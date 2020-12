Casadei “nunca claudicamos y mantenemos las metas propuestas para la gestión”

En este último día de un difícil año, el intendente Adrián Casadei brindó a Maritima FM algunos aspectos de su gestión y lo que espera para este 2021 que se inicia en breve.

Respecto a la obra pública comentó “tenía casi firmado la repavimentación de la avenida Río Negro de Las Grutas con otras calles, iban hacerlo cuando terminaba la temporada, pero no se pudo, porque la pandemia no permitió avanzar en las tratativas, pero no nos resignamos, seguimos gestionando y hoy rescatamos que ya están los fondos para iniciar la ejecución de la terminal, que la licitación estará en el mes de febrero o marzo quizás, pero fue una gran noticia firmar el convenio con Nación” agregó “están los planos, está el lugar, reivindico que en mi gestión, volvió a funcionar el Consejo de Planificación, que deciden donde implementar las obras y dónde son viables”.

“Creo que otra gran acción es elevar en el presupuesto y darle una importante preponderante, serán unos 8 millones de pesos, para trabajar en el tema del plan de manejo de la basura, entre algunos aspectos hacer una campaña importante sobre el medio ambiente, porque en realidad lo estamos desmanejando y allí no solo incluimos los residuos sino los desechos pesqueros” continuó “es un programa a largo plazo que se necesita una concientización empezando con las escuelas para que lleven a sus casas y cambiar las mentes de sus padres y abuelos, que nosotros como personas grandes a veces no entendemos la importancia de cuidar el entorno”.

Respecto a lo que espera en el año 2021 manifestó “estamos ante un escenario que, con la llegada de la vacuna, da una esperanza, pero vemos que la situación es complicada, lo nuestro es la responsabilidad, pero la de cada uno, porque no se puede volver a cerrar todo, no se puede obstruir de acá a tres años la economía, sabemos que esto puede perdurar, es un panorama muy complicado, es hora de tener tranquilidad y contemplación, porque son pasos fundamentales lo que debemos decidir” agregó asimismo “Seguramente nos hemos equivocado, pero nunca duden del compromiso que asumimos, se que estamos mal, con fastidio, pero la verdad que es entendible, también lo entiendo, pero que no se recele el trabajo que realizamos”

“Nosotros pensamos mucho en que nuestra gente pueda trabajar y pueda conseguir su sustento, estamos haciendo gestiones, tanto para viviendas como otras obras, que esto mueva más la economía local, por eso tenemos que tomar la iniciativa, sin estar sentados esperando que nos den, por eso comenzamos obras desde la municipalidad, con la idea de generar actividad a la mano de obra y producir trabajo” sostuvo.

“Creo que debemos salir de esta situación para transformar a nuestra zona en un centro turístico importante, queremos que el primer paso es solucionar el tema de la basura, la terminal va a estar en marcha y también la ambición de repavimentar el aeropuerto para que lleguen aviones con más turismo” afirmó Casadei.

“Nosotros estamos abocados en resolver haciendo política de estado, queremos avanzar en solucionar el tema de los perros, el traslado de la fábrica de harina de pescado y los residuos de la pesca, como también posterior traslado del matadero y de las pesqueras hacia el parque industrial, son metas que tenemos desde que iniciamos la gestión, pero son metas que no claudicamos en realizarla en el tiempo más inmediato posible” señaló el jefe comunal.

