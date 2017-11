La Comunidad Mapuche Tehuelche Traun Kutral de las Grutas y San Antonio Oeste expresa su repudio y denuncia la situación de represión hacia el Lof Lafquen Winkul Mapu ocurrida el día jueves 23 de noviembre del corriente año, donde niñas/os y mujeres fueron detenidas y sometidas a tremendas vejaciones, dicha represión se profundizó el día 25 cuando el grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina asesinó por la espalda al lamngen Rafael Nahuel de 22 años de edad.

En el día de hoy, 27 de noviembre 2017 la zona del lago Mascardi se encuentra sitiada por las diferentes fuerzas represoras del Estado Argentino. Desde la Comunidad Traun Kutral denunciamos que la puesta en práctica de esta política represiva del gobierno de Cambiemos no es nueva sino que representa la estrategia fundante del Estado Argentino que se ha ocupado históricamente de silenciar con plomo las voces de aquellos que tienen un pensar y un vivir diferente, es por ello que el pueblo mapuche se niega a olvidar que la Patagonia (Puelmapu) es un territorio incorporado forzadamente mediante un genocidio estructurante que estableció los márgenes del actual territorio argentino. Como comunidad nos vemos en la obligación de acompañar a las comunidades y lof del territorio en conflicto y denunciar que el actual gobierno de Mauricio Macri ha aunado esfuerzos en la construcción de un enemigo público con la colaboración de los medios de comunicación hegemónicos quienes avanzan despiadadamente en demonizar el reclamo legítimo de nuestro pueblo, criminalizando la recuperación de tierras y la protesta social. La represión del poder de turno atropella una y otra vez estos derechos nacionales e internacionales y son legitimados por los medios hegemónicos quienes niegan la represión al hablar de indios chilenos, terroristas, RAM, enfrentamientos armados, entre otras denominaciones, manipulan la opinión publica generando odio y estigmatización hacia nuestro pueblo.

Las tierras que el pueblo mapuche intenta recuperar se encuentran actualmente en manos de grandes terratenientes como lo son Lewis y Benetton, tal cual como se ha realizado desde la campaña del desierto hasta la actualidad, nuestro pueblo no sólo ha sido diezmado y ultrajado en su cultura y en su forma de vivir sino también en cuanto al uso de la tierra que ancestralmente nos pertenece y que está establecido como un derecho constitucional en el Art. 75 inc. 17 que señala: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas (…) Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos (…)” O de la misma forma el artículo 16 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que señala el “derecho a la propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan, el derecho a ser consultados y a participar ante cualquier situación que los afecte, el derecho a que se respete su integridad, su cultura e instituciones”, como así también la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que establece entre otras determinaciones: – Derecho a la libre autodeterminación política, económica, social y cultural; – Derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales; – Derecho a participar plenamente en el Estado; – Derechos a tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido; – Prohíbe la discriminación en el ejercicio de sus derechos, en especial la que se funda en su origen o identidad étnica; – Derecho a la participación, a la consulta y al consentimiento libre previo e informado. Somos un pueblo fuerte y guerrero, estamos unidos y denunciamos que esto no fue un enfrentamiento fue una cacería racista y genocida, es Terrorismo de Estado, es la Campaña del Desierto que aún está vigente. JUSTICIA POR SANTIAGO MALDONADO Y EL WAICHAFE RAFAEL NAWEL!!! LIBERTAD AL LONGKO FACUNDO JONES HUALA!!! MARICHIWEW, MARICHIWEW!!

Adhieren UnTer-ATE CENTRO DE ESTUDIANTES IFDC SAO CENTRO DE ESTUDIANTES Escimar-UNCo CENTRO DE ESTUDIANTES ESRN N38 CENTRO DE ESTUDIANTES CET N19 CENTRO DE ESTUDIANTES CET N32