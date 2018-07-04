Como quedó el campeonato del Safari tras la cuarta jornada en Conesa

Estos son los primeros cinco lugares de cada categoría:
4X4
- PAWLY – SARASSA
- STENDING – SOTO
- ANDRES – SANCHEZ PINO
- NOALE – NOALE
- ROCHE – MARTINEZ
SIMPLES A
- GONZALEZ – GONZALEZ
- MONSALVES – BALUCZYNSKY
- CASTRO – TAPIA
- REGIGIANI – CONTRERAS
- DIAZ – DIAZ
SIMPLES B
- ESCUER – ROBERTS
- LUCERO – LUCERO
- ESANDI – VAZQUEZ
- BONIFACIO – BONIFACIO
- GARCIA – CARDELI
POTENCIADOS
- ORTEGA – ORTEGA
- ROLDAN – ROLDAN
- CARRION – DALSEGGIO
- NIEVAS – ROMANS
- LEON – CORSINO
MOTOS LIBRES
- MAZZEI, NELSON
- CHAIA, WALTER
- CALVO, EMILIO
- RAMOS, DANIEL
- CASTILLO VICTOR
350 CC. MOTOS
- ORTEGA, JUAN
- RIQUELME, DANIEL
- RIAL, ADALBERTO
- RAPARI, ENZO
- MUÑOZ, EDGARDO
MOTOS NACIONALES
- RAILEF, MAXIMILIANO
- GARCIA, MILTON
- ECHEPAREBORDA, OSCAR
- ULLOA, CRISTIAN
- RAPARI, PIERO
MOTOS 110 CC
- CASTET, NICOLAS
- CANARIO, ROMAN
- GALVAN, MARCOS
- LAURENTE, EDDIE
- LESCANO, SEBASTIAN
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