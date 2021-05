Claudia busca a su madre biológica en San Antonio Oeste

Claudia Dib Bustros dialogó con InformativoHoy, ella busca a su madre biológica en San Antonio Oeste y tiene el dato que el apellido era o es Cambarieri.

Fue adoptada en Carmen de Patagones, nació en la clínica de la señora Soledad Arma “actualmente el nieto de quien fuera dueña de esa clínica me está ayudando a encontrar a mi madre biológica” mencionó que ella vivió en San Antonio y que a los 17 años se fueron con sus padres adoptivos.

Según consta en los registros nació el 14 de enero de 1969, pero su partida de nacimiento especifica que fue el 7 de enero de ese año. En el documento está anotada como hija legal de los padres adoptivos.

“En los viejos libros del registro de nacimiento de la clínica figura el apellido de quien fuera la que me dio la vida, allí cuando encontré esto, porque el médico indicó que escribió quien fuera la persona que dio a luz” además brindó datos de otros aspectos que fue accediendo en este tiempo.

“he hablado con personas de apellidos Cambarieri de Viedma, pero estoy buscando la forma de encontrarme con quienes serían mis parientes o quizás mi madre para cerrar aun círculo que comenzó en esta búsqueda de ella” sostuvo.

Mencionó que no tiene rencor de nada “no deseo nada, ni dinero, ni reconocimiento, no voy a cambiar nada, solo el deseo de saber quién me llevó nueve meses en el vientre y no pudo criarme por alguna circunstancia que solo ella sabrá” pidió que las personas que tengan alguna información se contacten con ella al 2235815984.

