Comunicado: “NO VAMOS A PERMITIR QUE NOS SAQUEN NUESTROS TERRENOS”

Vecinos, representantes del ejido de San Antonio Oeste y representantes de Rio Negro.

Redactamos esta nota para hacerles llegar nuestra preocupación. Somos un grupo de vecinos que ante la necesidad de trabajo, y los altos costos de alquileres, que dicho sea de paso, no están regulados y los propietarios cobran lo que ellos consideran mejor (para su bolcillos), se vio sin salida y tomaron la drástica decisión de tomar terrenos, que no estaban loteados.

Tomamos la decisión de crear esta nota, ya que, nos ofrecimos a colaborar, a dialogar y escuchar todas las propuestas del municipio, que en primera instancia fueron positivas, dado que se nos ofreció un acuerdo, en el que nos solicitaban presentar papeles para crear nuestras carpetas de inscripción a tierras, a lo cual accedimos y nos dispusimos a colaborar, luego se envió gente a “mensurar”, que lo único que hizo fue delimitar las manzanas y pedirnos tiempo, a lo cual accedimos porque entendimos que todo lleva un proceso burocrático.

Estas manzanas eran un total de cuatro que correspondían a 120 lotes, que nos dijeron debían ser de 10mts de ancho por 30mts de largo, a lo cual también accedimos. Como cuando al marcarlos lo hicimos de manera precaria, éramos un aproximado de 110 familias distribuidas en un predio mucho mayor, cuanto el agrimensor del municipio clavo las estacas delimitando las medidas de las mismas, comenzamos a reubicarnos para entrar todos en estas manzanas, con las dimensiones aproximada y provisoriamente, ya que no lo hicimos de forma permanente si no que con la intención de facilitar el trabajo del municipio y ya decidir en qué sector estarán nuestros terrenos, ya que muchos ya están viviendo allí y no pueden desarmar su casa cada dé vez que se nos pide movernos .

Además cuando vinieron con la propuesta de las manzanas y la dimensión de lotes, se nos propuso “Sortear la ubicación de los lotes”, a lo cual nos opusimos, ya que como dije antes, ya hay gente viviendo allí, que limpio sus terrenos, a lo cual el director de tierras nos respondio, que era charlable.

Dimos toda esta explicación para que entiendan nuestra indignación, cuando hoy en una reunión del municipio sucedieron varias cosas, primeramente se increpo a nuestros delegados por su edad, a lo que preguntamos, Sres. políticos, podemos votar a los 16 años, entrar un boliche a los 18, ser padres a cualquier edad, pero ¿no podemos soñar con construir nuestra casa a los 20? ¿Invertir sanamente nuestro dinero en algo a largo plazo? Somos muchos jóvenes, con hijos, la diferencia es que algunos poseemos trabajos que no alcanzan para solventar los gastos que conlleva mantener una familia mientras se alquila, y otros ni siquiera lo poseen.

Como ya dijimos, no queremos un regalo, queremos PAGARLOS, en cuotas pero pagarlos.

Además se nos ordenó irnos porque si no ellos no iban a venir con las maquinas a mensurar, por el simple hecho de que con la delimitación de las 4 cuadras, las “calles” quedaron en el “monte”, por lo cual, nos habíamos organizado para contratar entre todos una maquina particular que nos abra muy por encima esas calles, ya que (vuelvo a repetir) allí se encuentran viviendo, familias enteras con niños, que necesitan hacer llegar leña,traer chapas y lo que sea para armas sus casitas, también deseo aclarar, que no todas son familias conformadas “tradicionalmente”, hay parejas sin hijos, madres solteras, gente soltera, y tampoco todos se encuentran sin trabajo, también hay gente que lleva esperando años un terreno sin respuesta de las autoridades, pero todos con algo en común, su DERECHO COMO ARGENTINO ESTABLECIDO EN LA LEY CONSTITUCIONAL.

Adjunto art. 14 bis de la constitución nacional

…El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna .

Como dice la constitución nacional el estado debe proveer el acceso a una vivienda digna, a cualquier argentino, ¿Acaso si no tenes hijos no podes edificar tu casa? ¿Si no te casas nunca podrás tener tu hogar? Los tiempos cambiaron, las familias ya no se conforman igual, las personas ya no viven para tener hijos, muchos tienen sueños diferentes, lo cual no significa que por ello pierdan su derecho a una vivienda digna.

