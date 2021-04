UPCN anuncia corte de rutas para mañana

En un contexto de salarios cada vez más miserables, con recortes que desde el año 2018 vienen empobreciendo mes a mes, sin una pausa, a las y los trabajadores y en el marco de la asamblea permanente de nuestro sindicato, mañana martes 20 de abril realizaremos cortes de ruta en Viedma, en la Línea Sur y en dos tramos del Alto Valle.

Entendemos el contexto sanitario y las medidas serán respetando el cuidado pero reclamando fuerte y cada vez más alto por una recomposición salarial que ya no puede esperar, porque el plato de comida no puede esperar y la economía de las familias tampoco. La inflación sigue por cuarto año consecutivo superando al salario con creces. Hoy son muchos los compañeros y compañeras que no cobran un peso, porque todo el salario está hipotecado en deudas. Ya no decimos que ‘el sueldo apenas alcanza para medio mes’, porque hoy, muchos y muchas trabajadoras cobran para pagar deudas en una eterna cadena de cobro y cancelación que es indigna e inhumana para cualquier trabajador.

Desde la UPCN le decimos ¡Basta! a un gobierno desalmado y corrupto, que que fue achicando los controles sobre el Estado hasta hacerlos inexistentes, no rinde cuentas de los gastos estrafalarios en propaganda ni detalle alguno sobre la circulación de millones de pesos en subsidios, siempre en época de campaña partidaria. Mientras, rebaja salarios sin parar, maltrata a sus propios trabajadores, los que están al frente de escuelas, las oficinas o los hospitales y se muestra soberbio e indiferente al hambre y necesidades -ya extremas- de muchos compañeros del Poder Ejecutivo que realmente no dan más.

