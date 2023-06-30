COMUNICADO DE PRENSA, COMISION NORMALIZADORA DEL CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO LAS GRUTAS

COMO ES DE PUBLICO CONOCIMIENTO, EL DIA LUNES 26 DE JUNIO DE 2023, PERSONERIA JURIDICA NOMBRO UNA COMISION NORMALIZADORA LA CUAL TOMO INTERVENCION DEL CLUB.
DICHA INTERVENCION SE DIO DEBIDO A LAS MULTIPLES Y GRAVES IRREGULARIDADES QUE PRESENTABA EL MISMO. A CONTINUACION DETALLAREMOS ALGUNAS DE ELLAS:
- LAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCION SE NEGABAN A BRINDAR INFORMACION ACERCA DE ASUNTOS DE LAS DISCIPLINAS QUE AHÍ SE REALIZAN, COMO ASI TAMBIEN SOBRE TEMAS ADMINISITRATIVOS (PASES, SEGUROS, ETC)
- NO QUERIAN RECEPCIONAR PAGO DE CUOTAS
- LO MAS GRAVE FUE EL PROMOCIONADO “GRAN SORTEO MILLONARIO”, ORGANIZADO POR DICHA COMISION DIRECTIVA, POR EL QUE SE OFRECIO COMO PREMIO PRINCIPAL UN INMUEBLE PERTENECIENTE AL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD, SIN CONTAR CON LA APROBACION PERTINENTE POR PARTE DE ASAMBLEA GENERAL, DE LOS SOCIOS ACTIVOS, OBRANDO ASI FUERA DE LA LEY POR ENAJENAR UN BIEN DE LA INSTITUCION. A PARTE LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO NO CONTO CON LA AUTORIZACION DE LOTERIA DE RIO NEGRO, CIRCUNSTANCIA QUE MOTIVO A UNA INTIMACION FORMAL MEDIANTE CARTA DOCUMENTO A LA ASOCIACION, RECIBIDA POR EL VICEPRESIDENTE DE LA COMISION SALIENTE CON FECHA 01 DE JUNIO DE 2023 Y QUE AL DIA DE LA FECHA NO FUERA
- POR OTRA PARTE, DICHO CLUB SE ENCUENTRA EN SITUACION IRREGULAR ANTE INSPECCION GENERAL DE PERSONAS JURIDICAS, DEBIENDO PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2021, 2022 Y 2023, Y LA RENOVACION TOTAL DE AUTORIDADES, CON VENCIMIENTO DE PRORROGA EL DIA 03 DE MAYO DE 2023 Y NO VERIFICANDOSE SOLICITUD ALGUNA, NI RAZON QUE MOTIVE LA FALTA DE REGULARIZACION
- TANTO LA RECAUDACION DEL DINERO DEL SORTEO, COMO LA REALIZACION DEL PAREDON, NO ESTA ASENTADO EN ACTA ANTE PERSONERIA JURIDICA, VIOLO LAS NORMAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y CODIGO CIVIL, VIOLO LA LEY DEL CODIGO PENAL, UN HECHO
- ULTIMAMENTE LA COMISION ESTABA ACEFALA, YA QUE COMO LA EXPRESIDENTE DE LA INSTITUCION LO HA DICHO POR DIFERENTES MEDIOS, ESTA VIAJANDO MUCHO, Y NADIE QUEDABA A CARGO DEL CLUB. COMO TAMBIEN DIJO SER CORRECTA ANTE LA LEY Y MANEJARSE BAJO LA MISMA, COSA QUE ESTA MAS QUE DEMOSTRADO NO HA SIDO
- EL ESTATUTO VIGENTE DATA DEL AÑO 1986, EN EL CUAL ESTIPULA UNA CUOTA SOCIAL DE 1 AUSTRAL. DICHO ESTATUTO NUNCA FUE ACTUALIZADO POR NINGUNA COMISION DIRECTIVA HASTA LA FECHA, POR LO QUE EL MONTO DE LAS CUOTAS QUE SE ESTABAN COBRANDO ERA IRRACIONAL, Y PUESTA POR ELLOS, SIN REALIZAR, COMO CORRESPONDE, PREVIA ASAMBLEA PARA RENOVACION DE ESA
- EL CLUB NO PODIA RECIBIR APORTES MONETARIOS, DE PROVINCIA O NACION, DADO QUE NO TENIAN LOS PAPELES AL DIA, OSEA NO PRESENTAR BALANCES COMO CORRESPONDE, REQUISITOS QUE TE PIDEN PARA DICHOS APORTES. LA CUENTA BANCARIA ESTA BLOQUEADA POR EL MISMO
POR OTRA PARTE QUEREMOS ACLARAR, QUE EL DIA LUNES 26 DE JUNIO FUERON NOTIFICADOS DE LA INTERVENCION, AMBAS PARTES, DE LA CUAL, POR PARTE DE LA COMISION DIRECTIVA HASTA ESE MOMENTO, FUERA RECHAZADA DICHA RECEPCION, Y EL DIA MIERCOLES 28 DE JUNIO, REALIZARON DE FORMA INFORMAL, NO CUMPLIENDO COMO DICE LA LEY, SINO A TRAVES DE MENSAJE TELEFONICO, UNA NUEVA PRORROGA, COMO DANDOSE POR DESENTENDIDOS DE LO QUE ESTABA PASANDO.
A TRAVES DE UNA NOTA, LA CUAL NO QUISO RECIBIR NI FIRMAR, SE LE SOLICITO A LA SECRETARIA LA ENTREGA DE LAS LLAVES DEL CLUB Y CONTRASEÑA DE REDES SOCIALES, LO QUE HASTA LA FECHA A LA COMISION NORMALIZADORA, NO HA SIDO ENTREGADO NADA, COMO ASI TAMPOCO LOS LIBROS DE BALANCES, DE ASAMBLEAS, FICHAS DE SOCIOS, DE JUGADORES, CAJA DISPONIBLE, POR LO CUAL NO SE SABE DONDE ESTA EL DINERO RECAUDADO DURANTE SU GESTION.
PARA FINALIZAR DESTACAMOS LA FALTA DE TRANSPARENCIA, DE DIALOGO, DE LOS VALORES, EL RESPETO DE LAS NORMAS, LOS VALORES DEMOCRATICOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CLUB, LA FALTA DE INFORMACION Y PARTICIPACION DE LOS SOCIOS POR PARTE DE LA COMISION DIRECTIVA.
ATENTAMENTE
COMISION NORMALIZADORA