Aclarado esto retomamos lo sucedido en el municipio donde se nos ordenó irnos porque si no, no mensuraban, pregunto, ¿Acaso nos creen ignorantes? ¿Piensan que no sabemos que apenas nos movamos de ahí nos sacan a todos? ¿Quién nos garantiza que no nos van a usurpar otras personas nuestros terrenos? Vamos a colaborar y dejar trabajar al municipio al momento de mensurar sin oponernos, pero NO VAMOS A PERMITIR QUE NOS SAQUEN NUESTROS TERRENOS, ¿Porque? Porque estuvimos horas y horas desmontando nuestras parcelas, días armando nuestras “chozas”, pasamos frio, cuidando nuestros terrenos, nuestros niños ya sueñan con la ilusión de un hogar, la gente comenzó a plantar árboles, todas las tardes te vas a encontrar vecinos tomando mates alrededor del fuego, porque si, es increíble, nos conocemos muy pocos, pero de pronto estas, ahí en un grupo de personas que no conoces pero los une una misma lucha, organizamos grupos para cuidarnos, comemos juntos, si algún vecino tiene choza y vos todavía no te la terminaste, te sede un lugar para armar tu carpa, cuidamos el terreno del que tiene la beba enferma y no se puede quedar, le conseguimos ropa de abrigo a la vecina que ya vive ahí con sus bebes, le llevamos leña, y nos sentamos alrededor del fuego a soñar un rato.

A nuestros delegados se les informo que a las 5 pm iba a acercarse la fiscal a dialogar, pero solo se acercó la policía con la orden de “censarnos” a lo que primeramente nos resistimos, ya que al comienzo de nuestro movimiento se acercó la policía con la misma excusa, y accedimos a dar los datos y luego nos llegó una denuncia penal, por lo cual en esta segunda ocasión, desconfiamos por miedo a lo mismo. Además de censar la orden decía que la policía no podía dejar entrar más gente a usurpar , pero tampoco se podía permitir ingresar “objetos”, así solo “objetos” a lo cual preguntamos, a que hacían referencia con la palabra objetos, ya que la gente corta leña y trae para calefaccionarse, muchos aún están terminando sus chozas y traen postes, nailon, madera, chapas y lo que sea para armarlas, a lo que el oficial respondió que hacía referencia a maquinaria, por lo cual tomamos la decisión de filmar al oficial mientras leíamos y él nos explicaba esto, para que después no nos salgan con algo distinto otra vez.

Pueblo, cuando vamos a abrir los ojos ¿cuando nos vamos a dar cuenta que los políticos solo piensan en ellos?, y los mismos que hoy nos sonríen son los mismos que mañana nos dan vuelta la cara ¿Cuando vamos a aprender a unirnos para luchar por causas justas?¿ acaso no ven que los mismos que dicen que no hay loteos son los mismos que poseen más de una casa? Los dirigentes están en el poder porque el pueblo los puso allí, y ellos deben responder al pueblo y en el ejido no se está haciendo. Exijamos todos juntos, si nos dan estos loteos a nosotros se van a ver en la obligación de cambiar las leyes para que todos, por igual puedan acceder a su terreno, sin tener que pagar sumas exorbitantes de dinero que son imposible pagar, para la clase media, en efectivo. Véannos como un movimiento para que todos tengan las mismas posibilidades de acceder a su vivienda sin tener que llegar a estos extremos.

Autoridades de SAO, no somos ignorantes, no queremos ir al choque, estamos abiertos al dialogo, pero no queremos que nos impongan, que nos ordenen, porque si ustedes hubieran tomado cartas en el asunto antes todo esto se hubiera evitado, no habría madres durmiendo con sus bebes en carpas. Así que le pedimos, encarecidamente, que cumplan lo que prometen, sirvan al pueblo como corresponde y como se lo debe.

Autoridades de Rio Negro, les pedimos que intervengan para acelerar el proceso y trabajar en conjunto, para que las personas dejen de pasar frio, y estar a la espera y por fin pueda empezar a edificar en medida de lo posible.

Desde ya agradecemos su atención.

Muy atte. “VECINOS BARRIO DERECHO A TIERRA”