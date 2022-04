Comisión normalizadora del Club Unión: denuncian irregularidades desde el año 2008 a la actualidad

Los integrantes de la comisión normalizadora presentaron una denuncia penal esta semana. Avanzarán con la justicia si no aparece el dinero y la documentación correspondiente que según expresaron, faltan desde el año 2008.

“Se determinaron iniciar acciones legales correspondientes porque no hemos recibido nada, esperamos el tiempo necesario y al no tener respuesta accionamos judicialmente” agregó que “quien contrató el local comercial abona regularmente y no sabemos dónde fue destinado ese dinero, son 130 mil pesos de alquiler y no conocemos el destino de los mismos” dijo Fernando Manquenao.

“En realidad no sabemos nada porque nadie nos acercó nada, porque el último balance aprobado del club es del año 2008 y no sabemos que hicieron con el dinero durante esos años y no sabemos tampoco lo que se hizo por la institución, porque no hay nada, por eso pedimos certeza a la justicia” señaló a Signos FM.

“Hasta pago de jugadores a una liga acéfala se realizaron, que patrimonio de jugadores teníamos, a dónde iba el dinero, la falta de empadronamiento, en realidad es mucho lo que no sabemos” sostuvo.

“Nosotros entramos para regularizar el club, nosotros como comisión normalizadora, el club no tiene ni un peso, a la fecha lo único que logramos juntar es por los torneos y sus categorías con los aportes de los socios, donde vamos armando la compra de camisetas, pelotas de fútbol, el resto nada” afirmó.

La denuncia

Manquenao como uno de los integrantes de esta comisión normalizadora, se presentó en la Comisaría 10ma “a los fines de denunciar en representación del “Club Unión”, que a partir de fecha 17/02/22 me hice cargo de comisión normalizadora por la dirección de Personería Jurídica de la Provincia del “Club Unión” sito en calle San Martin Nro. 1460 de esta localidad, que a la fecha no hemos recepcionado ningún tipo de documentación, ni balances, como así tampoco se ha acreditado el dinero correspondiente en concepto de alquiler de la sede del club antes mencionado, la cual estaba fijada la suma en $130.000,00 (ciento treinta mil pesos moneda nacional), del contrato de locación de fecha 13/12/21”.

Señala además la denuncia nombre y apellido de quien firmó el contrato de locación “el cual debe otorgarnos la suma de dinero correspondiente a esos meses no abonados, como así también el inmueble correspondiente al club (cocina, lavarropa, camiseta, pelotas, conos, red, entre otros), como así también la justificación de gastos que originaron en el pago de la “Liga Regional Atlántica” consistente en pase de jugadores, afiliación, pago por secretaria, entre otros. Se adjunta resolución Nro. 079 de Personera Jurídica y Contrato de Locación”.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA