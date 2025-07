Casi 2000 contribuyentes ya declararon mejoras edilicias

La Agencia de Recaudación Tributaria recuerda que agosto es el último mes para hacer la presentación voluntaria y evitar recargos. La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro informó que cerca de 2000 contribuyentes ya realizaron la declaración voluntaria de mejoras en sus propiedades en el marco del Plan de Regularización Catastral, un programa que busca actualizar los registros fiscales y mejorar la administración del impuesto inmobiliario en la provincia.

El trámite, completamente digital y gratuito, puede realizarse a través del sitio web oficial agencia.rionegro.gov.ar, sin necesidad de concurrir en persona ni presentar documentación en papel. Solo se requiere completar un formulario, adjuntar el plano de obra y una imagen de la fachada del inmueble.

Desde la puesta en marcha del plan, se analizaron más de 55.000 parcelas en 26 localidades rionegrinas, detectando 8.726 propiedades con construcciones no declaradas, lo que equivale a 1.420.955 metros cuadrados no registrados. Esto representa aproximadamente el 15% de los inmuebles relevados que figuraban como baldíos en los registros fiscales, pero que cuentan con edificaciones no informadas.

Cada declaración voluntaria permite actualizar la base catastral y garantiza una gestión más equitativa y precisa del impuesto inmobiliario. Además, quienes regularicen su situación dentro del plazo recibirán el impacto fiscal desde el momento de la presentación.

La Agencia advirtió que quienes no declaren sus mejoras antes del 31 de agosto verán las mismas cargadas de oficio, con efecto retroactivo al año de construcción, lo que podría implicar mayores montos a pagar y la pérdida de beneficios fiscales para el período 2026.

La campaña continúa durante todo el mes de agosto, ofreciendo una oportunidad para que los contribuyentes se pongan al día y colaboren con el ordenamiento del sistema tributario provincial.