Como continúa el cronograma de espectáculos y actividades Apertura de la Temporada Verano

Este jueves en el escenario en la tercera bajada hará su presentación en el Karina “La Princesita” aproximadamente a las 23 horas. Alta Dosis es el grupo soporte.
Durante este fin de semana largo, Las Grutas tiene planeado un importante cronograma de actividades para comenzar de la mejor manera esta Temporada de Verano 2023.
Jueves 8/12
- PROCESIÓN EN HONOR A LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA
- – 05:30 HS. LAS GRUTAS
- – 06:00 HS. TEMPLO SAO
- – 08:00 HS. MISA ERMITA
- – 6:30 HS CAMINATA SAO/LG «AMIGOS DINAMITA»
- – 8/9/10/11 SAO. PUNTA VERDE/KITESURF.
- – 09:00 HS. DÍA DE LA POLICÍA DE RIO NEGRO. COSTANERA ENTRE TERCERA Y CUARTA BAJADA.
- -12 HS. LAS GRUTAS. INAUGURACIÓN OBRA DE ADOQUINAMIENTO. BARRIO BUCHALAUFQUEN.
- -19 HS. LANZAMIENTO OFICIAL APERTURA DE TEMPORADA DE VERANO. PRESENTACIÓN «PLAYAS SEGURAS» ENTRE TERCERA Y CUARTA BAJADA.
- – 20:15 HS. FERIA DE EMPRENDEDORES CREAR. PASEO DE LAS TORRES – 20:30 HS. ESCENARIO MAYOR – ALTA DOSIS – LUCIANO CUEVAS – 23:00 HS. SHOW DE «LA PRINCESITA» KARINA
Viernes 9/12
- – 09:00 HS. TORNEO DE TEJO. TERCERA BAJADA
- – 10:00 HS. INAUGURACIÓN OBRA EN MAR GRANDE
- – 10:30 HS. SAO. INAUGURACIÓN DE LA VEREDA PEATONAL NORTE (ARBOLITO DE SALAS) Y PEATONAL SUR (BARRIO MAGISTERIO/MATADERO)
- -19:00 HS EXPOSICIÓN DE CUADROS «SOLES DE LA BAHÍA» TALLER DE PAOLA TURRI. CASA DE LA CULTURA – 2° BAJADA
- – 21:00 HS. ESCENARIO MAYOR. ENTRE TERCERA Y CUARTA BAJADA. – WEST COAST G’S – MUSICA ARTE Y VIDA – 22:00 HS. SHOW STAND UP MARTIN PUGLIESE. – 23:00 HS. SHOW GABI RECORDS
Sábado 10/12
- – TODO EL DÍA. SALMONEADA CLUB NÁUTICO. DEMOSTRACIÓN Y VENTA – TERCERA BAJADA
- – 10:00 HS. LAS GRUTAS. INAUGURACIÓN MIRADOR SUR. -15:00 HS. CARRERA «DESAFÍO LAS GRUTAS»
- – 17:00 HS. SAE. INAUGURACIÓN OBRA DE AGUA CLUB PUNTA VERDE
- – 22:00 HS. SAE. LAS 4 HORAS DE LAS CONCHILLAS. ESCENARIO MAYOR. ENTRE 3° Y 4° BAJADA
- -19:30 HS. CONCURSO «PLATO DEL GOLFO SAN MATÍAS» CON ANDREA TABOADA Y PÍA SHAW.
- – 21:00 HS. DJ MELI TULA 1 MÚSICA ELECTRÓNICA
- – 22:00 HS. ARTÍSTAS LOCALES – MURGA MUNICIPAL «GUARDA QUE VENGO» – ESCUELA DE DANZAS ÁRABES «KALIJ» – MANIFIESTO SUR
- – 23:00 HS. KAISER CARABELA
- – 23:30 HS. CASINO DEL RÍO. LANZAMIENTO DE LA PRIMERA BOLA DE LA TEMPORADA