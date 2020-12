Casadei cumple un año de gobierno “son tiempos de tener máxima responsabilidad social”

En diciembre del año pasado en Las Grutas, asumió su tercer mandato Adrián Casadei. El actual intendente lo hizo tras doce años de gobierno justicialista. En diálogo con Signos FM comentó:

“Son tiempos de templanza, de cuidado y que podemos estar bien, pero por sobre todo que podamos tener trabajo y salud, hoy hay que contemplar ambas cosas, recibo todos los días de jóvenes, adultos, familias que necesitan trabajo, piden colaboración para pasar este tiempo complicando, porqué están sin un sustento laboral, vivimos en una época muy complicada en todo sentido” manifestó.

“Hoy tenemos aumento de contagios, la verdad que hemos hecho un montón de carteles, publicidades en los medios, en las redes, hasta un auto con parlante en la calle, que las personas deben ser responsables, para con ellos mismos y para con sus mayores, muchos de estos siguen encerrados por temor al contraer el virus, por eso hablo de responsabilidad” sostuvo.

“Hemos tenido un buen fin de semana, luego de que la gente pasó meses encerrados, nosotros casi seis meses sin casos positivos, pero la situación económica es muy difícil, pedimos a la gente que son tiempos de tener máxima responsabilidad social, porque no se puede retroceder” agregó que “se abrió en todo el país el turismo, no solo aquí dónde muchos cargan sus enojos contra mi persona, me parece que no se debe utilizar esto con finalidad política, pero estamos siguiendo lineamientos nacionales” aseveró.

“No podemos hablar de cordón sanitario o de un retroceso extremo, vamos monitoreando con la gente de salud todos los días, pero tenemos una situación económica, psíquica y social. Debemos reforzar los controles y me parece que tenemos que mantener las medidas y los protocolos, responsablemente, no están dadas las condiciones de volver a cerrar, pero tampoco voy hacerlo” afirmó Casadei.

Respecto a la tarea municipal “hemos hecho bastante en todo este tiempo, no fue fácil con la pandemia, sé que por ahí no llegamos a todos y distintos lugares como quisimos desde un principio, planificamos y el coronavirus nos cambió todo lo proyectado, se nos fue en el tiempo no poder realizar algunas cosas por la incertidumbre, pero se siguió pagando los salarios, se dio el aumento requerido en paritarias, se fue haciendo un ordenamiento, aunque estos ochos meses últimos, parecieron ocho años, no fue fácil como muchos creen, para nada” expuso el mandatario comunal.

“Esperamos que cambie, no he dejado nunca de trabajar, a pesar que soy de riesgo, porque para eso me votaron, asumí un compromiso, me dejaron una municipalidad llena de juicios, a pesar de eso, tratamos de solucionar todo lo que podemos, dije que nunca me iban a correr el escritorio como muchos pretendieron hacerlo” concluyó.