Comunicado del Centro de Jubilados de Las Grutas

ENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS “LAS GRUTAS”
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACUERDO A DISPOSICIONES ESTATUARIAS CONVOCASE A LOS ASOCIADOS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE ESTA ASOCIACIÓN REALIZARÁ EL DÍA MIERCOLES 28 DE MARZO DEL 2018 A LAS 18 HORAS EN, EL BOLSON 639 ENTRE CHOELE CHOEL, POMONA Y VILLA REGINA (GALERÍA ANTARES) LAS GRUTAS.
A LOS EFECTOS DE CONDIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
a)DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS PARA REFRENDAR CON EL PRESIDENTE Y LA SECRETARIA EL ACTA ANTERIOR.
b)LECTURA ACTA
c)CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE E INFORME DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS DE LOS EJERCICIOS CONTABLES CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
d)RENOVACIÓN DE AUTORIDADES.
e)TRATAMIENTO CUOTA SOCIETARIA.
María Cristina Garrido Marta Agnoli
Presidente Secretaria