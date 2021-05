Casadei “todavía no hemos pedido ayuda financiera”

El intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei, advirtió que la situación económica y fiscal del municipio atlántico “es muy preocupante”, e indicó que “no hemos pedido ayuda financiera, todavía”, al gobierno provincial, pero por el panorama que describió, toda daría a entender que es cuestión de tiempo, porque “esperamos un invierno muy difícil”.

En declaraciones realizadas a Frecuencia VYP de Viedma, el jefe comunal aseguró que el diez de diciembre del 2019 asumió al frente de “uno de los municipios peor administrados de la provincia”, con una “coparticipación” que “no llega a cubrir la masa salarial”, y con una “cantidad de empleados desmesurada”.

Casadei afirmó que actualmente hay “65 empleados que no están trabajando”, y anticipó que “vamos a denunciar ante el Colegio a un médico que da certificados”, según su punto de vista, sin criterios lógicos.

Desde el inicio de la pandemia, con la declaración nacional del “Aislamiento social preventivo y obligatorio” el 20 de marzo del 2020, enfatizó el intendente de SAO, para los municipios los frentes económicos se ampliaron. “Se atienden merenderos, comedores”, resaltó, al plantear el impacto social de la pandemia de coronavirus, que transita el segundo año.

Por último, Casadei señaló que como el resto de los habitantes del municipio de SAO vive una “anormalidad diaria y cambiante”, en la cual “no se puede planificar nada”, y donde se vive un “mal humor general” en términos sociales.

Casadei postuló a Pogliano para diputado nacional y juega a fondo en JSRN

El ex legislador rionegrino en tres periodos y actual intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei, dialogó con El Cordillerano sobre diversos temas políticos, brindó su visión de la actualidad, donde conviven las discusiones políticas con la pandemia y dejó interesantes conceptos. También habló de Martín Soria, la conformación del Consejo de la Magistratura y de su futuro político.

¿Se acercan las elecciones legislativas, ¿cuál cree que debe ser la estrategia de Juntos Somos Río Negro en la elección del candidato y para diferenciarse de los partidos mayoritarios?

Adrián Casadei: – Hay una situación que lamentablemente se va agravando, que es la famosa grieta. Hay mucha gente que es anti el otro, votan en favor de uno para que no gane el otro y no por estar de acuerdo con quien eligen. Eso es muy preocupante, es una deuda de la clase política, no puede ser que la gente vote anti algo, en vez de votar a favor de un proyecto o de un candidato. Nosotros somos un partido provincial y se viene una elección nacional donde la gente entiende que es un voto menos tensionante o más relajado. Yo creo que en ese marco, es importante que los intendentes podamos traccionar la mayor cantidad de votos posible. Pero es una elección que puede polarizarse. Nosotros queremos tomar lo mejor de cada uno y apoyar lo que está bien y oponernos a lo que está mal, como ha hecho el senador Alberto Weretilneck oportunamente en el Senado. Hoy estamos muy ocupados en tratar de llevar adelante nuestras comunas en una época muy difícil por la pandemia que estamos atravesando y el partido, llegado el caso, tendrá que analizar la estrategia.

¿Qué mirada tiene del candidato? ¿Quién debería ser el candidato a diputado de Juntos?

A mí me parece fantástico que un intendente nos pueda representar en el Congreso. En ese sentido, creo que Bruno Pogliano es un intendente exitoso, más aun teniendo en cuenta que El Bolsón estuvo muchos años sin encontrar el rumbo. Recuerdo muchos intendentes que renunciaron en ese mismo cargo en esa ciudad. Pero Bruno le ha dado un cambio espectacular a su localidad. Hace poco estuve en El Bolsón, y uno como intendente mira todo. Me parece bárbaro lo que ha hecho. Pero vamos a dar el debate dentro del partido y si bien considero muy positivo que Juntos tenga más de una opción, me parece que la experiencia que uno adquiere siendo intendente es muy importante.

¿Cuál sería ese plus que tienen los intendentes?

Lo digo por diferentes razones, principalmente por la cuestión de la capacidad de gestión. Y porque siendo intendente uno es un poco psicólogo, otro poco ingeniero, sociólogo, abogado, consejero familiar y en ese sentido, Bruno ha desarrollado una actividad muy importante, por lo que me parece muy bueno que él sea el candidato. Es bueno que Juntos Somos Río Negro mire hacia los intendentes e intendentas y que uno de ellos pueda representarnos. Pero será cuestión de discutirlo llegado el momento, porque hoy con la pandemia, la cuestión sanitaria es la cuestión prioritaria y la política va a quedar para último momento. Tampoco podemos darnos el lujo de hablar de política, por más que quienes estamos en política lo pensemos, es momento de abocarnos a solucionar los problemas de la vida de la gente, porque muchísima gente la está pasando mal en serio. Pero me parece fantástico que Bruno sea nuestro candidato.

Si Juntos consigue una banca más, sería una consolidación en el plano nacional muy relevante para el partido. ¿Lo ve así?

