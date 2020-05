Causa cheques municipales: Hacienda respondió el pedido de informes a la oposición

En el día de ayer, el Secretario de Hacienda, Joaquín Landivar, remitió al Intendente Adrián Casadei y al Concejo Deliberante, respuesta en forma escrita, al pedido de informes presentado por los Concejales del Bloque Frente de Todos, respecto a la denuncia penal y posterior ampliación por irregularidades detectadas en la cadena de pagos.

En dicha presentación detalla los hechos acaecidos de manera pormenorizada y que obran en la denuncia y su ampliación. Asimismo, hizo saber a la Presidente del Concejo Deliberante, Alicia Paugest, su total predisposición para esclarecer cualquier tipo de dudas que tengan los integrantes del Bloque, lo que deberá realizarse de manera virtual atento el estado de alerta sanitario COVID-19.

A continuación, adjuntamos el escrito presentado al la oposición por el secretario de hacienda:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en respuesta al pedido de informes presentado por los Concejales del Bloque Frente de Todos, respecto a la denuncia penal presentada por quien suscribe, por irregularidades detectadas en la cadena de pagos.

La denuncia original fue presentada en virtud de haberse detectado irregularidades en la emisión del cheque N°17327498. En fecha 16/04/20 se comunican desde el Banco Chubut debido a que se había presentado al cobro, depositado en el Banco Nación, el cheque de referencia, el cual ya había sido pagado en fecha 01/04/20 al Banco Francés sucursal Neuquén.

Ese mismo día me apersono en dicho Banco, donde me es entregada la copia de frente y dorso de dicho cheque. Analizando las imágenes, noto que las copias de los dorsos diferían entre sí. El cheque presentado al cobro en el Banco Francés se había realizado mediante deposito electrónico (fotografía del cheque) y el cheque original era el depositado en el Banco Nación. Allí comienzan las averiguaciones con el proveedor destinatario del cheque, el cual mediante llamado telefónico confirma la no recepción de dicho valor.

Se le solicita verifique con su banco, ya que, de ser así, correspondía hacer una denuncia. Ese mismo día, en horas de la tarde, y ya con más dudas al ver que el depositante del Banco Nación tendría lazos familiares con personal de Tesorería, me acerco con la imagen del cheque depositado en el Banco Nación hasta el comercio del proveedor citado. Allí no vuelve a ratificar la no percepción de dicho valor, y desconoce su firma que aparece en el endoso.

A medida que se pudo recabar más información, se convoca a la Contadora Municipal, y se verifica que ese cheque no estaba emitido por el sistema informático municipal, no existiendo registro alguno de su emisión, ni a que órdenes de pago afectaba.

El día 17/04/20 se procede a formular denuncia penal, debido a la gravedad del caso. Durante los días siguientes se procede a hacer consultas en el sistema informativo municipal, donde se verifican cheques que de haber seguido un orden correlativo su emisión, deberían de estar utilizados. Se espera al día 21/04/20 pm, hacer las consultas con el Banco Chubut, sobre la utilización o no de dichos

El día 22/04/20, y ante la notoriedad pública de la denuncia, se comunica el propietario de la empresa neuquina CyL S.A., manifestando haber recibido el mismo, junto con otros cheques más de un cliente local de apellido Muñoz, y enterado de la maniobra que resultaría fraudulenta, se pone a disposición tanto del municipio como de la justicia para aclarar su situación.

El día 25/04/20. envía por correo electrónico la totalidad de los cheques recibidos del Sr. Muñoz, detectándose en principio una maniobra que resulta a todas luces fraudulenta, ya que implica una cantidad importante de cheques, algunos de ellos con la misma metodología de la que motivó la denuncia original, y otros con emisión a través del sistema informático, pero de los cuales no se verifica la efectiva entrega de los mismos a sus beneficiarios.

En fecha 28/04/20. se presenta una ampliación de la denuncia penal, adjuntando la totalidad de los cheques enviados por la empresa neuquina.

Ese mismo día. y luego de realizar la ampliación de la denuncia, recibimos la contestación del Banco Chubut a una nota presentada, donde logramos detectar una maniobra similar con otro cheque, que no había sido aportado por el comerciante neuquino. ya que no fue recibido por él. Por medio de consultas en la base de datos de AFIP, se puede inferir que dicho cheque habría sido cobrado por otra empresa, con domicilio en la ciudad de Mar del Plata, dedica al rubro venta de lubricantes y filtros (mismo rubro del Sr. Muñoz).

Quiero aportar, además, que al tratarse de cheques deliberadamente “salteados” en su momento, y luego adulterados, no mantienen un orden correlativo, y tampoco se puede verificar a que órdenes de pago corresponderían.

Respecto a las consultas específicas del pedido de informes, se precisa:

Adjuntamos copia del cheque, frente y dorso, tanto del cheque depositado en el Banco Francés como en el Banco Nación sucursal San Antonio Oeste.

Al ser un cheque deliberadamente “salteado”, y nunca registrada su utilización en el sistema contable, no es posible determinar si fue generado para simular un pago a un proveedor.

El procedimiento de confección, guarda y entrega de los valores se encuentra a cargo de la tesorería, desconociendo en este caso como llega a manos de los actuales depositantes, salvo por lo manifestado por la empresa neuquina. El cheque de referencia fue debitado el día 01/04/20 de la cuenta bancaria municipal, no teniendo los datos de la cuenta destinataria, salvo el titular.

Se adjunta copia de la denuncia original, y de la posterior ampliación.

Desde la Secretaria de Hacienda, y a partir de mediados de marzo, se ha comenzado a implementar el pago a proveedores mediante transferencia bancaria. Dicha metodología ya se utilizaba, pero para aquellos que lo solicitaban. Se minimiza la emisión de cheques, solo para montos menores, instrumentado para aquellos casos que no sea posible la realización de transferencias

Debido a la no registración de dichos cheques, realizada deliberadamente y con intenciones de causar un perjuicio al erario público, no es posible determinar si los mismos fueron simulaciones de pago de alguna contratación en particular.

Cabe resaltar, como se ha manifestado en la denuncia penal, que las firmas insertas en los cheques, resultan ser de dudosa autenticidad.

Quiero aclarar, además, que, en el caso de los cheques no emitidos por el sistema contable, hubiera sido de fácil detección cuando el mecanismo de control interno actuara. En este caso, el primer control se da en contaduría, a mes vencido, cuando se hace la conciliación bancaria. Allí se hubiera detectado el pago de cheques en la cuenta corriente municipal, que no se encuentran registrados, ni contabilizados.

Ante la manifestación en el pedido de informes de una supuesta “falta de transparencia” quiero resaltar que este secretario ha actuado con la misma impronta que lo viene haciendo desde que asumió en la función pública. Esta es la 5ta denuncia penal que presento ante irregularidades detectadas (tres como revisor de cuentas, y dos como secretario de hacienda). Se incluye entre ellas una defraudación detectada en mi función como secretario del Tribunal de Cuentas, que afectó el erario público, por una maniobra con anticipos de sueldos. Dicha maniobra fue reconocida con el empleado municipal ante sede judicial, no constando a la fecha la devolución del dinero sustraído, ni el cese de funciones de dicho empleado.