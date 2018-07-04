Como quedó el campeonato del Safari tras la cuarta jornada en Conesa

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Estos son los primeros cinco lugares de cada categoría:
4X4
  1. PAWLY – SARASSA
  2. STENDING – SOTO
  3. ANDRES – SANCHEZ PINO
  4. NOALE – NOALE
  5. ROCHE – MARTINEZ
SIMPLES A
  1. GONZALEZ – GONZALEZ
  2. MONSALVES – BALUCZYNSKY
  3. CASTRO – TAPIA
  4. REGIGIANI – CONTRERAS
  5. DIAZ – DIAZ
SIMPLES B
  1. ESCUER – ROBERTS
  2. LUCERO – LUCERO
  3. ESANDI – VAZQUEZ
  4. BONIFACIO – BONIFACIO
  5. GARCIA – CARDELI

POTENCIADOS
  1. ORTEGA – ORTEGA
  2. ROLDAN – ROLDAN
  3. CARRION – DALSEGGIO
  4. NIEVAS – ROMANS
  5. LEON – CORSINO
MOTOS LIBRES
  1. MAZZEI, NELSON
  2. CHAIA, WALTER
  3. CALVO, EMILIO
  4. RAMOS, DANIEL
  5. CASTILLO VICTOR
350 CC. MOTOS
  1. ORTEGA, JUAN
  2. RIQUELME, DANIEL
  3. RIAL, ADALBERTO
  4. RAPARI, ENZO
  5. MUÑOZ, EDGARDO

MOTOS NACIONALES
  1. RAILEF, MAXIMILIANO
  2. GARCIA, MILTON
  3. ECHEPAREBORDA, OSCAR
  4. ULLOA, CRISTIAN
  5. RAPARI, PIERO
MOTOS 110 CC
  1. CASTET, NICOLAS
  2. CANARIO, ROMAN
  3. GALVAN, MARCOS
  4. LAURENTE, EDDIE
  5. LESCANO, SEBASTIAN

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