A.C.: – Yo creo que le vendría muy bien a Río Negro tener otro diputado rionegrino. Si uno ve la actuación de Luis Di Giacomo (Juntos) en este año y medio, ve que ha defendido los intereses de Río Negro, haciendo valer nuestros derechos. Es bueno que vayan surgiendo los partidos provinciales, ojalá podamos sumar un diputado más. Pero hablar de septiembre hoy, está muy lejos aún, con esta situación que atravesamos. Los intendentes vivimos el día a día, no más allá de 48 horas, porque uno va viendo la cantidad de contagios y analiza el cómo ir avanzando. El mes de septiembre hoy parece muy lejano todavía.

En sus tres mandatos como legislador usted ocupó un lugar en el Consejo de la Magistratura, ¿qué piensa sobre la designación de los dos jueces en ese espacio? ¿Cómo debe darse?

A.C.: – Yo creo que todas las personas tienen que cumplir con los requisitos que establece la Constitución. No se debe limitar al cupo. Me parece que si tienen que ser mujeres, que lo sean. O si deben ser hombres, lo mismo. No hay que limitarlo. Lo importante es que vayan los más capacitados o capacitadas. También se ha inventado la división geográfica. Tiene que haber cierto equilibrio, pero que no sea terminante, basta con cumplir con los requisitos y con la capacidad. Tener una carrera muy buena y poseer los conocimientos. Las cuatro jurisdicciones geográficas de Río Negro son similares, la justicia es la misma en todos lados. Hay que trabajar mucho más para que las personas puedan tener acceso a la Justicia, que un juicio no tarde cinco años, que el fiscal esté a cargo, el juez haga su trabajo. Pero la Justicia es la misma en Maquinchao, en Viedma, en El Bolsón o Catriel, eso de dividirnos hay que dejarlo de lado.

Su nombre ha sonado como posible candidato, ¿le gustaría?

A.C.: – Sí, sería un lindo lugar, pero hoy estoy abocado a la Intendencia de San Antonio. Hay personas que por más que seamos abogados, la gente nos reconoce desde otra profesión. A mí la gente me reconoce como político. Siempre me dediqué a esto, por más que sea abogado. Si después de mi paso por la política me dedico de nuevo a la abogacía, ahí podría ser, pero creo que ahora no es el caso.

¿Entonces irá por la reelección en San Antonio?

A.C.: – La verdad es que no me veo para dos periodos, eso lo tengo más o menos claro. Hoy no me parece que sea una cuestión que me desvele y si considero que tienen que surgir dirigentes jóvenes que hemos formado o que han surgido desde el socialismo, en el peronismo, radicalismo, el PRO y por supuesto en Juntos somos Río Negro también. Me gustaría que ellos puedan continuar, porque las ciudades deben formar dirigentes, personas capaces de dirigir los destinos de cada localidad. Uno tiene que darle el espacio para que vayan aprendiendo y sabiendo y que le tomen el gustito a la cuestión pública que tiene mucho compromiso y mucho sacrificio. Ojalá los jóvenes que nos están acompañando tengan ganas de continuar dentro de dos años.

¿Ya tiene un sucesor?

A.C.: – No tengo un nombre. Pero ojalá a todos les interese y lo hagan como una vocación. Es cierto también, que en los clubes e instituciones tienen este problema de que siempre están los mismos, pero eso es porque los demás no participan. No se trata solo de dejar el lugar, sino que otro quiera ocupar ese lugar. Uno puede formar dirigentes, pero los demás tienen que querer ser y participar, poner mucho de ellos. Para eso hay que militar, formarse, prepararse para ser intendente.

Hoy parece ser que hay menos formación y militancia y mucho marketing y redes sociales…

A.C.: – Hay dirigentes que se creen que las redes sociales son todo. Y en realidad es solo una parte de la cuestión. Incluso, mucho de las redes no es veraz, porque opinan detrás de un nombre o un perfil falso sin ninguna responsabilidad. Cuando uno tiene vocación, uno debe estudiar y prepararse de la mejor manera. Conocer a la gente, los empresarios, los sindicatos, ver todas las realidades, ver todas las economías, cómo funcionan. Después hay que militar con la gente, transmitir lo que uno piensa y recibir las opiniones del pueblo, saber qué necesita y cómo piensa. Hoy hay dirigentes que se creen que porque le dieron 20 me gusta en las redes sociales, ya pueden ser candidatos. Eso no es así, eso es faltarle el respeto a la ciudadanía.

Retomando el tema de la Justicia, ¿qué le parece que Martín Soria sea el ministro nacional?

A.C.: – No me merece la mejor opinión. He compartido el Consejo de la Magistratura con él y entiendo que una persona que no tiene respeto por los demás, ni tiene respeto como persona a los que opinamos distinto o tenemos una visión diferente, no puede ser ministro. Una persona que hace del agravio una cuestión natural, no puede ser ministro de Justicia, está en un lugar equivocado.

¿Ni siquiera lo ve positivo desde el hecho que haya un rionegrino en el gabinete nacional?

A.C.: – Como opinaba anteriormente, creo que no tiene que ver la cuestión geográfica para ser ministro. El ministro de Justicia tiene que ser alguien que respete la ley, que respete a quien piense distinto, y Martín Soria no ha demostrado respeto por las demás personas.

