Casadei “la insinuación de una deshonestidad no la voy a tolerar”

El intendente del Municipio San Antonio, Adrián Casadei, anunció que iniciará acciones legales para que la corresponsal y/o el Diario Rio Negro brinden las explicaciones en las que basan la reciente nota periodística publicada acerca de la obra adjudicada por Concurso Público de Precios N°010/21 – Expte. 027/2021 – que implica el acondicionamiento de la fachada, y techo del edificio municipal que alberga el salón de atención al público, y el boulevard de la calle Brown; a la que hacen referencia como sobrevaluada.

En declaraciones realizadas en el programa “Mañanas Informadas”, Casadei sostuvo “la verdad que la persona que hizo la nota es de una vergüenza y una falta de investigación. Yo puedo aceptar que piensen distinto, que no les guste mi forma, pero pretender o poner en sospecha algún hecho ilegal o de corrupción, no lo voy a tolerar”.

“Estamos haciendo todo para iniciar el juicio, el juicio que corresponda a la corresponsal, ya que es la segunda o tercera vez que saca estas notas así, “media tirada de los pelos” expresó.

Durante la entrevista, Casadei detallo “cuando nosotros pintamos el edificio municipal eran 1000 metros cuadrados, estos son 2300 metros cuadrados, esto incluye abertura, techo, no solo la pintura, todos los cálculos que se han hecho son correspondientes, los hizo un maestro mayor de obras. Se hizo un concurso de precios, donde se convocó a seis oferentes, y se publicó por si alguien más quería participar, se determinó el precio a través de obras públicas, del maestro mayor de obras que está trabajando con nosotros, que midió absolutamente todo, se consultó a las revistas especializadas. Hay mucho que arreglar mucho. Yo hoy a la mañana estuve mirándolo y la verdad que el estado deplorable que muestra la pared hace que debamos arreglarla absolutamente toda antes de pintarla”.

“Ahora van a tener que explicar a la justicia. Creo que hay alguien atrás de esto, y aparte, dice que la consultora ROMA es la primera obra que hace, no, ya pintó la aduana, ya hizo obras al municipio, pasó menos que el presupuesto oficial. Ruff que ganó el concurso de precios del edifico municipal pasó por esto 3 millones 400 mil, incluso a ROMA se le exigió por nota para corroborar que pintura iba a usar, porque se sorprendieron del precio. El presupuesto oficial eran 3 millones. Y ROMA pasó 2 millones 600 mil, y encima lo va a hacer con pintura Alba. Y hay una empresa que no se pudo presentar porque no estaba inscripta en el registro del Municipio que pasó 3 millones 200 mil” continuo.

“No tiene ni pies ni cabeza, lo que se ha hecho acá con esta publicación la verdad me enoja, y ahora iremos a hacer las acciones legales que corresponde” declaró.

Consultado respecto de alguna explicación por parte del medio gráfico, Casadei dijo “hablé con la corresponsal, le manifesté mi enojo. Yo puedo sentirme mal, pero esto es una falta de respeto, llevo más de 20 años en política, tengo mis adversarios, mi gente que me sigue, nunca tuve una causa ni la voy a tener porque actúo y soy honesto”.

“No tolero este tipo de cosas; que me digan que me equivoqué en una decisión, que me digan lo que me quieran decir, pero insinuar de una deshonestidad, no lo voy a tolerar” finalizó el intendente.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA