Casadei destacó el esfuerzo que se hace a diario en los accesos y pide prudencia

En diálogo con Parte del Aire, el intendente municipal se refirió a la “nueva normalidad” respecto a lo que pueda suceder con el ingreso del turismo zonal en el próximo mes de septiembre.

El mandatario comunal especificó que aún en este tiempo no están dadas las circunstancias, pero aclaró que se trabaja día a día para poner en marcha el sello de calidad sanitaria.

“Estamos trabajando, el Emprotur está financiando el sello de calidad sanitaria, pero más allá de esto, hay que ser muy prudente, es muy difícil abrir hoy en estas circunstancias, estamos con el acceso con mucha actividad, la vedad que estamos haciendo un esfuerzo enorme para evitar que ingresen quienes no deben hacerlo” comentó.

“Se que todos quieren venir para Las Grutas, estuve analizando, tengo mis reparos para una apertura masiva, muchos no saben lo que pasamos en el acceso y me parece que debemos pensar muy bien por el trabajo que se viene haciendo” mencionó que recibe todos los días al mail quienes quieren venir a pasar el fin de semana “que entiendan que no se puede aún” afirmó.

“Aquí escucho o veo algunos que opinan sin saber sobre el trabajo que se hace en cada uno de los accesos, nosotros debemos soportar mentiras, insultos, agravios y me parece que nadie toma en cuenta el esfuerzo que se viene haciendo hace 150 días con todo tipo de clima que los agentes municipales, funcionarios, personal de salud, bomberos, policías, Prefectura está haciendo día a día” señaló el intendente.

“El sello de calidad sanitaria está, se ve aplicar en el momento que estemos listos. Se trabaja en eso y me parece que veremos cómo será el resultado cuando abrimos de forma escalonada y también veremos cómo abrimos al turismo zonal” agregó que está enojado con algunas localidades vecinas que no dejan entrar a sanantonienses, pero exigen que ingresen sus ciudadanos a estas localidades.

Casadei ejemplificó varias situaciones de personas que llegan sin el permiso y aducen que debe ingresar por enfermos o que tienen familiares y finalmente lo que quieren es ir a Las Grutas “No tengo aún decidido abrir totalmente el turismo, que sea masivo en septiembre, se que han pedido apertura empresarios y prestadores, se lo plantearon a la gobernadora, pero luego de ver algunas actitudes y comportamientos externa e internas, no sabemos aún, ya he manifestado mi punto de vista” agregó “esto cambia todos los días, es algo que debemos preocuparnos de manera diaria y mis decisiones son cada 24 horas” concluyó.