Ciencia infección: todo el conocimiento que la ciencia ficción nos dejó sobre pandemias

Tiempo de ocio, tiempo para trabajar, tiempo para estar con la familia, tiempo para la reflexión ¿Cuál tiempo es cuál en momentos de cuarentena, de encierro; si todos están juntos dentro del hogar? Y en esta amalgama temporal indistinguible, donde nada es muy claro y todo parece brumosos, difícil de comprender, pensamos que las explicaciones que nos faltan aquí, podríamos encontrarlas, allí; en el plano de lo fantástico. Es por eso que consultamos al especialista en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico de la Universidad Nacional de Córdoba y autor del libro “Ciencia monstruosa. Explicaciones científicas de monstruosidades famosas”, Alberto Díaz Añel, para que nos ayude a buscar en los mundos de ficción, puntos de contacto con el mundo COVID 19.

¿A qué monstruos remite esta pandemia?

Teniendo en cuenta la actual pandemia que fue declarada por la expansión de una enfermedad transmitida por un Coronavirus, puedo señalar varios monstruos clásicos, no solo de la literatura sino también de leyendas o historias muy antiguas. Si pensamos que una persona sana pasa a infectarse porque se le transmite el virus desde una persona enferma, la primera imagen que se me viene a la cabeza es la de Drácula. El vampirismo solo puede ser transmitido a través de la mordedura de un vampiro a una persona sana. Lo mismo pasa con los hombres lobo, cuya condición se pasa de un infectado a una persona normal, cuando es mordido. Y más actualmente el cine de Hoolywood se encargó de afianzar a los zombis, que son criaturas que también contagian su condición por mordedura. Se originan por un virus muy poderoso modificado por humanos y que se escapa de manera incidental o deliberada de un laboratorio. Cualquier parecido con las teorías conspiratorias sobre el origen del actual coronavirus no es pura coincidencia porque aparecen, sobre todo en las películas de zombis. En el caso del COVID 19, ya se ha definido que ninguna de estas teorías, son ciertas.

¿La realidad supera a la ficción?

Eso dicen. Y sobre todo cuando nos enfrentamos a algo totalmente novedoso y peligroso. Existen similitudes con estos monstruos famosos en el alto grado de contagio que tiene el actual coronavirus y el alto grado de contagio del vampirismo, la licantropía y los zombis. En el caso de los vampiros y de los hombres lobo nunca han llegado a ser pandemia. Solo se extendía su contagio a unos países de Europa. Quizás porque no haya, en estos casos, un vector que circule por el aire sino que viaja junto con el huésped y tampoco es cuestión de andar mordiendo gente por la calle. En el caso de los zombis es diferente. Basados en las últimas películas, la extensión de la enfermedad que también es viral se parece bastante al COVID 19. Se expande a todo el planeta. Las condiciones de aislamiento son extremas para aquellos que permanecen sanos. Obviamente esas condiciones son en las películas siempre más exageradas y por suerte no tenemos que andar disparándoles a las personas enfermas. Si bien más de uno, haya expresado ese deseo a través de las redes sociales, lamentablemente.

El conocimiento científico disponible en cada sociedad y en cada momento aparece en muchas de las historias de ciencia ficción

Mucha de las historias clásicas, nacieron junto a la ignorancia que había en la humanidad acerca del origen de muchas enfermedades. El caso de los hombres lobo y su mordida tiene relación con el contagio de enfermedades a través de mordidas de animales. Se desconocía la existencia de virus y bacterias, entonces, se pensaba muchas veces que estas personas estaban poseídas o tenían una maldición y la transmitían a través de la sangre o la mordida, etc. Hasta que supimos de la existencia de los microorganismos y pudimos verlos por un microscopio no se sabía de dónde venían las epidemias y las pandemias y suponían un origen mucho más fantástico y por eso nacieron estas criaturas. La ciencia ayudó a sacarse de encima algunos mitos. En el caso de las películas de zombis, en general aparece un científico que mete la pata al principio, y otro que salva el mundo al final del día. Existe la esperanza de que la humanidad vuelva a ser lo que era cuando está perdida. La idea es eliminar la enfermedad y que la humanidad pueda surgir nuevamente. Es un poco lo que pasa ahora. Esperamos que la ciencia encuentre una solución que nos permita ser lo que éramos y si es posible, mejores.

Muchos de los autores clásicos de ciencia ficción crearon mundos de sociedades hiper-vigiladas y controladas ¿Puede trazarse un paralelismo con las estrategias que trazan los Gobiernos para resguardar a los pobladores de los contagios?

Corea del Sur obedece a su gobierno en las directivas y ese gobierno sigue a cada habitante para ver donde está, que está haciendo; si sigue en cuarentena y esto se plantea en el marco de una política sanitaria con buenos resultados en cuanto al control de la pandemia. Por otro lado, países como el Reino Unido, donde su propio Primer Ministro se encuentra internado, comenzaron tarde a tomar esas medidas. Me acuerdo el titular de un diario británico cuando ya tenían miles de casos y muchos fallecidos y decidieron comenzar una cuarentena un poco más estricta. Aquel título era: el fin de la libertad. Así es como se perciben los controles, allí. Si bien es un país que tiene cámaras en todos lados y sigue a todo el mundo, no lo consideran de esa manera. Entonces sí, me viene 1984 de George Orwell, con su Gran Hermano que vigila, controla y manipula. En Farenheit 451 de Ray Bradbury, donde justamente ahí, el virus es el conocimiento. Es contagioso y peligroso y hay que destruir la fuente de ese conocimiento que son los libros. Y se destruye con calor, como aparentemente se destruye el coronavirus. Controlamos a la población para que no se enferme pero cuando termine la pandemia, hay que preguntarse ¿Que pasará?

La dicotomía utopía / distopía aparece en varias de las obras que has mencionado, ilustrando como los grandes maestros de la ciencia ficción se imaginaron las sociedades del futuro ¿Hay aquí vínculo con este presente de COVID 19?

No encuentro imágenes utópicas propiamente dichas. Sí, aparecen imágenes utópicas de un futuro pero que en el fondo contienen algo detrás que hace que nada sea perfecto. En cambio, sobre Distopías y sobre pandemias hay mucho material. Elaboro rápidamente una especie de ranking:

Sobre Utopías parciales o utopías solo para un grupo social privilegiado:

Gattaca (1997. Película dirigida por Andrew Niccol)

Minority Report (2002. Dirigida por Steven Spilberg y basada en un libro de Philip Dick)

Elysium (2013. Dirigida por Neill Blomkamp)

Sobre Distopías. Voy con los clásicos ya mencionados:

Farenheit 451 (Obra escrita por Ray Bradbury, publicada en 1953)

1984 (Obra escrita por George Orwell y publicada en 1949)

Pandemias y enfermedades contagiosas:

Ensayo sobre la ceguera (Obra escrita por José Saramago y publicada en 1995)

Soy Leyenda (Obra escrita por Richard Matheson y publicada en 1954. Su versión cinematográfica, también es famosa. Dirigida por Francis Lawrence y estrenada en 2007)

El último hombre (Obra escrita por Mary Shelley en 1826)

Contagio (2011. Dirigida por Stephen Soderbergh). Esta película muestra la lucha para encontrar al paciente 0, donde se inició la pandemia. Hemos escuchado bastante hablar de eso en estos últimos días.

Por Alejandro Cannizzaro y Diego Nuñez de la Rosa (CNATAP)