamos un poco más, aludiendo a que aumentaron los casos y que curiosamente hay más positivos que aislados, responderán que es porque no vacunan y, obvio que el gobierno es culpable de ello.

Entonces ahí se desnuda con toda su brutal franqueza el individualismo egoísta y exento de empatía que nos describe en su esencia como la sociedad que somos. Se resume en que nos solicitan sólo la circulación imprescindible y argumentando todo tipo de recursos, hacemos lo contrario.

Nos conmovemos con alguna muerte al tiempo que preguntamos ¿qué está permitido hacer hoy?, cual si el permiso nos eximiera de la responsabilidad de actuar conforme a la conciencia ciudadana de atender solo y únicamente a lo imprescindible.

No intento deslindar responsabilidades de la dirigencia y de hecho he sido muy crítico del manejo que se ha hecho de la pandemia, lo que no justifico bajo ningún punto de vista es ubicarnos en una posición de casta inimputabilidad e inocencia absoluta habilitándonos a señalar con el dedo acusador, cuando en lo que a nosotros respecta estamos lejos, bastante lejos, diría lejísimo, de ser ejemplos.

SERGIO RICARDO DIAZ – DNI 14351680

Todas la cartas, escritos u opiniones vertidas por terceros y/o lectores en el diario digital InformativoHoy es mera responsabilidad de quienes la firman. Las mismas no pertenecen a la línea editorial de este medio de comunicación. Todas se plasman sin cortar, ni corregir.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA