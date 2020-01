“Ciclo de Humor” Espacio las Olas: El heavy regresa, y vuelve… Re-Cebado

Un nuevo espacio que durante la temporada brindará espectáculos de humor para toda la familia y que está ubicado en el centro comercial Las Olas, en la primera bajada de la villa balnearia. Muy bien equipada, con sonido e iluminación profesional, un espacio cálido y cómodo para todo tipo de eventos.

En este 2020 voy a despedirme de los escenarios, he decidido dedicarme a lo que más me gusta ser oficinista. Atentos los medios y el público que masoquistamente me sigue, ya no hay vuelta atrás recorreré la Argentina, lugares cercanos y también lejanos para anunciar este FIN.

Como dije antes dejaré la música para dedicarme a ser ¡Actor Porno! ya no quiero aprender grandes parlamentos y trabajar con ropa estaré en cuero de verdad comenzaré este tour por la provincia de Río Negro más precisamente, En las Grutas donde diré como dije antes que dejo todo para ser preceptor de colegio.

Luego estén atentos los Medios Marplatenses donde haré el día 24 de enero una conferencia de prensa en el Teatro Municipal Colón donde voy a anunciar mi retiro y como dije antes dedicarme a ser Imprentero de estampitas, volveré a estar el día 7 de febrero de nuevo en la feliz dando otra conferencia y como dije antes dejar las tablas para convertirme en Piloto de fórmula uno.

Debo aclararle a los detractores de mi retiro, mi representante, mis asistentes, mis enfermeras, a los personajes invitados y sobre todo a los que creen a rajatabla que con este planteo orgánico mío pierden su laburo que esta despedida va a durar mucho tiempo y que no van a perder nada todo lo contrario, no faltaran los mates y los bizcochitos, no es fácil para mí despedirme no sé si a ustedes les pasa por eso quédense tranquilos que vuelvo para despedirme y pienso hacerla bien lunga.

Firma Heavy Re Jodido Esta vez vengo, Re Cebado

Sobre Eduardo Calvo Desde principios de los ochenta Eduardo Calvo se desempeñó en varias ramas del arte escénico y se preparó especialmente en el terreno de la comedia como actor, autor, director y docente. Egresado de la Escuela Municipal de Arte Dramático, como actor trabajó a las órdenes de los directores Jorge Lavelli, Roberto Villanueva, Claudio Hochman, Carlos Palacios, Héctor Malamud, Noemí Frenkel, Lluis Pascual, Jack Lasall, Eva Halac, Lorenzo Quinteros, Néstor

Montalbano, Alejandro Giles , Gastón Troiano. Representó obras de Discepolo, Florencio Sánchez, Samuel Becket, Strimberg, Shakespeare, Vitrac, Gonzalo Demaría entre otros.

Por iniciativa del director francés Claude Bazin, junto a Pedro Cano y Mosquito Sancineto crean la Liga de Improvisación de la República Argentina, presentando por primera vez en el país los Match de Improvisación (Palladium). Como humorista realizó innumerables trabajos en televisión (Videomatch, Badía y compañía), radio (Bien levantados) y medios gráficos (revista Paparazzi).

Calvo también se destaca por su sello en Unipersonales, como Muchas Pelucas para un solo Calvo, que se ha convertido en un clásico de humor con más de 2500 representaciones, Humor Calvo, Alan Jeffer el gran creador, Por todo lo que no(s) diste, Eduardo Calvo mucha gracia, Compañero de Ruta y Fenómeno, entre tantos otros. En los años noventa ganó el concurso de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires sobre Teatro Cómico y comenzó a dictar clases en el Centro Cultural General San Martín y en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Durante tres años se desempeñó como Director de La Escuela Municipal de Teatro de San Fernando.

En la actualidad enseña en la Dirección de Enseñanza Artística de la ciudad en el curso de Humor Deforme. Es fundador y director de La Escuela de Arte Cómico.