Casadei “que digan lo que quieran, o se enojen algunos, pero tengo que resguardar la salud de 40 mil personas”

En diálogo con InformativoHoy Radio el intendente municipal comentó sobre las nuevas medidas de restricción de acceso a la ciudad luego de vedar el ingreso al sur de Las Grutas y que todos puedan entrar o salir por el norte en la zona de las rotondas.

También habrá un sector de transferencia de mercadería como un lugar para desinfección de vehículos sin excepción.

“Estamos esperando como se flexibilizará la economía, por ejemplo, estamos viendo que las casas de repuestos por ejemplo vendan a domicilio, haciendo delivery, otros rubros con mínimos horarios, eso según dependa de como se atempera la cuarentena” consideró además que la economía local tiene que empezar a funcionar antes que los problemas sean mayores.

“Tenemos que endurecer y cerrar las entradas, mejor que lo hagamos ahora para no tener alarmas, estamos trabajando con todos las instituciones y las fuerzas vivas, pero la población debe quedarse en su domicilio, vemos algunos dando vuelta por Punta Verde, paseando, eso no puede ser, la estupidez no tiene límites” mencionó además “quienes quieran salir de la población para pasear a otra ciudad, no van a poder ingresar nuevamente”.

“Me van a decir que soy un totalitario, que soy un facho, pero es en beneficio de la sociedad, debo resguardar la salud de todos” aseveró Casadei.

“Estamos preservando la salud de toda la población” asimismo agregó “me dijeron tengo 4.000 kilos de pescado para sacar al valle y vender, yo les contesté tengo 40 mil personas para resguardar, si sale no entra, acordamos en realizar una transferencia en la zona del acceso para toda mercadería y el pescado en la planta que está en el parque industrial” sostuvo.

“Se que muchos se han enojado con quienes están cuidando los ingresos, acá se terminaron los machos, acá es diálogo y preservar a la población acatando las ordenanzas, les avisamos, no vamos a dejar salir a nadie y si sale, cuando vuelva, va a tener que hacer la cuarentena sanitaria y obligatoria”.