“Comercios y las pequeñas como medianas empresas comienzan a sentir la crisis”

El titular de la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Producción de Las Grutas, Walter Sequeira mencionó a InformativoHoy Radio “estamos ante un panorama muy complicado, comercios, pequeños y medianos están llegando a una crisis y además a una extrema situación”.

Destacó que el sector se ve muy afectado por la reducción de la actividad “La situación comercial que estamos viviendo es inesperada, ninguno de nosotros pensamos que podíamos llegar a esta complejidad”.

Mencionó que el gobierno debe intervenir para flexibilizar las exigencias para que se pueda acceder a los créditos blandos, a una tasa que puede ir desde 10% al 24%, “según nos dijeron hay problemas respecto a la documentación que piden los bancos, en vez de atemperar exigen como si fueran que estamos ante una situación común y estamos complicados”.

Indicó que la economía no son tiempos fáciles “hay que tener mayor efectividad en la asistencia, en términos generales lo poco que tienen se destina al pago de sueldos, no queremos que las PyMEs y los comercios terminen cerrando ante la falta de liquidez, si no se activa no se vende o produce y no se pueden pagar los salarios”.

Explicó que la restricción presenta los bancos es la exigencia de ser ‘cliente calificado’, lo que implicaba un trámite muy dificultoso.

“Hoy el agente oficial de la provincia es el Banco Patagonia, no tenemos un banco provincial por eso dependemos de su benevolencia, además le solicitamos a la gobernadora active dinero de los fondos del CREAR”.

Sobre los comercios y los rubros que hoy no trabajan “muchos están mal; varios no van a poder reabrir” dijo que estamos viviendo momentos en que la salud es prioridad, pero la economía de todos debe ser atendida “la mayoría no podrá pagar sueldos y alquileres, es prioridad es que el comercio no caiga, subsista, al igual los trabajadores empleados”.

Agregó que “estamos trabajando muy bien con el municipio y la provincia para tratar de encontrar soluciones en conjunto”.

Alegó que se reunía virtualmente con CAME “saldrán medidas que vamos a presentar para que se tomen en en cuenta todo esto que sucede” indicó que el turismo, para revertir el daño por el COVID19 llevará meses.