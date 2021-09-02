Comunicado de las Comunidades Zona Atlántica del Parlamento del Pueblo Mapuche/Tehuelche

ANTE EL GRAVE ACTO DE REIVINDICACIÓN DEL GENOCIDO INDIGENA POR PARTE DEL AUDITOR GRAL DE LA NACION, EX SENADOR POR LA PROVINCIA DE RIO NEGRO, MIGUEL ANGEL PICHETTO.
QUIEN AFIRMÓ “HAY QUE VOLVER A ESTABLECER EL ORDEN Y REIVINDICAR A JULIO ARGENTINO ROCA”.
HACEMOS RESPONSABLE A LA SRA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO, ANTE LA INSTALACIÓN, DESDE BUENOS AIRES, DEL PRONÓSTICO DE GENOCIDIO DE LA POBLACIÓN MAPUCHE TEHUELCHE, IDEA QUE SURGE DEL “1° FORO DE CONSENSO EN BARILOCHE” EN EL QUE SE ABORDARA LA TEMÁTICA DE TIERRAS.
LLAMAMOS A LA REFLEXION A LOS SRES LEGISLADORES, MUCHOS DE ELLOS HIJOS DE INDÍGENAS Y A LOS SRES INTENDENTES DE LA LÍNEA SUR, QUIENES CON SU SILENCIO CÓMPLICE ANTE ESTA DECLARACIÓN, LEGITIMAN LA COBARDE VIOLENCIA SIMBÓLICA CONTRA LA POBLACIÓN DE SU PUEBLO, AVALANDO EL ESTIGMA DE LA EXCLUSIÓN, EL ETNOCIDO (MUERTE DE LA CULTURA) Y EL PRONÓSTICO DE LA MUERTE FÍSICA DE SU POBLACIÓN.
AL PODER JUDICIAL, EN PARTICULAR A LOS SRES FISCALES DE TURNO, QUIENES TIENEN LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR DE OFICIO, ANTE TAL DECLARACIÓN DE UN FUNCIONARIO PÚBLICO QUE EJERCE PODER DEL ESTADO, ANTE LA SOSPECHA DE LA COMISIÓN DE DELITO CONTRA EL ORDEN PÙBLICO, COMO ES LA INTIMIDACIÓN PÚBLICA Y APOLOGÍA DEL CRIMEN E INSTIGACIÓN A COMETER DELITO, TRATÁNDOSE EN ESTE CASO DE UN FUNCIONARIO PÚBLICO DE MÁXIMA JERARQUÍA, QUE TIENE PODER Y PUEDE CONCRETAR SUS ASPIRACIONES UTILIZANDO EL PODER DEL ESTADO.
LAS COMUNIDADES INDÍGENAS MAPUCHES TEHUELCHES DE LA ZONA ATLÁNTICA- RIO NEGRO, VEMOS CON ZOZOBRA LA IMPUNIDAD ANTE ESTE GRAVE ATENTADO CONTRA LA DIGNIDAD DE NUESTRO PUEBLO.
POR ELLO, LLAMAMOS A LA TOMA DE CONCIENCIA Y REFLEXIÓN A LA POBLACIÓN MAPUCHE/TEHUELCHE Y TODA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO, MAS ALLÁ QUE SE RECONCOZCAN O NO COMO INDÍGENAS O QUE ADHIERAN A SUS REIVINDICACIONES, ANTE EL PELIGRO INMINENTE DE INSTALAR EL PRONÓSTICO DEL GENOCIDIO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA.
POR ELLO, LLAMAMOS A REALIZAR TODA DENUNCIA ANTE LA JUSTICIA DE INTIMIDACIONES COMO ESTE CASO Y/O PRIVADAS, QUE ATENTEN CONTRA LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES CONSAGRADOS EN EL MARCO DE LA DIVERDIDAD CULTURAL ARGENTINA. ¡¡EN DEFENSA DE NUESTRA EXISTENCIA- MARRI CHIWEU MARRI CHIWEU!!
Comunidades Zona Atlántica del Parlamento del Pueblo Mapuche/Tehuelche. (Foto archivo).