Casadei: “no soy yo quien impide las juntadas o el fútbol. Existe un decreto presidencial que lo prohíbe”

El intendente de San Antonio, Adrian Casadei, manifestó que “el análisis de los resultados del cordón sanitario deben hacerlo las autoridades sanitarias, en este caso, las directoras de los hospitales de los centros urbanos” y precisó que “cambiamos la modalidad de brindar la información, ya que era confuso el dato sobre los positivos hisopados y sin hisopar, nos pareció propicio aclararlo, para que todos sepamos lo que debemos hacer, es una cuestión de responsabilidad social”.

En declaraciones realizadas al programa radial Mañanas Informadas, el mandatario comunal sostuvo que “la Dra. Iaquinta nos informó – al COEM – que el cordón ha funcionado bien, que veremos los resultados esta semana, pero esta situación no da para seguir con este sistema se palpaba en la gente, más allá de la gente que se quedó en sus domicilios”; y agregó, “fue un cordón sanitario que contempló situaciones particulares y sociales, los albañiles, los comercios no esenciales, quienes hacen delivery, pero la circulación disminuyó a partir de las 16 hs que era lo que queríamos lograr, y bajó el grado de hisopados”

“Pero todos los que conformamos el COEM, analizamos que así no podíamos continuar y que debíamos ir a una normalidad como existe en otras localidades que también tienen un alto grado de infectados. Ir a una normalidad que permita la responsabilidad social, para ello, hicimos una gran campaña publicitaria y la vamos a reforzar, con cartelería, información en las redes; el ministerio de Salud ha mandado a Prefectura y Gendarmería en todo el país a salir a la calle con autoparlantes y haremos lo propio desde la Municipalidad. Tenemos que recalcar que son 5 pilares fundamentales que debemos cumplir: Uso del barbijo – Distanciamiento social – Lavarse las manos – No compartir mates – y por ahora No juntarse, y en este punto voy a aclarar, que está demostrado que el gran problema son las reuniones sociales, porque ahí no hay protocolo ni barbijo, en los restaurantes si hay y además lo podemos controlar” dijo el intendente.

“No soy yo quien prohíbe las juntadas ni el fútbol, existe un DNU Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente de la Nación”, aclaró Casadei.

“Aquí hemos habilitado hasta la práctica deportiva de entrenamiento, lo importante es que tomemos conciencia todos y empecemos a transitar esta nueva etapa” puntualizó.