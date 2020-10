El intendente municipal Adrián Casadei analizó el transcurrir de la cuarentena, al respecto dijo “los errores que ha cometido la clase política, a mi entender, fue estirar la cuarentena cada 15 días, no definir las cosas, pero bueno los errores también son parte del proceso, deberían haber tenido la visión de que esto iba para largo. El error fue haber generado una expectativa, haber estado esperando el famoso pico que aún no llega”.

“En marzo, nosotros tomamos la decisión de cerrar el pueblo, lo que no encontramos después fue la forma de salir de eso. Nosotros en este sentido, siempre tuvimos cordón sanitario, y tardamos en tener contagios de covid, pero también fuimos una de las localidades en que se reprodujo más rápidamente, debido a que los primeros contagios se dieron en las plantas de producción, los operarios compartieron el mate y así se multiplicó el virus” expreso.

“Cuando uno sale de San Antonio, ninguna otra ciudad tiene un control de acceso, salvo Viedma, que tomó la misma decisión que nosotros. Ninguna ciudad tiene restricciones en sus actividades tampoco, llevamos siete meses, ya todos sabemos lo que tenemos que hacer. Aunque si existe algún distraído, hemos reforzado con cartelería, y spots en medios y redes la comunicación de los hábitos de cuidado que tenemos que tener, responsablemente” puntualizó.

El ejido San Antonio, tiene por delante, al menos, tres temporadas productivas que afrontar, la pesca, el turismo, y la exportación, y cada una va a generar el movimiento social habitual, por lo cual es necesario prever los protocolos correspondientes.

A esta tarea están abocados equipos del ejecutivo municipal, conjuntamente con la asistencia del Gobierno Provincial. Ninguno de los movimientos venideros deberá ser considerados cómo normales, sino por el contrario, todos estarán condicionados a los nuevos hábitos que son medidas preventivas en el marco de los cuidados para evitar la propagación del Covid 19.

Al respecto, el intendente de San Antonio, Adrián Casadei, sostuvo “debemos prepararnos y no pensemos que será una temporada como a las que estamos acostumbrados, porque ya ha cambiado todo, la temporada también. Desde el estado debemos proveer las herramientas necesarias, respecto de lo sanitario, que no depende directamente del estado municipal para ello he hablado con la Gobernadora, porque me he puesto al frente de esta situación. Tenemos buenas expectativas hacia el futuro, yo creo que vamos a estar bien, hablando desde el punto de vista sanitario, estamos avanzando en gestiones importantes, y estamos esperando por las confirmaciones de algunas cuestiones que seguramente las anunciará la Gobernadora oportunamente”.

“Para abrir la temporada, debemos continuar con las gestiones que estamos realizando, contar con un protocolo más avanzado del que tenemos en la actualidad y saber que la temporada abierta normalmente como el año pasado no se va a dar, no existe. Calculo que para el 20 de octubre aproximadamente, estará definida cuál es la capacidad de los hoteles y los complejos. Lo que si tenemos que hacer es tratar de tener un protocolo sanitario a la altura de las circunstancias” detalló el intendente.